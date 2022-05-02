Дистанционный смотритель: кому больше платят на удаленной работе

После строгих ограничений люди начали возвращаться в офисы. Однако прижившийся в условиях пандемии формат удаленной работы не спешит сдавать позиции. Более того, заработать солидные деньги можно и не выходя из дома. Какие престижные вакансии стоит рассмотреть тем, кто не желает менять диван на офисный стол, и все ли могут стать успешными «надомниками» — выясняли «Известия».

Такая модная удаленка

Специалисты по трудоустройству отмечают, что с послаблением антикоронавирусных мероприятий удаленная деятельность не сдает своих позиций.

— Интерес к такой форме работы сохраняется и у работодателя, и у соискателей, — пояснил Александр Джабаров, руководитель пресс-службы HeadHunter. — В январе на нашем ресурсе насчитывалось 48 тыс. таких вакансий, где было прямо указано, что работодатель рассматривает кандидатов только на удаленную работу, без выхода в офис. А в первые 20 дней апреля их зафиксировано 32 тыс . Значит по итогам месяца будет явно больше, чем в январе.

Дистанционный смотритель2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам эксперта, традиционно самые высокие зарплаты предлагают IT-специалистам, программистам, разработчикам. Это было актуально с самого начала развития удаленки. Такие сотрудники при любом формате трудовой деятельности ценятся больше всего.

— Часто кандидатов на вакансии с удаленным графиком работы берут IT-компании, технологичные стартапы, консалтинговые агентства, а также компании, оказывающие услуги в сферах рекламы и маркетинга, — пояснила Санина.​

И тем не менее, самым оптимальным для работы офисных сотрудников, по мнению эксперта, считается гибридный формат. Так работники могут самостоятельно выбрать, сколько дней и когда они хотят появляться в офисе.

Дистанционный смотритель1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega

— Не всегда работать из дома бывает удобно. По нашим данным, сотрудникам часто необходимо живое общение с коллегами, иногда им сложно сконцентрироваться на задачах, работая из дома,​ разделять работу и личную жизнь, кроме того, не у всех есть вне офиса нужное оборудование или удобное рабочее место, — подчеркнула эксперт.​ ​

Вакансии мечты

Принцип «время — деньги» с большей выгодой работает на тех, чья квалификация ценится на рынке труда и дает возможность получать высокую зарплату, не выходя из дома. Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил весенний рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

По данным ресурса, одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Android новой социальной сети — до 380 тыс. рублей. От соискателя ждут конкретного опыта работы в своей сфере, приветствуются и дополнительные навыки. Работодатель обещает официальное оформление и стабильную зарплату с индексацией. Причем размер ежемесячного вознаграждения обсуждается и может быть даже выше, чем указано в зарплатной вилке — все зависит от скилов соискателя.

Дистанционный смотритель4 Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Программисту JavaScript готовы платить от 320 тыс. рублей. Специалисту предстоит принимать задачи от аналитиков, проводить техническую оценку требований, разрабатывать и отлаживать сервисы, а также заниматься написанием тестов. Кандидату также необходим профессиональный опыт.

Третью строчку в рейтинге удерживает вакансия менеджера по продажам b2b-услуг, которому обещают до 250 тыс. рублей в месяц. Работодатель подчеркивает, что преимуществом для соискателя будет опыт работы на производстве или знание производств (машиностроение, электроника, легкая промышленность). В числе бонусов: добровольное медицинское страхование за счет компании, корпоративная телефонная связь, предоставление всех необходимых инструментов для качественной работы, а также очень дружный, хотя и удаленный, коллектив.

Коммерческому директору со стажем от 3 лет обещают платить от 200 тыс. рублей ежемесячно. Такому сотруднику предстоит разрабатывать и реализовывать стратегию развития компании, управлять коммерческой деятельностью, анализировать рынок и конкурентов, контролировать достижение ключевых показателей.

Дистанционный смотритель5 Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Zucchi

До 140 тыс. рублей в месяц может заработать менеджер по продажам услуг по обучению охране труда, который будет заниматься активным поиском клиентов, выстраивать долгосрочные отношения, сопровождать заказчика до выполнения заказа, формировать и расширять клиентскую базу. Всё, что требуется от кандидата — стаж работы в продажах не менее года, навыки работы в CRM, образование не ниже среднего специального, свободное владение компьютером, а также грамотная письменная и устная речь. Преимуществом при трудоустройстве станет психологическое или педагогическое образование.

Для технического директора компании в сфере торговли работодатели не скупятся на доход от 130 тыс. рублей. Помимо профессиональных требований и навыков (от знания английского языка на разговорном уровне до высокой степени технической эрудированности) от кандидатов ждут коммуникабельности и стрессоустойчивости.

Кто, если не ты

Конечно, далеко не все сотрудники, работающие «издалека», получают шестизначную зарплату. Но и не в этом счастье удаленщика. Если главное для человека свободный, гибкий график и при этом возможность чувствовать себя «в обойме», то работа из дома считается самым оптимальным вариантом. Служебные обязанности при таком раскладе можно совмещать с частными делами. По словам эксперта по трудоустройству Гарри Мурадяна, после первого дистанционного опыта людям понравилось сидеть на удаленке. Все, кто может себе позволить работать из дома, чаще всего выбирают такой формат.

Дистанционный смотритель6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Помимо свободолюбивых IT-специалистов чаще всего удаленку или дистант, как это еще называется, выбирают мамочки в декрете, которые привязаны к ребенку и не могут выйти в офис, — рассказывает Гарри Мурадян.

С точки зрения работодателей это тоже выгодно — не надо тратиться на офис, столы, компьютеры, бумагу, бесплатный кофе для сотрудников, наконец. Все эти расходы ложатся на работников. Но при этом они не платят за дорогу, обходятся скромным гардеробом и не тратятся на бизнес-ланчи, которые обычно влетают в копеечку. Поэтому востребованы, в частности, вакансии для работы в службах поддержки и колл-центрах. Разброс зарплат в этом сегменте — от 22 тыс. до 60 тыс. рублей.

Между тем, не каждому человеку подходит удаленный формат. Кому-то лучше, когда есть постоянное рабочее место, формат «от звонка до звонка» и твердая рука начальства.

Дистанционный смотритель7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сотруднику, работающему на удаленке, требуется очень высокий уровень самодисциплины, поскольку велик соблазн развалиться на диване и ничего не делать. Очень многие на этом «сливаются». Необходима и психологическая устойчивость, потому что не у каждого получается разграничивать диван для отдыха и диван для работы, — предостерегает Мурадян.

Эксперт подчеркивает, что удаленщику нужна и некая стрессоустойчивость. Иначе, когда человек долгое время находится в четырех стенах, ему становится скучно, нудно, падает мотивация, а работать при таких обстоятельствах становится намного сложнее.

— Еще важно умение держать дедлайны. Когда ты сидишь в офисе, то над тобой стоит начальник, который, условно говоря, бьет по башке дубинкой, если плохо работаешь. А самостоятельно ты должен сам выстраивать свой тайм-менеджмент так, чтобы все успевать вовремя. Если ты понимаешь, что с самодисциплиной у тебя никак и ты не можешь себя замотивировать и держать «струну натянутой», то лучше идти в офис, — продолжает эксперт.

Дистанционный смотритель7 Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/uwe umstätter

По словам Юлии Саниной, работу из офиса чаще выбирают HR-специалисты, юристы, бухгалтеры, администраторы а также руководители отделов, так как их рабочие задачи быстрее решаются в офлайн и часто зависят от живого общения с другими людьми. Работать удаленно наиболее удобно IT-специалистам и специалистам digital-профессий

Работа над собой

Психологи тоже советуют трижды подумать, прежде чем прочно садиться в четырех стенах. По мнению специалистов, удаленная работа подходит далеко не каждому.

— Человек должен обладать высокой степенью интровертности, а также достаточным уровнем саморегуляции, чтобы обеспечивать себе самостоятельно режим работы и отдыха. Важен интерес к тому, чем занимаешься. Ведь, когда ты ходишь на нелюбимую работу, там, тем не менее, все организовано для того, чтобы каждый выполнял свои обязанности. А для занятия нелюбимым делом из дома требуется очень много сил и энергии. Высок риск превратить свою жизнь в бесконечную борьбу с собой, — считает психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова.

Дистанционный смотритель7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эксперт не советует выбирать удаленные вакансии тем, что любит общение, причем такое, которое наполняет человека и дает ему энергию. Иначе удаленщику, работая из дома, придется искать дополнительные источники коммуникации.

— Сложнее всего придется людям с депрессивным типом характера, поскольку отсутствие достаточного общения, состояние нахождения один на один с собой может способствовать развитию подавленности. Будет очень много времени, чтобы «вязнуть» в своих мыслях , — предостерегает Захарова.

Что же требуется для успешного поиска вакансий в целом и для удаленщиков в частности?

— По нашим данным, 42% россиян считают, что для успешной карьеры крайне важно наличие высшего образования, а 47% опрошенных отметили важность курсов повышения квалификации. Другой опрос показал: 61% респондентов уверены, что самообразование помогает устроиться на высокооплачиваемую работу , — отметила Юлия Санина.