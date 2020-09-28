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В Удмуртии предложили ввести налоговые льготы для компаний IT-сектора

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Министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов выступил с предложением ввести новые льготы для компаний IT-сектора. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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В ходе заседания госсовета региона Меджитов предложил освободить от уплаты НДС IT-компании, занимающиеся перепродажей, внедрением, адаптацией или обслуживанием отечественного софта. Для того чтобы это сделать, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс России, пишет ИА «Сусанин».

Также была озвучена идея о расширении применения пониженных тарифов страховых взносов для IT-компаний. Сейчас подобными льготами пользуются только компании, которые разрабатывают и продают свои программы самостоятельно.

«Реализация озвученных мер окажет благоприятное влияние на развитие рынка информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации, а также поддержку развития рынка отечественных программ и производителей», — заявил Меджитов.

Министр полагает, что принятые меры позволят сконцентрировать рынок на разработке массовых российских программ, а также повысить их экспортный потенциал.

Депутаты госсовета республики предложения поддержали и направили их для рассмотрения в Госдуму.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере. Документ определяет экспериментальные режимы налогообложения в сфере цифровых инноваций. Среди нововведений — бессрочное снижение ставки страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14% и ставки налога на прибыль с 20 до 3%. Новые правила начнут действовать с начала 2021 года.

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