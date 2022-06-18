Между молодцем и наковальней: где подросткам зарабатывать летом

Многие школьники стремятся потратить летние каникулы с пользой для собственного кармана. Сезонная подработка помогает подросткам окунуться во взрослую жизнь и даже присмотреть профессию на будущее. С какого возраста юношам и девушкам можно начинать трудовую деятельность, сколько часов в день можно работать и где найти высокооплачиваемую специальность — в материале «Известий».

Кому можно

Прежде чем искать подработку на лето, юристы советуют подросткам и их родителям внимательно изучить Трудовой кодекс.

— По общему правилу заключение трудового договора возможно с подростками, достигшими возраста 16 лет без каких-либо ограничений. Согласно ст. 63 ТК РФ, лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью , — отмечает управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По словам эксперта, заключать трудовой договор можно и с 14 лет. Однако эта возможность ограничена рядом условий. Требуется наличие письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Детский труд должен быть легким, не причиняющим вреда здоровью. В случае если несовершеннолетний еще получает общее образование, то он может работать только без ущерба для освоения образовательной программы .

Между молодцем и наковальней Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А вот тем, кому не исполнилось 14 лет, найти работу поможет только творческая жилка. Для них допускается работа в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, причем также при наличии согласия одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства.

Пакет документов

Порой родители шутят, что найти работу гораздо проще, чем собрать документы, которые необходимо предъявить несовершеннолетнему при заключении трудового договора. Но без этого никак.

— За привлечение к работе сотрудника без трудового договора работодатель может понести ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Помимо административного наказания, придется выплатить штраф по ст. 122 НК РФ , — подчеркивает Мария Спиридонова.

По словам эксперта, юному соискателю потребуется паспорт (при наличии) или иной документ, удостоверяющий личность. Те, у кого есть трудовая книжка, должны принести и ее. Необходим документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в электронной форме. Требуется справка о наличии (или отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Между молодцем и наковальней1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужна также справка о том, был ли несовершеннолетний подвергнут административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — отмечает Мария Спиридонова.

При трудоустройстве несовершеннолетние подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру, что предусмотрено ст. 68 Трудового кодекса.

Законодательство строго следит за тем, чтобы подростков не привлекали к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам, ночным сменам, сверхурочному труду. Для них нельзя устанавливать испытательный срок. Несовершеннолетних не пустят в сферу деятельности, где можно навредить здоровью. Под запретом и работа, из-за которой может пострадать нравственное развитие представителя подрастающего поколения — например, в игорном бизнесе .

Рабочий момент

Законодательно регламентируется и продолжительность ежедневной работы для подростков в период каникул. По словам Марии Спиридоновой, в возрасте от 14 до 15 лет ребенок может трудиться только четыре часа в день. Тем, кому от 15 до 16, можно проводить на работе пять часов. В возрасте от 16 до 18 лет уже допустим рабочий день продолжительностью семь часов.

Кстати, если подросток желает зарабатывать деньги и в учебное время, то школьники от 14 до 16 лет могут трудиться в этот период лишь 2,5 часа в день. Юноши и девушки, которым от 16 до 18 лет, имеют право на 4 часа такой подработки.

Между молодцем и наковальней3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В каникулы продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет не более 24 часов. От 16 до 18 лет — не более 35 часов. Для совмещающих учебу с работой этот срок сокращается вдвое , — поясняет Мария Спиридонова.

Школьники, решившиеся на подработку на долгий срок, должны знать, что имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Он может быть предоставлен несовершеннолетнему до истечения шестимесячного срока после трудоустройства.

Что касается заработка, то в этом отношении законодательно не установлены какие-либо ограничения, подчеркивает эксперт. Поэтому в зависимости от места работы заработная плата может существенно меняться.

Стимул для роста

Психологи считают, что подработка может стать хорошим инструментом взросления для подростка. Школьники приобретают свободу распоряжаться собственными деньгами, а также учатся выстраивать свой день. Речь не столько про умение рассчитать время на дорогу, сколько про баланс работы и отдыха.

— На рабочем месте нет регламентированных перемен, как в школе. Решать, когда нужно сделать перерыв, а когда следует еще поработать, приходится самостоятельно. Кроме того, подработка дает полезный опыт общения во взрослой среде. Школьник быстро начинает понимать, какие навыки в приоритете, и может оценить перспективы точек роста, — объясняет руководитель направления психологической поддержки образовательной компании Maximum Education Анна Тимофеенко.

По мнению психологов, какой бы ни была подработка — это всегда расширение круга общения, наработка новых паттернов (повторяющихся шаблонов поведения человека).

Между молодцем и наковальней2 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В трудовом коллективе отношения со взрослым выстраиваются не как «учитель – ученик», а, например, как «сотрудник – клиент», «сотрудник – коллега», «сотрудник – руководитель». В новых ролях приходится становиться более самостоятельным, решать неожиданные задачи и проявлять инициативу, — продолжает Анна Тимофеенко.

Специалисты образовательной компании считают удачей, если у подростка есть возможность найти подработку в той сфере, в которой он планирует получать образование после школы. Это мощнейшая проверка выбора, соотнесение ожиданий и реальности.

— Если выбранная сфера не разочарует школьника, то появится дополнительная мотивация для подготовки к экзаменам, развитию необходимых навыков , — говорит психолог.

Возможно, в дальнейшем подработка станет для молодых людей отличным местом для студенческой практики. А если доведется разочароваться в выборе сферы деятельности, то лучше пройти через это в школьные годы, а не на первом курсе вуза. Будет время передумать и выбрать что-то другое.

Работа работой, но, по мнению психолога, следует помнить, что каникулы все-таки придуманы для отдыха. Подростки и так усердно работали девять месяцев. Важно, чтобы трудовая деятельность не была изнуряющей и оставалось время на отдых и общение с друзьями. И если это первый опыт «взрослой» деятельности, то пусть он не будет негативным.

Между молодцем и наковальней4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Ставка на будущее

Специалисты положительно смотрят на то, что юноши и девушки ищут не просто подработку, а временное трудоустройство в конкретном направлении.

— Как правило, всем известны только «классические» варианты профориентации в школьном возрасте: прохождение профтестов и консультации с экспертом. Но существуют и другие альтернативы — например, стажировки. Иногда именно они и оказываются наиболее эффективными способами выбора будущей профессии , — разъясняет руководитель преподавания программ развития подростков образовательной компании Maximum Education Анастасия Коваленко.

Подобные форматы, по мнению эксперта, дают возможность попробовать любую профессию, соотнести свои представления о выстраивании бизнес-процессов с реальностью и наладить профессиональные связи. Вот это будет не просто подработка, а вклад в будущее. Эксперт обращает внимание — у стажировки есть большой плюс: она направлена на долгосрочное выстраивание своей карьерной траектории.

— Способов найти стажировку много: можно мониторить сайты и соцсети компаний, искать варианты на крупных агрегаторах, специальных сайтах и в Telegram-каналах. Некоторым школьникам помогает сарафанное радио, и они находят подходящий вариант по советам друзей и знакомых. У ряда крупных компаний есть специальные ресурсы для размещения информации о стажировках , — рассказывает Анастасия Коваленко.

Помимо открытых вакансий для трудоустройства, на этих площадках, по словам эксперта, есть отдельные разделы, посвященные стажировкам. Эксперты также советуют искать для профессионального роста специальные курсы и программы.

Между молодцем и наковальней5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Часто для того, чтобы попасть на стажировку в интересующую компанию, нужно пройти собеседование или принять участие в конкурсе на место. Бывает, что кандидата просят предоставить резюме и выполнить тестовое задание. В том случае, если у подростка нет профильного опыта работы, я рекомендую при отклике отправить мотивационное письмо. Это мощный инструмент, который продемонстрирует интерес к деятельности, а также навык изложения мыслей и умение быть убедительным , — продолжает эксперт.

В мотивационном письме Анастасия Коваленко советует обязательно сообщить не только о своем желании попасть в конкретную компанию, но и перечислить навыки, которыми обладает кандидат, упомянуть курсы, участие в олимпиадах, если таковые имеются.

— Допустим, если подросток хочет попасть на стажировку в IT-компанию, то лучше написать не просто «я очень увлекаюсь айти», а «я увлекаюсь айти последние пять лет». При этом важно помнить, что нужно перечислять именно те навыки, которые будут полезны компании, а не любые, которыми обладает кандидат для стажировки, — подчеркивает Коваленко.

Где больше платят

Интерес подростков к подработке в летние каникулы чаще всего все-таки сопряжен с возможностью заработать, чтобы не просить у родителей деньги на расходы.

По данным платформы «Авито Работа», в апреле-мае 2022 года медианная зарплата для студентов составляла 35 тыс. рублей по России. Кстати, в отличие от средней заработной платы, этот показатель делит все рабочие места на две равные части — 50% вакансий оплачиваются ниже этого значения, а другая половина выше .

Между молодцем и наковальней6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Оказывается, больше всего молодежь может заработать на позиции комплектовщика, которому работодатель готов платить 65 тыс. рублей. Далее идет вакансия хостес — 55 тыс. рублей, а курьер может рассчитывать на 50 тыс. рублей.

— Для соискателей от 14 лет медианная зарплата по всей стране составляет 29 тыс. рублей. Чаще всего несовершеннолетние откликаются на вакансию промоутера — соискательская активность в этом направлении на нашей платформе за апрель-май 2022-го выросла на 237% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также у подростков популярна работа курьером (+116%) или уборщиком (+59%) , — рассказывает управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Как найти работу мечты

Для поиска вакансий Артем Кумпель советует воспользоваться разными способами. Каналов для поиска работы много: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую или же изучить специализированные ресурсы.

— На рекрутинговых платформах работодатели активно ищут сотрудников без опыта. Кроме того, такие ресурсы дают возможность откликнуться на вакансию без отправки резюме, а также оперативно связаться с работодателем удобным способом, например в чате или по телефону. На нашей платформе, чтобы облегчить соискателям поиск работы, все надежные работодатели помечаются значком «Компания проверена» , — рассказывает Артем Кумпель.

По словам эксперта, биржи фриланса — прекрасный вариант для тех, кто хочет работать удаленно. Заказчики часто размещают на таких площадках несложные задачи, с которыми под силу справиться людям без опыта.

Между молодцем и наковальней6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Часто компании дублируют вакансии на своих страницах в соцсетях, поэтому стоит подписаться там на интересующие организации и ежедневно мониторить обновления.

— У многих крупных работодателей, которые заинтересованы в талантливых сотрудниках без опыта работы, есть карьерные сайты. Их плюсы в том, что они рассказывают соискателям о корпоративной культуре и дают возможность компаниям выделиться среди конкурентов, — продолжает эксперт.