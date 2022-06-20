Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Мир
Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на США
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Лето, дети и завод: как Москва развивает промышленный туризм

Работой столичных предприятий интересуются миллионы человек
0
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тема городской промышленности привлекает более 60% москвичей — такие данные приводит ВЦИОМ. В столице и России в целом промышленный туризм активно развивается — в том числе на заводы приводят молодёжь, чтобы помочь с профориентацией. Интерес к инженерным специальностям в Москве за последнее время серьёзно вырос, рассказали «Известиям» в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы. Узнать, как строят ракеты и как работают конвейерные ленты, хотят и обычные жители — профильные городские программы привлекают миллионы участников. В целом по стране на промышленный туризм пока приходится около 3% всего турпотока, потенциал этой области огромен, уверены в Российском союзе туриндустрии.

Заводы снова в моде

В Москве сейчас развивается промышленный туризм в различных форматах — начиная с мультимедийных проектов о работе столичных предприятий и заканчивая экскурсиями на действующие производства.

Между молодцем и наковальней: где подросткам зарабатывать летом
Как найти временное трудоустройство, чтобы хватало не только на карманные расходы

Такие активности проходят в рамках проекта «Открой#Моспром», который департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы запустил в марте 2019 года. В рамках проекта все желающие могут познакомиться с работой столичных предприятий, его аудитория превышает 10 млн человек.

— В Москве работают современные, высокотехнологичные и креативные производства. Мы считаем важным приоткрыть технологии их работы, показать горожанам, что они экологичны, безопасны и перспективны как для построения карьеры, так и для обеспечения жителей страны и бизнеса необходимыми товарами, — говорит генеральный директор центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Евгений Фомин.

Согласно результатам исследования ВЦИОМа в 2021 году, почти две трети опрошенных горожан (64%) осведомлены и интересуются темами городской промышленности, отмечают в департаменте. При этом 48% москвичей уверены, что на городских предприятиях используются передовые технологии, а 66% отметили создание рабочих мест в качестве одного из преимуществ при развитии городской промышленности.

При этом важная задача промышленного туризма — профориентация школьников и студентов. В прошлом году департамент запустил новое направление проекта — студенческую неделю «Моспром Studweek», которая помогает студентам найти место работы или прохождения практики. В ней приняли участие уже более 3 тыс. человек, было проведено свыше 150 экскурсий по предприятиям. В итоге более 200 молодых людей получили возможность прохождения практики и трудоустройства.

По словам представителя «Моспрома», в столице происходит серьёзный рост интереса к инженерным специальностям. В популяризации производственной деятельности при этом заинтересованы практически все московские предприятия. Это связано как с вовлечением молодёжи в производственную тематику, так и с обновлением кадрового состава компаний, отмечают в департаменте.

Космодром и судоверфи

Педагог из машины: как искусственный интеллект поможет учащимся
ИИ-продукты будут проверять экзамены и тренировать студентов

Стратегию по развитию промтуризма планируют утвердить и на региональном уровне. Столица готова делиться накопленным опытом с другими регионами, разрабатывать совместные туры, добавили в департаменте.

В Москве действительно очень много интересных мест с точки зрения производства, промышленности — этот потенциал следует раскрыть, показать школьникам и подросткам, добавил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

— Если говорить о России в целом, то у нас огромное множество интересных промышленных объектов, по которым можно проводить экскурсии и организовывать на этой основе турпродукт. Например, космодром «Восточный» в Амурской области, судостроительные верфи, автомобильные заводы и инновационный город а-ля Силиконовая долина в Татарстане, — рассказал он «Известиям».

Среди других перспективных регионов — Нижний Новгород, Ленинградская область и даже Краснодарский край, где развито сельское хозяйство.

— Промышленный туризм интересен и с точки зрения развития патриотизма. В мире, кстати, этот вид экскурсий довольно популярен и тоже помогает профориентации молодёжи, — заметил Сангаджи Тарбаев.

В Стратегии по развитию туризма до 2035 года промышленный туризм определён как одна из приоритетных областей, напомнил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Пока у нас в стране это небольшой сегмент — порядка 3% от всего внутреннего турпотока. Впрочем, эта цифра не включает индивидуальные экскурсии. Но потенциал у промышленного туризма сейчас огромный, есть интерес как со стороны правительства и бизнеса, так и со стороны потребителей, — отметил он.

Промышленный туризм включает в себя три аспекта — деловой туризм на различные предприятия, профориентация школьников и продвижение бренда и даже целого региона, добавил Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ напомнил, что Ростуризм совместно с «Росатомом» в сентябре прошлого года создал фонд по развитию промышленного туризма, чтобы заниматься его развитием.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022