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Программное самообеспечение: «надомных» IT-специалистов хотят вывести из тени

Будут ли готовы такие самозанятые «обелить» заработки при повышении максимального годового дохода до 5 млн рублей
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Программное самообеспечение: «надомных» IT-специалистов хотят вывести из тени
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2022-02-03 15:50:54
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Бизнес предложил вдвое поднять планку доходов для «надомных» IT-специалистов, позволяющую им пользоваться статусом самозанятых и иметь налоговые льготы. Идея представлена в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей, подготовленном для правительства, ЦБ, Госдумы и Совета Федерации. Мера позволит легализовать деятельность части программистов, работающих вне штата, считают в союзе. Поднять максимальный уровень доходов логично было бы и для других самозанятых, но это может создать дополнительные налоговые риски, сказали «Известиям» в бизнес-объединении. Предложенные меры позволят части разработчиков софта «обелить» доходы и избежать проблем с налоговыми органами, считают участники рынка. Но платить какие бы то ни было сборы согласятся не все IT-специалисты, работающие сейчас «в серую», полагают эксперты.

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Максимальный уровень доходов самозанятых IТ-специалистов, привлекаемых цифровыми экосистемами и платформами для оказания услуг потребителям, следует поднять с нынешних 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год. Такая рекомендация содержится в докладе, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) для правительства, Госдумы, Совета Федерации и Центробанка.

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц (…), ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — выразили надежду авторы инициативы.

Сейчас граждане, зарегистрированные как самозанятые, платят государству 6% с доходов, полученных от работы с юрлицами и ИП, и 4% — с физлицами.

— В случае превышения предельного годового дохода (2,4 млн рублей) налоговая снимает человека с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Все последующие клиенты — юридические лица такого самозанятого будут обязаны удерживать НДФЛ, платить страховые взносы за него, а за получение вознаграждений от физических лиц он самостоятельно должен будет выплачивать НДФЛ, — объяснил руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Программное самообеспечение
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Логично было бы поднять максимальную сумму доходов не только для самозанятых IТ-специалистов, но и для других категорий работников, считает вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

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— Но здесь надо смотреть на риски: подобное повышение может привести к разного рода налоговым злоупотреблениям, реакция на это Минфина может быть очень непростой, — считает он.

Выделить IТ-специалистов в особый класс позволяет то, что из всех самозанятых они едва ли не в наименьшей степени привязаны к конкретному месту работы и географической локации — зачастую контролировать уплату ими налогов просто некому, отметил Сергей Мытенков. Второй фактор — высокие заработки программистов, которые часто превышают 200 тыс. рублей в месяц, что больше, чем у большинства других самозанятых, объяснил он.

В правительстве и комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи доклад РСПП пока не получали, сообщили их представители.

— Банк России изучит инициативы, как только они поступят на рассмотрение. В настоящее время регулятор формирует итоговую позицию по основным тенденциям развития экосистем с учетом предложений бизнес-сообщества, экспертов и профессиональных ассоциаций, — сообщил представитель Центробанка.​

«Известия» также направили запрос в Совет Федерации.

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Повышение максимального уровня доходов для самозанятых IT-специалистов позволит многим из них выйти из тени, ведь часть «надомных» программистов вообще не платит налогов, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

— «Обеление» зарплат этим людям действительно необходимо, рано или поздно они начнут сталкиваться с претензиями налоговых органов. Гораздо продуктивнее было бы взимать с них небольшой налог и ввести их деятельность в правовое поле, — отметил он.

В то же время Валентин Макаров считает, что правильнее было бы ставить вопрос о льготах не только для специалистов, работающих на крупные экосистемы, но и для программистов, сотрудничающих с любыми заказчиками. Компании и организации, пользующиеся их услугами, должны быть поставлены в равные условия, убежден эксперт.

По оценке директора бизнес-юнита «Финтех» кадровой компании Unity Дмитрия Васильева, из примерно 3,5 млн российских самозанятых в сфере IT работает 200–300 тыс. человек. Это можно объяснить слишком низким максимальным доходом, например, для профессиональных опытных разработчиков, которые могут зарабатывать от 300 тыс. рублей в месяц (то есть более 3,6 млн в год при потолке для самозанятых в 2,4 млн), отметил он.

Программное самообеспечение
ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

В лимит вписываются, например, технические писатели, специалисты служб поддержки, начинающие разработчики, методологи, зарплаты которых составляют 80–170 тыс. рублей, — сказал Дмитрий Васильев.

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По его мнению, самозанятость — оптимальный формат для IТ-специалистов, работающих вне штата: такой статус не требует обязательного заключения договоров с заказчиками, ведения бухгалтерской отчетности, сдачи налоговых деклараций.

Повышение лимита дохода для самозанятых в сфере IT логично, поскольку разработчики получают более высокую оплату за свою работу по сравнению, например, с теми, кто получает доход от сдачи имущества в аренду или оказания сервисных услуг, считает Ярослав Шицле.

— То есть получается, что разработчики фактически не могут пользоваться данным инструментом, так как быстро выбирают годовой лимит. Предложенная РСПП мера может помочь вывести ряд разработчиков из тени, — считает он.

Риски перевода сотрудников компании в статус самозанятых в данном случае не повышаются по сравнению с аналогичными рисками в отношении работников остальных сфер, сказал Ярослав Шицле. Налоговые органы уже выработали критерии, которые позволяют выявлять такие злоупотребления (например, работа только с одним контрагентом, соблюдение правил трудового распорядка), рассказал эксперт.

Возможность получать пенсию, взять ипотечный кредит, да и просто не иметь проблем с налоговыми органами может привлечь к самозанятости часть «надомных» IT-специалистов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Но надо учитывать, что программисты зачастую не привязаны ни к одной налоговой юрисдикции. Они могут выполнять заказы без оформления каких-либо договорных отношений и не платить государству вообще ничего, — сказал он.

Не все добровольно захотят отказаться от такой практики, считает эксперт.

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