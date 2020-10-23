Ничего лишнего: IT-компании просят пересмотреть налоговые льготы

Бизнес предложил расширить круг компаний, на которые распространяется налоговый маневр для IT. Льготы стоит предоставить фирмам, софт которых предназначен для распространения рекламы и предложений о товарах и услугах, а также на производителей электроники, считают в «Деловой России». Организация направила предложение с просьбой скорректировать закон о маневре главе Минфина Антону Силуанову (с письмом ознакомились «Известия»). Отказ в поддержке чреват ростом цен на ПО и переводом отечественного бизнеса за рубеж, предупреждают компании. Впрочем, онлайн-торговля и прочие сервисы — отрасль, которая меньше всего пострадала от коронакризиса, а в некоторых случаях даже выиграла.

Льготный вопрос

Закон о налоговом маневре для IT-отрасли был принят этим летом. По нему, с 2021 года для компаний, занимающихся разработкой и продажей софта, будут снижены страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Льгота распространяется на фирмы, аккредитованные в Минцифры, которым работа с ПО приносит не меньше 90% выручки.

Однако исключением стали компании, софт которых позволяет распространять рекламу и размещать предложения о приобретении товаров и услуг. Таким образом, часть IT-бизнеса не сможет воспользоваться льготами, указывает «Деловая Россия» в письме в Минфин от 19 октября. Организация предложила чиновникам внести изменения в закон о налоговом маневре в отрасли. Также «Деловая Россия» попросила дать разъяснения по нынешней редакции норм. Бизнес опасается, что из-за широких формулировок за бортом «налогового маневра» могут остаться и разработчики софта для бизнеса (систем электронного документооборота, банковского и кассового софта, систем управления сайтами и процессами обслуживания клиентов).

Кроме того, организация предложила распространить налоговые льготы и на производителей электроники. Чаще всего IT-компании работают в этом направлении одновременно с разработкой софта, но сниженные налоговые ставки будут положены только тем, кто получает не меньше 90% доходов от производства ПО. В противном случае таким компаниям придется создать разные юридические лица под разработку программного обеспечения и электроники, или же переводить свой бизнес в страны с более выгодным налогообложением, отмечено в письме.

Тонкая грань

Льготы, вводимые с нового года 265-ФЗ, распространяются на все компании, основной доход которых формируется за счет разработки и реализации ПО, в том числе на разработчиков систем документооборота, банковского и кассового софта, интернет-магазинов и систем управления сайтами, уверил «Известия» замглавы Минцифры Максим Паршин.

— Мы находимся в постоянном диалоге с отраслью, слышим обеспокоенность отдельных игроков возможными издержками правоприменения и совместно с Минфином и ФНС готовим разъяснения, которые, как мы рассчитываем, закроют дискуссию о гипотетических рисках «выпадания» из льгот, — добавил он.

Сейчас профильные министерства, которые курируют IT-отрасль, разрабатывают дополнительные стимулы для ее развития и меры поддержки, добавили в Минфине.

В ожидании разъяснений у бизнесменов возникают вопросы о деталях применения налогового маневра. Например, есть пограничные ситуации, когда компании создают ПО для себя и используют его как инструмент для другого бизнеса, отметил президент объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России «РУССОФТ» Валентин Макаров. Сейчас специалисты Минцифры и Минфина работают над уточнением поправок о налоговом маневре в IT, сообщил он.

Закон написан размыто, и сейчас его можно трактовать по-разному считает основатель AmoCRM Михаил Токовинин. Правда, четкие границы в акте прописать действительно трудно потому, что грань между производством ПО, продажей рекламы и оказанием услуг в интернете очень тонка. Например, компания может производить и продавать софт, но оказывать техподдержку, пояснил он.

В текущих поправках к налоговому законодательству не определено достаточно ясно, кто именно может рассчитывать на льготы по НДС, а кто нет, поделился основатель компании «Мое дело» Сергей Панов. Если софт, выпускаемый компанией, хоть как-то «способствует заключению сделок в электронном формате» или «предлагает товары и услуги», то лицензия на него может облагаться НДС, считает эксперт.

Сейчас разработчики не платят налог с выручки, полученной от продаж софта по лицензиям, напомнил он. Вероятнее всего, НДС добавят к цене на лицензии и платить его будет потребитель — средний и малый бизнес, заключил Сергей Панов.

IT-компании не смогут просто так поднять цены на 20% — скорее всего, отсутствие льгот ударит по их рентабельности, а, точнее, по возможностям реинвестировать и вкладываться в разработку, считает Михаил Токовинин.

Нераздельное единство

Закон о налоговом маневре принимался в условиях пандемии, очень оперативно, но именно поэтому документ требует детализации, уверен генеральный директор IТ-компании «Эвотор», председатель комитета «Деловой России» по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств Андрей Романенко. При этом бизнес ведет диалог с Минцфиры, где обещали дать разъяснения, добавил он.

В господдержке нуждаются не только разработчики ПО, но и производители радиоэлектроники, а также компании, которые разрабатывают и софт, и «железо», подчеркнул Андрей Романенко. Сейчас обсуждается проект постановления правительства по ведению реестра дизайн-центров электроники, разработанный Минпромторгом. Чтобы появлялись российские hardware устройства, нужно не только поддержать дизайн-центры как разработчиков компонентов, но и дать льготы на продажу готовой радиоэлектронной продукции отечественного производства, считает представитель «Деловой России».

Исторически разработка электроники развивалась очень медленно, рынок был забит импортом, тогда как разработка софта в нашей стране активно развивалась, добавил Валентин Макаров. Он считает, что производители электроники должны быть приравнены к разработчикам софта, потому что это одни и те же компании. К ним необходимо применять одни и те же требования и предоставлять одинаковые льготы, уверен он.

Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, в нее входят куда входят Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и др.) также просила правительство и профильные ведомства расширить налоговый маневр для IT. Организация предлагала распространить льготы на компании, которые оказывают цифровые услуги, в частности, на поисковики, соцсети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры.