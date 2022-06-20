Лето, дети и завод: как Москва развивает промышленный туризм

Тема городской промышленности привлекает более 60% москвичей — такие данные приводит ВЦИОМ. В столице и России в целом промышленный туризм активно развивается — в том числе на заводы приводят молодёжь, чтобы помочь с профориентацией. Интерес к инженерным специальностям в Москве за последнее время серьёзно вырос, рассказали «Известиям» в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы. Узнать, как строят ракеты и как работают конвейерные ленты, хотят и обычные жители — профильные городские программы привлекают миллионы участников. В целом по стране на промышленный туризм пока приходится около 3% всего турпотока, потенциал этой области огромен, уверены в Российском союзе туриндустрии.

Заводы снова в моде

В Москве сейчас развивается промышленный туризм в различных форматах — начиная с мультимедийных проектов о работе столичных предприятий и заканчивая экскурсиями на действующие производства.

Такие активности проходят в рамках проекта «Открой#Моспром», который департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы запустил в марте 2019 года. В рамках проекта все желающие могут познакомиться с работой столичных предприятий, его аудитория превышает 10 млн человек.

— В Москве работают современные, высокотехнологичные и креативные производства. Мы считаем важным приоткрыть технологии их работы, показать горожанам, что они экологичны, безопасны и перспективны как для построения карьеры, так и для обеспечения жителей страны и бизнеса необходимыми товарами, — говорит генеральный директор центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Евгений Фомин.

Согласно результатам исследования ВЦИОМа в 2021 году, почти две трети опрошенных горожан (64%) осведомлены и интересуются темами городской промышленности, отмечают в департаменте. При этом 48% москвичей уверены, что на городских предприятиях используются передовые технологии, а 66% отметили создание рабочих мест в качестве одного из преимуществ при развитии городской промышленности.

При этом важная задача промышленного туризма — профориентация школьников и студентов. В прошлом году департамент запустил новое направление проекта — студенческую неделю «Моспром Studweek», которая помогает студентам найти место работы или прохождения практики. В ней приняли участие уже более 3 тыс. человек, было проведено свыше 150 экскурсий по предприятиям. В итоге более 200 молодых людей получили возможность прохождения практики и трудоустройства.

По словам представителя «Моспрома», в столице происходит серьёзный рост интереса к инженерным специальностям. В популяризации производственной деятельности при этом заинтересованы практически все московские предприятия. Это связано как с вовлечением молодёжи в производственную тематику, так и с обновлением кадрового состава компаний, отмечают в департаменте.

Космодром и судоверфи

Стратегию по развитию промтуризма планируют утвердить и на региональном уровне. Столица готова делиться накопленным опытом с другими регионами, разрабатывать совместные туры, добавили в департаменте.

В Москве действительно очень много интересных мест с точки зрения производства, промышленности — этот потенциал следует раскрыть, показать школьникам и подросткам, добавил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

— Если говорить о России в целом, то у нас огромное множество интересных промышленных объектов, по которым можно проводить экскурсии и организовывать на этой основе турпродукт. Например, космодром «Восточный» в Амурской области, судостроительные верфи, автомобильные заводы и инновационный город а-ля Силиконовая долина в Татарстане, — рассказал он «Известиям».

Среди других перспективных регионов — Нижний Новгород, Ленинградская область и даже Краснодарский край, где развито сельское хозяйство.

— Промышленный туризм интересен и с точки зрения развития патриотизма. В мире, кстати, этот вид экскурсий довольно популярен и тоже помогает профориентации молодёжи, — заметил Сангаджи Тарбаев.

В Стратегии по развитию туризма до 2035 года промышленный туризм определён как одна из приоритетных областей, напомнил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Пока у нас в стране это небольшой сегмент — порядка 3% от всего внутреннего турпотока. Впрочем, эта цифра не включает индивидуальные экскурсии. Но потенциал у промышленного туризма сейчас огромный, есть интерес как со стороны правительства и бизнеса, так и со стороны потребителей, — отметил он.

Промышленный туризм включает в себя три аспекта — деловой туризм на различные предприятия, профориентация школьников и продвижение бренда и даже целого региона, добавил Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ напомнил, что Ростуризм совместно с «Росатомом» в сентябре прошлого года создал фонд по развитию промышленного туризма, чтобы заниматься его развитием.