Была бы охота: где найти подработку или единственный источник дохода

Количество вакансий, доступных для подработки этой весной, выросло почти на 40% по сравнению с весной прошлого года. Чаще всего ищут специалистов в сфере продаж и административный персонал. По рекомендациям HR-экспертов, сейчас оптимальнее всего присматриваться к сферам, в которых у соискателя есть опыт, либо тем, где не требуются какие-либо специфические знания и навыки. Большой удачей для соискателей станет, конечно же, монетизация любимого хобби. Какую работу лучше всего искать, где и как начать поиск и как обезопасить себя при поиске подработок — в материале «Известий».

По способностям и потребностям

Потребность в подработке заметно выросла в период антиковидных ограничений и остается одним из трендов рынка занятости в настоящее время. Возможности частичного заработка предлагают как профессионалам, так и работникам без стажа и образования. При этом вакансии, адресованные соискателям без опыта, подходят для подработки студентам, пенсионерам и мамам в декрете. Какие варианты они могут присмотреть, рассказали «Известиям» специалисты платформ «Авито Работа», HeadHunter, «Работа.ру» и других.

— Вакансии для людей пенсионного и предпенсионного возраста часто встречаются на производстве, в ЖКХ, в сфере охраны и безопасности и других областях. При выборе подработки можно обращать внимание на ее близость к дому, на свободный или сменный график с сокращенным днем, — рассказывает управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель. — Родителям, которые находятся в отпуске по уходу за малышом и хотят подрабатывать, нужно помнить, что им придется тщательно планировать свое время и учитывать, что нагрузка на них заметно возрастет. Подобрать варианты они могут также по нескольким направлениям: по основной специальности; в сфере, где не требуются особые навыки и опыт; в новой профессии после самостоятельного прохождения обучающих курсов.

К слову, недавний опрос HeadHunter выяснил, что подработку имеют 19% трудоустроенных россиян. Из них 11% основали собственный небольшой бизнес, 8% подрабатывают редакторами и копирайтерами, столько же заняты в продажах, 7% устраиваются водителями, еще по 7% — курьерами, разнорабочими и инженерами, по 6% — дизайнерами, репетиторами и IT-специалистами и бухгалтерами. По 4% — уборщиками, операторами call-центра и SMM-специалистами. По 3% — официантами, фотографами, маркетологами, промоутерами и страховыми агентами. По 2% — журналистами, специалистами по подбору персонала и упаковщиками.

Была бы охота Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Вариантов подработки на рынке труда сегодня достаточно, — уверяет директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. — Такие предложения часто можно найти в ритейле, сферах развлечений и услуг, общепита, транспорта и логистики, а также образования.

Например, в столице при частичной занятости домработница может зарабатывать от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, врач-офтальмолог в Калуге — 40 тыс. до 46 тыс. рублей, а программист С# — от 60 тыс. рублей. В качестве подработки соискатели могут рассмотреть вакансии водителя такси, курьера или мастера маникюра-педикюра.

В «Авито Работа» подчеркивают, что сейчас многие работодатели достаточно охотно принимают к себе людей без опыта. В I квартале количество вакансий в группе «Без опыта, студенты» выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,6 раза. Увеличилась и доля предложений для персонала без стажа и специальности — с 8% до 11% от числа всех объявлений о найме. Медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников. — Ред.) в этой категории за год подросла с 30 тыс. до 35 тыс. рублей, соискательский интерес повысился в 1,7 раза.

Совместное исследование «Авито Работа» и сервиса временных исполнителей GigAnt показало, что основные мотивы россиян для поиска подработки — желание занять свободное время и накопить деньги на крупную покупку. Такие причины выбрали 23% и 22% россиян соответственно. Еще 16% заявили, что подработка нужна им, так как основного дохода не хватает на ежедневные нужды. Большинство (67%) подрабатывающих во время опроса указали, что работа занимает всё их время и им зачастую не хватает времени на себя и на общение с семьей и друзьями. Любопытно, что чаще всего на отсутствие свободного времени из-за наличия нескольких работ говорили работники сельскохозяйственной отрасли (82%), сферы управления персоналом (76%), транспортно-логистической отрасли (75%), сферы продаж (75%), а также респонденты, занятые в сфере строительства и недвижимости (71%).

Была бы охота Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Однако если подработка — единственный источник дохода, лучше рассмотреть вакансии, близкие к основному профилю человека и позволяющие развиваться профессионально, — отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. — Тогда подработка может стать шагом на пути к полноценной занятости в будущем. Пожалуй, самая распространенная ошибка — когда человек переоценил свои силы. Если удалось найти хорошую подработку, которая нравится и приносит деньги, есть большой соблазн брать всё больше и больше задач. Обычно это оборачивается отказом от отдыха и приводит к переутомлению, хронической усталости. Поэтому очень важно, чтобы подработка не была во вред.

Эксперт компании «Работа — это проСТО» Александр Алексеев отмечает, что оплата подработки зависит и от количества отработанных часов, и от качества работы. При занятости два дня в неделю можно рассчитывать на дополнительный доход в месяц до 15 тыс. рублей, а если добавить третий день на неделе, доход может вырасти до 20 тыс. и более, поясняет Алексеев. Второй момент — повышенные ставки. Не секрет, что принцип динамического ценообразования уже распространился и на различные сферы, поэтому, работая стационарным кассиром, вы получаете одну ставку, а работая мобильным кассиром, уже более высокую.

— Также можно отметить и качество труда, допустим комплектовщик, где по классике оплата идет за «пики», то есть на одной и той же вакансии, за одну длительность смены, исходя из количества собранных единиц один сотрудник может получить вдвое больше другого, — сказал эксперт.

Где искать подработку

Пребывающие в поиске подработки могут воспользоваться услугами центров занятости населения или поискать работу самостоятельно, что, как показывает практика, намного эффективнее. Для этого необходимо создать резюме на профильных сайтах, подключить уведомления о появлении новых вакансий с частичной занятостью.

Была бы охота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сферы для этого могут быть совершенно разными — это и маркетплейсы, которые получили развитие в последние годы, и крупные компании, находящиеся в поисках сотрудников для проектной работы на определенный период времени (разбор документов, архивирование, работа с ПК), — рассказывает руководитель группы по подбору персонала Coleman Group Татьяна Тихончук. — Кроме того, агентства, ведущие аутсорсинговые проекты, активно занимаются подбором кандидатов на временные позиции по запросам клиентов.

К профессиям, которые могут предполагать частичную занятость относятся: администратор/офис-менеджер, курьер, оператор ПК, промоутер, тайный покупатель, мерчендайзер, работник склада, системный администратор, продавец выходного дня. К специальностям, которые нередко совмещают частичную занятость с удаленным форматом работы, относятся: копирайтер, контент-менеджер, SMM-менеджер, дизайнер. Для точного результата на порталах поиска можно выбрать опцию «частичная занятость», «работа без определенных навыков» или можно осуществлять поиск по имеющимся у кандидата навыкам.

Проще всего искать временную подработку, конечно же, студентам. Мамы в отпуске по уходу за ребенком получают выплаты от работодателя только до полутора лет, позднее выплаты идут уже от ФСС и значительно уменьшаются. Именно в этот период выгоднее оформить трудовой договор или ГПХ и начать подрабатывать, рекомендует Татьяна Тихончук. Пенсионеры могут подрабатывать по договору услуг (ГПХ). Единственный момент: в Москве есть доплата, и она не выплачивается работающим пенсионерам. Пенсионер также может оформить статус самозанятого.

Специалисты из «Авито Работа» советуют студентам, молодым мамам и пенсионерам, которые ищут дополнительный доход, выбирать варианты со свободным графиком, удаленным форматом и неполным днем, а также проектную занятость. Множество таких вариантов адресовано кандидатам без опыта, поэтому необходимые навыки можно освоить легко и практически сразу приступить к работе. Еще один плюс заключается в том, что на этих позициях часто предлагают ежедневную или еженедельную оплату, так что пополнить бюджет получится довольно быстро.

Была бы охота Фото: Getty Images/Westend61

На позициях для кандидатов без опыта можно успешно освоить новую специальность, подчеркивают в «Авито Работа». Так, в Москве ученик мастера по ремонту стиральных машин получит необходимые знания и навыки за счет работодателя и будет выезжать на заказы в удобном районе. Главное, чтобы он выполнял в день не меньше двух заявок. Стать профессионалом кадрового делопроизводства можно в одной из строительных компаний Екатеринбурга на должности стажера отдела кадров. Претенденту достаточно иметь полное среднее образование и желание развиваться в этой сфере.

Чтобы подрабатывать, скажем, тайным покупателем в Новосибирске, понадобятся смартфон и статус самозанятого. Сотрудник должен фотографировать в супермаркетах ценники и товары, получая 200 рублей в час. Можно изучать городские объекты для актуализации картографических приложений. Исследователю московских улиц будут платить до 6 тыс. рублей за 25 часов работы в неделю. Для тех, кто не готов много ходить пешком, найдется сидячая работа: сборщик изделий из пластмассы, наклейщик рисунков на фарфор, оформитель заявок на подключение телекоммуникационных услуг.

А если студенту нужно, чтобы работа была связана с будущей специальностью, подобрать вакансию можно и по профильному направлению. В частности, в Самаре будущего педагога приглашают на место ассистента воспитателя детского сада с зарплатой 10 тыс. рублей и графиком на выбор: с 8.00 до 12.30 или с 14.30 до 19.00. В Санкт-Петербурге будущего рекламщика ждут в компании по сертификации продуктов и услуг, чтобы он выполнял обязанности SMM-менеджера в удаленном режиме по 2–4 часа в день.

Была бы охота Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кстати, удаленная работа тоже позволяет найти источник дополнительного дохода как начинающим, так и квалифицированным кадрам. Дистанционный формат предлагают специалистам с дипломами экономических, юридических, педагогических, дизайнерских вузов. К примеру, по свободному графику в онлайне может работать бухгалтер по материальному учету магазина в Санкт-Петербурге. Удаленный режим предоставят также тренеру шахматной школы, юристу по взысканию упущенной выгоды, дизайнеру интерьера в ремонтно-строительной компании.

Как обезопаситься при поиске подработок

Чтобы выбрать добросовестного работодателя, в «Авито Работа» дают такие рекомендации:

подбирать вакансии лучше на крупных площадках, которые давно и хорошо себя зарекомендовали: здесь объявления о найме проходят обязательную модерацию и более тщательную проверку;

в целях безопасности до заключения трудового договора не нужно отправлять по электронной почте или в мессенджерах копию своего паспорта и данные банковской карты с CVC-кодом;

необходимо обращать внимание, насколько понятно описаны в вакансии должностные обязанности: добросовестные работодатели подробно рассказывают, чем будет заниматься сотрудник, каковы условия труда и рабочий график, как часто выдается зарплата;

завышенные зарплаты всегда выделяют эти предложения на фоне остальных, но за обещаниями очень высоких заработков могут скрываться выплаты в конверте или заведомо невыполнимые планы — поэтому стоит узнать, сколько обещают на похожих должностях другие работодатели.

Специалисты «Работа.ру» советуют при выборе вакансии для подработки в первую очередь отталкиваться от своего графика и выбирать варианты, которые можно совмещать с учебой или основной работой. Не стоит брать подработку у потенциального конкурента своего работодателя, отмечают HR-эксперты.

Была бы охота Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев