Нештатная ситуация: компании стали чаще привлекать самозанятых

На российском рынке труда новый тренд — работодатели стали чаще пользоваться услугами самозанятых. Это делается для того, чтобы сократить отчисления в различные фонды, сэкономить деньги на зарплате и не заботиться об оборудовании рабочих мест. Как законно использовать труд самозанятых и что делать, чтобы не привлечь внимание контролирующих органов, — разбирались «Известия».

Сам себе командир

Какой офисный сотрудник хоть раз в жизни не хотел почувствовать себя свободным художником — чтобы не было строгого начальства, назойливых коллег и рабочей рутины. Отчасти эта мечта сбывается для тех, кто взял на себя риск стать самозанятым.

— Самозанятый — это физическое лицо, которое не имеет работодателя и наемных работников , — разъясняет адвокат Адвокатской палаты Московской области, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. — Такие граждане становятся плательщиками специального налогового режима — налога на профессиональный доход.

По словам адвоката, деятельность самозанятых регулируется Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Налоговые ставки для таких граждан невысоки. Это 4% в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам (например, плата от родителей ребенка, которые наняли репетитора). И 6%, если речь идет о взаимодействии с юридическими лицами.

Нештатная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На статус самозанятого могут рассчитывать организаторы свадеб, бухгалтеры, перевозчики грузов, рабочие по ремонту квартир, репетиторы. Самозанятым можно стать, даже сдавая квартиру посуточно. А вот те, кто сдает в аренду нежилую площадь (например, гараж), не имеют права на этот статус. Не положен он, например, нотариусам и оценщикам. Однако эти специалисты могут стать самозанятыми, если решатся монетизировать свои хобби, не имеющие отношения к основной деятельности. Например, оценщику на досуге не возбраняется печь торты на заказ или вязать шарфы и шапки.

— По последним данным ФНС России, сейчас в стране зарегистрировано более 4 млн самозанятых, и их количество растет каждый месяц. В сервисе «СберУслуги» более 800 видов услуг в 13 категориях:​ от преподавания и оказания юридических услуг до выгула собак и починки розеток. Применять специальный налоговый режим могут не все. Например, самозанятый не имеет права заниматься перепродажей товаров (но может продавать товары собственного производства) и работать по агентскому договору в интересах другого лица. Также он не должен продавать подакцизные товары или подлежащие обязательной маркировке или те, которым нужны специальные разрешения, — рассказывает операционный директор сервиса «СберУслуги» Марина Александровская.

Стать самозанятым проще простого. Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении банка, а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». Однако не стоит забывать, что максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Работа не долг

Работодатели приветствуют труд самозанятых. Для них взаимодействие с такими сотрудниками означает отсутствие необходимости платить лишние деньги в качестве отчислений, обеспечивать их рабочим местом и прочими привилегиями штатных работников.

По словам Марины Александровской, компаниям удобно делегировать самозанятым различные непрофильные задачи, на которые не имеет смысла нанимать сотрудника в штат или невыгодно заказывать услуги у юридических лиц или же ИП.​ Бизнес сотрудничает с самозанятыми по очень широкому спектру работ. Например, компании работают с копирайтерами, фотографами, графическими дизайнерами, а также с мастерами на час и специалистами по уборке помещений. Взаимодействовать с самозанятыми выгодно: поскольку налог у них значительно ниже, а у работодателя практически отсутствуют дополнительные издержки, значит, и стоимость услуги на выходе ниже.

— Сотрудничество бизнеса с самозанятыми растет. Последние два года, минувшие с начала пандемии, кардинально переформатировали рынок труда и отношение к занятости, — отмечает руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров. — Как одно из позитивных последствий пандемии мы видим увеличение числа самих самозанятых и рост готовности компаний-работодателей к сотрудничеству с ними. Почти половина (45%) самозанятых, опрошенных сервисом YouDo, рассказали, что сотрудничают с юрлицами.

По словам Джабарова, встречный интерес бизнеса к сотрудничеству с самозанятыми подтверждают и данные, полученные в ходе опроса компаний-работодателей на hh.ru. Треть опрошенных компаний уже сотрудничает с самозанятыми, а 43% планируют начать это в ближайшее время.

Нештатная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Во многом это обусловлено взаимным экономическим интересом и дает бизнесу возможность снизить ряд издержек и быстро привлекать работников, что особенно важно в период восстановления после кризиса и в условиях дефицита кадров на рынке труда, — разъясняет Александр Джабаров. — Но не стоить говорить, что роль в этом играет только стремление уйти от налогов. В приоритете проектная занятость, когда не надо держать сотрудников в штате.

Такое сотрудничество вполне легально и выгодно компаниям, если при этом, конечно, не нарушается законодательство.

— Самозанятые имеют право сотрудничать с юридическими лицами. Но важно разграничить разовые услуги или работы (гражданско-правового характера), оказываемые самозанятым с применением специального налогового режима, и выполнение работником регулярной трудовой функции , — разъясняет Марина Астаева.

Например, по словам Джабарова, организация оказывает сервисные работы по ремонту станков или бытовой техники. Если этим занимается компания федерального уровня, то она может работать во всех регионах страны. Держать штат работников фирме при этом вовсе не нужно. Организация может привлекать к выполнению каждого конкретного заказа самозанятого и заключать с ним договор на разовую работу.

Кому выгодно

— Каждые 50 тыс. рублей, которые штатный сотрудник получает в качестве зарплаты, обходятся работодателю почти в 100 тыс. рублей. Поэтому в целях экономии для некоторых работ вместо штатных специалистов привлекают ИП и самозанятых , — рассказывает адвокат Евгения Квартальнова.

С зарплаты, начисленной постоянному сотруднику, работодатель должен удержать 13% НДФЛ и начислить взносы на пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности, а также в качестве страхования от несчастных случаев. Все эти траты обязательны, если речь идет о штатных работниках.

Нештатная ситуация Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— В случае же, когда работу выполняет индивидуальный предприниматель или самозанятый, нужно платить только оговоренную сумму по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Из своих гонораров человек сам заплатит за себя налоги и страховые взносы, а самозанятые даже взносы платить не обязаны, — продолжает Квартальнова.

С точки зрения закона никто не запрещает предпринимателю или организации заказать работу стороннему специалисту вместо того, чтобы нанимать в штат. Но недопустимо, если работу выполняет штатный сотрудник в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого.

— Например, законно не иметь штатного юриста, а заказывать проверку и работу с документами частному специалисту или фирме. Но незаконно, если юрист формально работает как ИП или самозанятый, но при этом сидит в вашем офисе полный рабочий день, подчиняется руководству, отвечает на звонки и выполняет поручения. Другими словами, делает всё то же самое, как если бы он был оформлен юристом в штате , — разъясняет Евгения Квартальнова

Контроль и учет

Утаить шило в мешке, выдавая штатного сотрудника за самозанятого, — очень сложно. Есть определенные признаки, по которым контролирующие органы определяют, что человек состоит в штате.

— Если к работнику каждый раз обращается только одна компания, то это может привлечь внимание и представит риск прежде всего для бизнеса. Подозрительным кажется, когда в течение нескольких месяцев самозанятый получает одинаковую фиксированную зарплату от одной организации. Но если его услугами пользуются две-три компании, тогда заподозрить и организацию, и самозанятого в схеме ухода от налогов будет проблематично , — уточняет Александр Джабаров.

По словам адвоката Астаевой, подмена трудовых отношений (и уклонение от оформления трудового договора) гражданско-правовыми (например, договором подряда, оказания услуг и т.д.) грозит организации штрафом и доначислениями в налоговую и внебюджетные фонды.

Нештатная ситуация Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В договоре гражданско-правового характера, заключенном с самозанятым, должны быть прописаны дата и срок действия договора, характер и порядок оказания услуг (работ), стоимость этих услуг-работ, а также права и обязанности сторон работодателя: заказчика и исполнителя (самозанятого), — уточняет Марина Астаева. — Организация, которая сотрудничает с самозанятым, должна проверять его статус — этот момент важен.

Адвокат обращает внимание не только на то, что нельзя одновременно работать у одного работодателя по трудовому договору и сотрудничать как самозанятый. Важно также избегать этого в течение двух лет после увольнения .

Себе дороже

За манипуляциями недобросовестных работодателей строго следят сотрудники ФНС и Роструда. Контролеры выявляют нарушения и наказывают тех, кто нарушил закон.

— Если работодателя уличат в подмене трудовых отношений гражданско-правовыми, то его оштрафуют по статье 5.27 КоАП РФ на кругленькие суммы. Для должностных лиц это — от 10 до 20 тыс. рублей; для ИП — от 5 до 10 тыс. рублей; для организаций от 50 до 100 тыс. рублей , — поясняет адвокат Евгения Квартальнова.

Правовед уточняет, что гражданско-правовые договоры переквалифицируют в трудовые и нарушителя закона обяжут начислить и заплатить НДФЛ и страховые взносы за всё время действия договора.

Нештатная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Если работодатель хочет привлечь стороннего специалиста, то в договоре следует прописать достижение конкретного результата, а не выполнение постоянной функции. Надо также указать дату начала и окончания работ, а ее результат подтвердить актом выполненных работ.