«В простое меньше работников, чем в разгар пандемии»

На учете в службах занятости сейчас состоят 663 тыс. человек (в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021-го). Еще 54 тыс. граждан намечены к «высвобождению», то есть к плановому увольнению, в том числе по сокращению штата. Это на 10% больше, чем было в начале марта или в феврале этого года. Тем не менее пока количество трудоустройств превышает число увольнений. Об этом в интервью «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова . Она также пояснила, как должны соблюдаться права работников, отправленных в простой, в том числе и иностранными компаниями, сколько им должны платить, как расширяется применение срочных трудовых договоров в соответствии с третьим пакетом антикризисных мер.

Приоритетная задача

— Елена Вячеславовна, как видно по антикризисным планам правительства, поддержка рынка труда — приоритетная задача. Как я понимаю, основная цель — это сохранение рабочих мест?

— Да, сохранение рабочих мест — задача приоритетная .

— Что сейчас происходит с занятостью? Столько противоречивой информации об уходе иностранных компаний, о том, что российские приостанавливают деятельность.

— Когда начались декларации об уходе из России, мы развернули ежедневный мониторинг. Практически в онлайн-режиме собираем данные о приеме и увольнении работников, планируемых сокращениях, переходах в неполную занятость. Рынок труда занял выжидательную позицию. Работодатели взяли временную паузу, но сохраняют коллектив, договоры аренды. То есть берут паузу для будущей подстройки.

По данным мониторинга, с начала марта на работу устроились свыше 2 млн граждан. Трудоустройств несколько больше увольнений, при этом и увольнений, и приемов на работу меньше, чем в прошлые месяцы . За март увеличилось количество вакансий на портале «Работа России» — до 1,8 млн позиций. В основном прирост сформирован за счет сезонных и временных работ, но и количество постоянных вакансий остается стабильным.

В простое меньше работников Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

На рынке труда есть большой запрос на кадры, в первую очередь — высококвалифицированные. Мы недавно общались с руководством одного из крупных работных порталов, где тоже отмечают, что на рынке труда в плане увольнений и приемов наступило затишье, но при этом запрос на специалистов, особенно высококлассных, остался . Например, у промышленности — колоссальный запрос на инженерные направления в связи с тем, что им надо усиливать свои производства под импортозамещение.

Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек.

— Это много?

— Это меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время . Мы общаемся с менеджментом как российских, так и международных компаний. Основная проблема сейчас — нарушение логистических связей из-за закрытия границ. Есть компании, которые быстро находят решение. Например, у нас был один из сельхозпроизводителей, который заявил простой — проблемы с поставками. Через пару дней нашли замену импорту в соседнем регионе. Есть компании, которым нужно продумывать более сложные замещения, перестраивать производственные процессы.

«При необходимости будем передавать данные в прокуратуру»

— Есть компании, которые после громких заявлений не уходят, но приостанавливают свою деятельность. Кстати, и со стороны российских организаций тоже уже звучали такие заявления из-за проблем с зарубежными поставками. Если компания приостанавливает деятельность, что она должна обеспечить работникам, и как вы следите за соблюдением их прав?

— Есть ряд компаний , которые полностью выплачивают зарплату . Есть компании, которые договариваются о переносе плановых отпусков .Трудовым кодексом предписывается работодателю выплачивать сотрудникам в простое две трети. Если компания идет на такой шаг из-за объективных обстоятельств — например, логистические разрывы, то выплата должна быть не ниже двух третей оклада или ставки. Если причины зависят от работодателя — это две трети зарплаты.

Поясню для понимания. Зарплата — это совокупность выплат, помимо оклада или ставки это и компенсационные, и стимулирующие выплаты, то есть гарантированная и премиальная часть. Когда мы говорим про оклад — то это зарплата без премий и компенсационных выплат.

— В каких секторах сейчас сложилась наиболее напряженная ситуация с точки зрения рынка труда?

— Основная проблема — автопроизводители . Сейчас АвтоВАЗ , например, в простое . Учитывая, что у компании идет изменение логистических цепочек, они предполагают, что решат проблему месяца за два . При этом в организации решили не выводить людей в простой, а с согласия работников перенесли традиционные отпуска на март-апрель. Дальше планируют восстановить деятельность.

Volkswagen тоже вывел людей в простой . У них тоже проблема с запчастями, но эта история — не только российская. Часть запчастей производились на Украине и сейчас не могут поставляться.

Сложная ситуация — в авиации , но и здесь тоже прорабатываются различные решения.

В простое меньше работников Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

— Может ли сам работник сообщить о том, что его отправили в простой и не платят?

— У нас развернута «горячая линия» Роструда, куда можно обратиться, если нарушаются права . Она круглосуточная. Сейчас мы получаем до 700 звонков ежедневно — это всё вопросы, связанные с соблюдением трудовых прав. Для сравнения: на пике пандемии было по 6 тыс., а в иные дни — и 7 тыс. звонков. Обращения мы отрабатываем, при необходимости будем передавать данные и в прокуратуру.

— Если нарушает права российская компания, понятно, что на нее можно воздействовать, а если иностранная компания действительно свернет деятельность, то можно ли что-то сделать для компенсации выплат работникам?

— Юридическое лицо всё равно зарегистрировано в Российской Федерации, поэтому и компании с иностранным капиталом — тоже российские работодатели. Головной офис может быть за рубежом, но все взаимоотношения, в том числе порядок расчетов и ликвидации организации, выполняются по российскому законодательству, с соответствующими гарантиями перед сотрудниками. И ответственность за невыплату заработной платы такие компании и их представители несут по российскому законодательству.

Но, еще раз подчеркну, пока все компании ответственно подходят к соблюдению трудового законодательства . Пока у нас не было ни одного эпизода, когда иностранная компания в контексте приостановления деятельности допускала нарушения в отношении работников .

«Экономика нацелена на адаптацию»

— Вы сказали, что, хотя темпы роста вывода в простой снизились, но численность работников в простое всё равно увеличивается. И это, видимо, только первая волна проблем на рынке труда. Сколько их еще будет и какого масштаба?

— Рынок труда реагирует примерно с квартальным лагом на изменения в экономике . Сейчас он взял паузу. Компании перестраиваются. Примерно через квартал мы увидим, как повлияли изменения привычной логистики и насколько успешно произошла первая подстройка бизнеса.

— По вашим ощущениям, сейчас на рынке труда будет сложнее, чем в пандемийное время? Если да, то насколько?

— Ситуация нетипичная. Мнения, прогнозы разные, иногда диаметрально противоположные.

— Пандемия тоже была нетипичной.

— В пандемию прогнозы, как вы помните, тоже были разные, в том числе и совсем не оптимистичные. Но всё пошло по умеренному варианту.

Да, мы просчитываем разные сценарии. В пандемию мы тоже просчитывался стрессовый сценарий, но этого не произошло, экономика достаточно оперативно перестроилась . Некоторые компании в 2020 году ушли с рынка, но одновременно появились новые ниши.

И сейчас по данным, которые заявляют в службы занятости, мы видим, что экономика нацелена на адаптацию .

Намечены к высвобождению

— Недавно вы говорили о количестве граждан, «планируемых к высвобождению». Что это за странный термин и сколько таких людей по последним данным?

— Планируемые к высвобождению работники — это термин, который в ходу много лет. Если под словом «увольнение» в трудовом праве понимают любое расторжение трудовых отношений — как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя, то планируемое высвобождение — это плановое расторжение отношений по инициативе работодателя.

В простое меньше работников Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

То есть это планируемые сокращения штата, ликвидация организации, структурная реорганизация отдельных подразделений . Что такое структурная реорганизация производства? Например, был у вас отдельно отдел PR, отдельно — маркетинга. Вы подумали, решили объединить — вот она внутренняя структурная реорганизация. Значит ли это, что каждый из этих сотрудников двух отделов потеряет работу? Нет, не значит. Может ли часть из них не войти в состав нового отдела? Да. Поэтому и такие ситуации тоже на контроле.

Всего работают по найму порядка 55 млн человек. По уточненным данным, сейчас 0,1% работников — 54 тыс. сотрудников — в этой категории «планируемых к высвобождению» . Это примерно на 10% больше, чем было в начале марта или в феврале, и в 2–2,2 раза меньше, чем в пандемию.

— А что с количеством безработных?

— Оперативная статистика — в режиме онлайн — у нас только по тем гражданам, кто самостоятельно обратился в службу занятости и зарегистрировался как безработный. То есть это не все граждане, которые сейчас находятся в поисках работы, а только те, кто обратился к государству за содействием в подборе вакансии и пособием по безработице. На сегодняшний день на учете в центрах занятости состоят 663 тыс. граждан.

— В пандемию больше всего пострадала сфера услуг из-за локдауна и противоэпидемических мер, сейчас, как я понимаю, под первым ударом оказалась промышленность?

— Да, наша с Минпромторгом первоочередная задача — подхватить промышленников . Поэтому службы занятости переходят в проактивный режим, чтобы помочь работникам предприятий еще до наступления проблемы.

Есть яркий пример. Компания-авиаперевозчик, которая работала по зарубежным грузоперевозкам. Московская служба занятости поинтересовалась, что будет дальше с пилотами, инженерным персоналом. Проанализировали состав сотрудников, в основном это реально высококлассные специалисты. Договорились с одной из госкорпораций, которая испытывает потребность в таких специалистах, и рядом других компаний. Провели несколько раундов переговоров, но работодатель заявил о неготовности разорвать полностью трудовые отношения с высококвалифицированными кадрами — это ставит под угрозу возможность восстановления бизнеса после решения проблем, связанных с санкциями.

Ряд компаний после пандемии до сих пор не восстановились с точки зрения набора персонала . И они понимают, что, если потеряют высококлассных специалистов, рынок встроит их в другие компании. Но в некоторых случаях пауза может затянуться и у работодателя не хватит ресурсов для выплат в том размере, который удержит востребованного сотрудника от увольнения.

Поэтому проработали технологию оперативного временного перевода работников из компаний, которые в какой-то момент будут испытывать сложности, по предложению служб занятости . Речь идет о временном трудоустройстве к другому работодателю , чтобы человек трудился в другой организации, пока компания не решит свои проблемы. Соответствующее постановление уже принято.

— Как это будет происходить?

— Если организация приостановила работу, а сотрудники заинтересованы в переводе на другое место работы — центры занятости подберут временные вакансии для таких специалистов. В этом случае действие основного трудового договора будет приостановлено, а сотрудник заключит срочный трудовой договор с временным работодателем.

— Именно о таком расширении применения срочных договоров шла речь в третьем правительственном пакете антикризисных мер?

— Да. Кроме того, сейчас есть ряд позиций, на которые срочные договора можно заключать только на неполную ставку до проведения конкурса. Но само проведение конкурса — это достаточно сложная процедура, которая может затянуться. Поэтому разрешено в 2022 году на период ожидания конкурса заключать такие договоры и на полную ставку. В основном это касается профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников.

Работы и ассоциации

— Если человек — не высококлассный специалист, на которых остается спрос, потерял работу, почему не поддержать его, чтобы он занялся каким-то своим небольшим делом, мог кормить семью?

— Дополнительные средства в рамках мероприятий по поддержке занятости выделены на временные работы, по сути, на сохранение на предприятиях рабочих мест. Временная работа — это дополнительная оплачиваемая форма занятости на предприятии, если оно переводит работников на неполный день, уводит в простой . Это позволяет повысить доходы работников.

— Сколько человеку могут заплатить, что он должен для этого делать?

— Зависит от размера выплат на той временной позиции, которую занял работник. Государство субсидирует выплату в размере МРОТа со страховыми отчислениями, с «северными» надбавками . Скажем, компания уводит людей в простой, но может не распускать людей по домам, а занять на временной работе. Люди будут получать положенные две трети зарплаты плюс доплату за временную работу. Скажем, организации надо переоборудовать производственную линию. Пока не ведется основная деятельность, компания может привлечь работников к этому. Сотрудники будут получать положенные две трети зарплаты плюс доплату за временную работу.

В простое меньше работников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сколько людей могут быть привлечены на такие временные работы?

— Порядка 500 тыс. человек. На все мероприятия в рамках содействия занятости выделено 39,4 млрд рублей . Пока резких всплесков по рынку труда нет, но мы уже сейчас всем субъектам выделяем средства, чтобы, как только такие всплески появятся, оперативно купировать.

— Только временные работы предусмотрены для повышения доходов в сложной ситуации?

— Есть похожая мера для безработных — общественные оплачиваемые работы . Эта мера реализуется центрами занятости. Людей привлекают, например, в ЖКХ, в соцобслуживание, на сезонные работы. И человек получает не только пособие по безработице, но и зарплату на этом временном месте. Государство компенсирует работодателю МРОТ.

Упростился доступ к социальному контракту для безработных граждан . В 2022 году трудовые доходы тех, кто потерял работу после 1 марта, не будут учитываться при оценке нуждаемости. Помощь можно получить для развития своего дела, личного подсобного хозяйства или поиска работы.

— Словосочетание «общественные работы» имеет нехорошую ассоциацию. Обычно человека на них направляют после решения суда.

— Термин «общественные работы» закреплен в законе о занятости. Оплачиваемые общественные работы — это выбор гражданина, а не обязанность . Временная подработка в период поиска постоянной работы. Гражданин имеет полное право не участвовать в оплачиваемых общественных работах, а может согласиться и получать доход от оплачиваемых работ в дополнение к пособию по безработице.