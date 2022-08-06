Культурные трансакции: россияне отказались от туризма в пользу развлечений дома

Россияне, для которых турпоездки стали дороги и проблематичны, ищут развлечений дома, рассказали представители банков, опрошенные «Известиями». Их клиенты стали покупать больше билетов в театры и на концерты, чаще платить за вход в музеи, ходить на стадионы, в парки аттракционов и т.д. При этом возрос спрос на услуги онлайн-кинотеатров, количество покупок в которых в июне–июле этого года выросло на 40%, подсчитал МТС Банк. Рост посещаемости отметили и в опрошенных «Известиями» учреждениях культуры — стимулом стала отмена ковидных ограничений, считают они. Эксперты прогнозируют рост спроса на «домашние» развлечения до конца этого года. Его будут определять, в частности, курс валют и общий уровень благосостояния населения , считают они.

Тратим дома

Летом 2022 года у россиян вырос спрос на развлечения «у дома» — посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, музеев, парков аттракционов, семейный просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах и проч. Это следует из исследования, проведенного аналитиками МТС и входящими в периметр компании МТС Банком и онлайн-кинотеатром KION , с ним ознакомились «Известия». В июне–июле 2022 года россияне стали в два раза чаще покупать билеты в музеи и на осмотр локальных достопримечательностей, а средний чек по таким трансакциям вырос на 27%, подсчитал МТС Банк. За этот же период, несмотря на уход с рынка зарубежных игроков, количество покупок в онлайн-кинотеатрах выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете.

Также МТС зафиксировала рост трафика на сайты музыкальных фестивалей на 6%, а билеты стали покупать чаще на 36%, рассказывает представитель компании. На 15% увеличилось количество покупок билетов на спортивные мероприятия, на 10% — в парки аттракционов и цирки, более чем в два раза — в аквариумы, океанариумы и дельфинарии, перечисляет он.

— Трафик на сайты музеев в июне–июле 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего взлетел интерес к ГМИИ имени Пушкина: трафик подскочил более чем в два раза. Также заметно вырос интерес к сайтам Русского музея и Третьяковской галереи, — добавляют в Big Data МТС.

Культурные транзакции Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Другие крупные банки также фиксируют увеличение трат россиян на развлечения — музеи, фестивали, аквапарки, кино. Позитивную динамику фиксируют в Почта Банке, УБРиР, МКБ, банке «Русский стандарт», ПСБ, крымском РНКБ и «Ренессанс Кредите». В первом полугодии 2022 года клиенты Почта Банка потратили на билеты в театры и музеи в 2,5 раза больше средств, чем за весь прошлый год (4,4 млрд против 1,8 млрд рублей), уточнил его представитель.

По данным МКБ, число трат на развлечения в июне–июле 2022-го выросло на 96%, а их объем — на 17%. Это лето россияне проводят в мегаполисах, а отмена ковидных ограничений и рост цен на путешествия за рубеж усилили эту тенденцию, пояснили в банке.

Причиной роста посещаемости учреждений культуры и развлекательных заведений стала сложность, а порой и невозможность проведения отпуска вдали от дома, добавляет представитель МТС. Летом 2022 года из-за проблем с авиасообщением, снятием валюты, ограничений со стороны Visa и MasterCard и снижения покупательской способности многие россияне были вынуждены отказаться от отпуска, утверждает он. По словам представителя МТС, освободившиеся деньги россияне понесли в музеи, онлайн-кинотеатры и т.д., то есть вырос интерес к развлечениям, которые можно найти в своем городе или рядом с ним.

Тенденцию сокращения трат на авиабилеты «Известиям» подтвердили в Росбанке, банке «Хоум Кредит» и «Тинькофф». В частности, по данным Росбанка, в 2022 году клиенты совершали меньше трансакций в категориях «Отели» и «Авиабилеты» на 3–5%. В «Хоум Кредите» уточнили, что в июне–июле снижение объема трансакций в категории «Путешествия» составило 9,5% относительно значения соответствующего периода прошлого года.

Культурные транзакции Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Каждый пятый россиянин собирается остаться на время отпуска в своем городе. Чаще всего склонны отдыхать дома жители городов с населением менее 1 млн человек (23%), реже готовы оставаться в мегаполисе москвичи (17%) . Еще 8% опрошенных намерены отправиться в санаторий или на базу отдыха в родном регионе. Лишь 10% россиян планируют в этом году пляжный отдых за границей — в Турции, Египте и других популярных странах, — сообщили «Известиям» в ВТБ.

Культпоход вместо туризма

Культурные объекты также замечают наметившуюся тенденцию роста интереса к развлечениям дома. Так, посещаемость ГМИИ им. А.С. Пушкина выросла более чем в два раза, говорит руководитель его отдела по работе с посетителями Марина Жучкова. По ее словам, это связано с отменой коронавирусных ограничений, ростом турпотока в Москву и наличием интересных выставок в музее .

Посещаемость Музея русского импрессионизма в июне–июле подскочила на 69% относительно данных прошлого года, говорит его директор Юлия Петрова. Среди причин — отмена карантинных ограничений, сложившаяся геополитическая ситуация.

— Есть ощущение, что этим летом многие отменили отпуска и остались в городе , — отметила Юлия Петрова.

Культурные транзакции Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В сравнении с 2021-м в этом году наблюдается значительный рост посещаемости всех территорий Государственной Третьяковской галереи, сказали в пресс-службе музея. Они связывают такой рост в том числе с увеличившимся интересом к внутреннему туризму.

Больше стало гостей и в Московском зоопарке — если в июне–июле 2021 года их было около 240 тыс. человек, то в этом году за тот же период число посетителей выросло более чем в пять раз , сообщил его представитель.

Заметно больше россияне стали пользоваться и видеосервисами. Так, в июне–июле активная база подписчиков Wink выросла год к году более чем на 40%, а платящая база — почти в два раза , рассказал «Известиям» директор по развитию компании Антон Володькин.

— Сказались переход клиентов от других онлайн-кинотеатров, ушедших с российского рынка, а также дефицит блокбастеров в прокате, что стимулирует домашнее смотрение, — утверждает он. — Стимулом служат и ограничения на другие виды досуга.

Не пользуются пока особым спросом лишь экскурсии по Москве — количество людей, готовых так потратить время, не увеличилось, посетовал историк-краевед и автор экскурсионных маршрутов Андрей Леднев . Он предположил, что обычная схема формирования экскурсионных групп через Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской) нарушилась, многие теперь не пользуются ими, отмечает он. По его словам, наоборот, заметны сложности с набором групп.

Культурные транзакции Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Впрочем, экскурсии по Москве — довольно нишевая сфера, по оценкам экспертов, интерес к ней испытывает около 0,1% жителей столицы и Подмосковья. С интересом к истории города дела обстоят скверно, — констатирует Андрей Леднев.