И так могу: как правильно рассказать о себе в резюме

Около 90% соискателей охотно оставляют дополнительную информацию о себе в конце резюме. Другой вопрос, что у кандидатов нет явной подсказки — что именно указывать в данном разделе. Зачастую в анкету попадает всё: от описания soft skills до хобби, полученных грамот и различных курсов. Таким образом, релевантный опыт смешивается с неуместной информацией. Вместе с экспертами «Известия» разбирались — о каких хобби лучше умолчать, а какими достижениями обязательно поделиться с работодателем.

Как часто кандидаты рассказывают об увлечениях

Порядка 85–90% соискателей заполняют в резюме раздел «О себе», следует из слов, опрошенных «Известиями» экспертов. Как правило, кандидаты стараются отразить те сведения, которые выделят их на фоне остальных кандидатов, поясняют в кадровой компании UTEAM. Например, еще раз «подсвечивают» наиболее значимые достижения, акцентируют внимание на сильных профессиональных и личных качествах, на знании специальных программ или иностранных языков.

Особенно важен этот раздел для молодых специалистов, у которых как такового опыта работы еще нет, подчеркивает генеральный директор рекрутингового агентства «ПрофиСтафф» Ирина Никулина.

Большинство работодателей между тем не против узнать дополнительные сведения о соискателе. Согласно январскому опросу SuperJob, двое из трех руководителей считают, что в резюме следует рассказывать о своих увлечениях : 34% за то, чтобы в резюме были указаны все хобби, еще 34% считают допустимым указывать только те занятия, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы. При этом 21% считает графу о любимых увлечениях лишней.

И так могу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Руководитель группы консультантов ANCOR Елена Евстюхина подтверждает интерес некоторых работодателей к графе «О себе»:

— У нас был топ-менеджер, который придавал большое значение хобби человека при подборе команды и даже начинал изучение резюме с этого раздела. Для него была очень важна общность коллектива, основанная в том числе на внерабочих интересах. Но, как правило, отношение к данной информации у работодателей сугубо индивидуальное.

Если специалист по кадрам придерживается мнения, что резюме следует кастомизировать под каждую вакансию, то описывать вещи, не относящееся к специализации, будет неверно , считает HR-директор сервиса «Зарплата.ру» Вера Маневич.

— В резюме важно отметить свои hard и soft skills в трудовой сфере. Кроме того, в рамках своей профессиональной деятельности можно подчеркнуть, например, какие подкасты слушаете, с какой литературой знакомы, если применяете всё это в работе. Словом, необходима релевантная информация. Если у работодателя будет интерес к вашим хобби и другим различным увлечениям, он уточнит на собеседовании, — подсказала эксперт.

Что не нравится работодателям

Если в разделе «Опыт работы» кандидат излагает информацию сухо и по делу, то графа «О себе» — творческая и может многое сказать опытному кадровику о кандидате. Некоторые вещи кажутся в резюме безобидными, но на самом деле работают против соискателей.

— Например, избитые рекламные фразы, такие как «продам снег эскимосам» или «готов общаться только с собственником бизнеса». Эти выражения можно обозначить как ограничивающие начало общения, — предупредила Ирина Никулина.

И так могу Фото: Global Look Press/Norbert Michalke

В компании UTEAM также советуют отказаться от избитых клише, таких как «коммуникабельность», «стрессоустойчивость», «многозадачность» и прочее. Лучше выбирать более конкретные формулировки и оперировать фактами.

— Общее правило заполнения раздела «О себе» звучит так: только то, что важно для этой вакансии. Например, не стоит рассказывать о своем хобби, если оно не имеет никакого отношения к будущей работе, — порекомендовала старший консультант UTEAM Светлана Антонян.

Иногда в графе «О себе» соискатели указывают свои пожелания к будущему работодателю. Это допустимо, если требования разумны и преподнесены в позитивном ключе , добавляет собеседница «Известий».

— Однако встречаются и такие резюме, где кандидаты выдвигают объемный перечень жестких критериев к будущему месту работы. По нашим наблюдениям, соискатели с подобным подходом довольно долго не получают приглашения на собеседования, — отметила специалист.

Сложно предсказать, сыграет ли дополнительная информация «в плюс» кандидату, соглашаются в ANCOR. По словам Елены Евстюхиной, если интересы с потенциальным руководителем сойдутся (например, оба занимаются марафонским бегом или увлекаются ездой на мотоциклах), то это может быть решающим фактором выбора именно этого специалиста «при прочих равных». Но если увлечения кандидата неоднозначны или указанных хобби очень много — это может быть воспринято негативно.

И так могу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Например, будет ощущение, что у человека слишком активная социальная жизнь и при необходимости он не сможет уделить работе больше времени, — поясняет собеседница. — Хотя, опять же, некоторые HR-менеджеры могут увидеть в этом наличие большого количества энергии, собранность и умение переключаться между разными занятиями. Но точно не стоит рассказывать о совсем нестандартных увлечениях, таких как нетрадиционная медицина, астрология или сомнительные психологические эксперименты.

К слову, отказывать в трудоустройстве кандидатам с неподходящими хобби приходилось 6% рекрутеров, поделились в SuperJob с «Известиями». Неподобающими увлечениями представители компаний чаще всего называли геймерство и экстремальные виды спорта.

В остальном, резюмируя замечания коллег, эксперты онлайн-сервиса выделяют следующие раздражающие моменты:

- совмещение в одном резюме информации о работе в совершенно разных сферах;

- слишком длинное резюме (более чем на 1–1,5 страницы А4);

- слишком подробный рассказ о хобби, которые занимают большую часть резюме;

- непрофильные или давно пройденные курсы повышения квалификации, семинары и тренинги, а также давно устаревшие и неуместные награды;

- обилие профессионального жаргона в резюме, а также излишние клише;

- фотографии, если они выполнены не в деловом стиле;

- ссылки на ваши личные (а не деловые) соцсети.

И так могу Фото: Global Look Press/allOver

Наоборот же, помогают рекрутерам грамотное, лаконичное и хорошо структурированное резюме, подчеркивает Вера Маневич из «Зарплаты.ру». Для наглядности она привела два варианта текста.

Некачественное описание (так не стоит заполнять):

«Я работаю smm менеджером более 3 лет. За это время писал посты для социальных сетей, публиковал твиты и создавал иллюстрации. Люблю общаться с людьми, надеюсь принять новые вызовы и научиться чему-то большему на новой работе».

Хорошее описание, на которое обратит внимание HR-специалист:

«Специалист по маркетингу в социальных сетях с пятилетним опытом работы по настройке рекламы (указываются названия конкретных соцсетей, с которыми работал соискатель). Повысил конверсию в VK на 35% благодаря новой контент-стратегии. Есть опыт управления аккаунтом с ежемесячным бюджетом (указать реальные цифры). Диплом маркетолога».

Важны ли курсы и образование

По большому счету работодатели хотели бы видеть в резюме уровень образования и полное название учебного заведения, а также специализацию соискателя, говорит Вера Маневич . Регалии, ученые степени, обучающие курсы стоит указывать только применительно к должности, которую вы ищете, советует эксперт. Если имеются сертификаты о дополнительном образовании или награды, которые связаны с конкретной ролью, необходимо также включить их в раздел.

И так могу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Ирины Никулиной из «ПрофиСтафф», особенно привлекают работодателей вузы из топ-10 , такие как МГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ имени Баумана и т.д. Международное образование также высоко ценится работодателями, как и международные курсы повышения квалификации.

— После отмены специалитета часть работодателей рассматривают кандидатов исключительно с дипломом магистра (бакалавриат воспринимается как неполное высшее образование), — добавила собеседница. — Если говорить о рабочих специальностях, таких как сварщик, токарь, мастер по ремонту, уровень образования должен быть по специальности, но здесь достаточно среднего специального образования.

В компании ANCOR замечают, что в разделе «Доп. информация» особых изменений не произошло: как и раньше остаются актуальными курсы по повышению квалификации (upskilling) и получению дополнительных знаний.