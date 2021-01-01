Сбытовое явление: как «налоговый маневр» отразится на IT-отрасли

Льготы «налогового маневра» обойдут стороной дистрибуторов и системных интеграторов, говорят в опрошенных «Известиями» компаниях. Государственные меры поддержки IT-отрасли вступили в силу 1 января 2021 года, но в отрасли всё еще возникают вопросы, как они будут действовать. «Налоговый маневр» предполагает снижение ставки налога на прибыль (с 20% до 3%) и размера страховых взносов (с 14% до 7,6%). Одновременно меры отменяют нулевой НДС на продажу программного обеспечения, если продукта компании нет в реестре отечественного ПО. Закон призван поддержать IT-отрасль на фоне пандемии и способствовать ее развитию.

Повысить конкурентоспособность

Федеральный закон об изменениях в режиме налогообложения IT-компаний, принятый 31 июля 2020 года, получил название «налоговый маневр в IT-отрасли». Он вступил в силу 1 января 2021 года и предполагает снижение ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%, а также совокупной ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. В качестве уравновешивающей меры предлагается отмена нулевого НДС — льгота будет действовать только в случае, если компания внесет свое ПО в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Под «налоговый маневр» подпадают компании –разработчики ПО, если их выручка от производства софта составляет более 90%, уточнили Минфин и Минцифры. Дистрибуторам, маркетплейсам и системным интеграторам новые льготы недоступны. Если основная деятельность компании или части ее сервисов связана с рекламой, то она не подпадает под «налоговый маневр».

Сбытовое явление Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Наиболее существенной мерой для индустрии разработки ПО стало двукратное и бессрочное снижение страховых взносов, отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. С учетом того что зарплаты составляют 70–80% расходов компаний, эта льгота дает наибольший финансовый эффект. Следующая по важности мера — снижение налога на прибыль, затем — отмена НДС с расходов на зарубежный маркетинг и рекламу, перечислил он.

«Налоговый маневр» повысит конкурентоспособность российской индустрии разработки ПО в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также создаст полюс притяжения для зарубежных инвесторов, заинтересованных в размещении в России центров разработки софта , считает Валентин Макаров. Льготы по НДС и по налогу на прибыль увеличат экспортный потенциал российских IТ-компаний и будут способствовать возвращению российских игроков из зарубежных юрисдикций, полагает эксперт.

Снижение страховых взносов для компаний позволит сохранить (а в ряде случаев и повысить) уровень зарплат IТ-специалистов , указал генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Сокращение налога на прибыль дает возможность создать финансовую «подушку безопасности» на начало следующего года. Бизнес IT-компаний носит сезонный характер, основная доля продаж приходится на конец года, соответственно, снижение налога на прибыль стабилизует их финансовое положение , объяснил он.

Сбытовое явление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Учитывая, что наша отрасль не относится к тем, кого спонсируют зарплатой, налоговый маневр позволит сэкономить очень существенные деньги. Мы посчитали, что налоговые льготы могут дать нам примерно 6–7% от оборота, а на аренду мы тратим 5%. То есть экономия позволила бы погасить хотя бы затраты на аренду, — считает генеральный директор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров.

«Санитар» IT-отрасли

Дистрибуторы, системные интеграторы (занимаются внедрением и поддержкой IT-решений на предприятии) и консалтинговые агентства не смогут воспользоваться новыми льготами , обратила внимание финансовый директор Cross Technologies Екатерина Афанасьева. Кроме того, они потеряют ранее действовавшее освобождение от уплаты НДС в случае продажи ПО, не зарегистрированного в реестре Минцифры , добавила она.

Многие компании действительно оказались за бортом «налогового маневра» или в положении неопределенности, отметила финансовый директор ГК InfoWatch Анна Кутырева. Целый сектор IT-рынка станет менее рентабельным, согласился сооснователь облачного сервиса для бизнеса CRM «Пачка» Григорий Любачев. Но нельзя сказать, что это плохо для российского IT-рынка в целом, добавил он. Этот сегмент сейчас и так перенасыщен, а с уменьшением роли посредников IT-услуги станут доступнее для конечных пользователей — например, для малого бизнеса , считает эксперт. Также это создаст условия для развития небольших производителей ПО, полагает он.

Сбытовое явление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Можно сказать, что «маневр» стал своего рода «санитаром» IT-отрасли в России, который усложнил работу «прослойки» и упростил развитие производителей отечественных продуктов. А именно производство своего ПО, а не интеграция или посредничество, является двигателем рынка и экономики, — объяснил Григорий Любачев.

Разработчикам придется доказывать российскую принадлежность софта, чтобы не платить НДС с покупки-продажи ПО, напомнил Валентин Макаров. А возможная перегрузка экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры (принимает решение о включении продукта в реестр отечественного ПО) негативно скажется на скорости и качестве обработки заявок, добавил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев.

— Количество заявок в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных резко выросло — к октябрю 2020 года Минцифры оповестило о трехкратном росте. Тут всё логично: чтобы получить налоговые льготы, компании должны соответствовать ряду условий, например, софт должен состоять в реестре отечественного ПО, — отметил он.

Фирма может потерять льготы по страховым взносам и налогу на прибыль, если получает от государства гранты или субсидии , предупредил Алексей Смирнов. Получается, что одна государственная льгота ликвидирует другую.

Как налоговики будут на практике применять нормы — покажет время, добавил генеральный директор AT Consulting Восток Владимир Высоцкий. Как и любая законодательная новелла, маневр требует от ФНС новых компетенций. Эксперт не исключил, что внутри Минцифры может появиться отдельная структура, которая будет заниматься только IT-компаниями.