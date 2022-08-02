Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
Визит Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в аэропорту
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Орбан указал на отсутствие влияния Брюсселя на решения Будапешта

Кинокартинная галерея: зачем Пушкинскому музею арт-видео европейских художниц

Цифровые работы за десятки тысяч евро вошли в собрание ГМИИ
0
Фото: Пресс-служба ГМИИ/Антон Баклыков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колоннада исторического здания превратилась в кинотеатр, экспериментальные звуковые работы соединились с уличными шумами Волхонки, а новейшие приобретения Пушкинского музея впервые «вышли на публику». На фестивале видеоарта «Медиаокна» зрители в течение пяти дней смотрели экранные произведения ведущих современных художников. «Известия» не остались в стороне и оценили как художественные, так и коммерческие аспекты пополнения национальной сокровищницы.

Прорубили медиаокно

Вот уже несколько лет Пушкинский музей формирует коллекцию медиаискусства. Однако увидеть произведения, попавшие в собрание ГМИИ и пополнившие музейный фонд страны, непросто. В постоянных экспозициях они не представлены, а на временных выставках фигурируют крайне редко. Хотя в том, что такое творчество давно уже не воспринимается как нечто менее важное, нежели живопись или скульптура, и вызывает самый живой интерес у широкой публики, можно было убедиться относительно недавно: в 2021 году главным хитом ГМИИ стала ретроспектива мэтра видеоарта Билла Виолы.

Наука бессмертия: чем примечательна выставка мумий Древнего Египта
Как специалисты НИЦ «Курчатовский институт» помогают в исследованиях музейных объектов

Еще годом ранее музей устроил программу онлайн-сеансов «Цифровой обмен», где еженедельно демонстрировал работы, которые ни до, ни после найти в интернете было невозможно. Фактически видеоарт остается самым труднодоступным жанром современного искусства: новинки не выходят в прокат, почти не показываются на фестивалях, в отличие от артхаусных кинокартин, и даже пираты не особенно его жалуют.

Тем важнее проекты вроде программы ГМИИ «Медиаокна». В общей сложности за пять дней зрители увидели пять произведений. В их числе — новейшее приобретение музея, работа известной французской художницы Лор Пруво Re-dit-en-un-in-learning (2020). В 23-минутном видео картинка формируется из нескольких слоев и напоминает сновидческое путешествие, в котором нам встречаются загадочные предметы, парадоксально комментируемые закадровым голосом.

Изначально эта работа была частью одноименной экспозиции в лондонской Lisson Gallery, где холсты и инсталляции помогали зрителю переосмыслить привычные вещи — например, стулья соединялись с цветочными горшками, а ствол дерева «прорастал» разноцветными шарами и щупальцами. В ГМИИ видео показали как самостоятельный проект, но дополнили дискуссией между художниками и искусствоведами, которые обменялись соображениями о трактовке символики Лор Пруво.

123

Фото: Пресс-служба ГМИИ
Лор Пруво Re-dit-en-un-in-learning
Брата два: что можно увидеть в новом Музее Павла и Сергея Третьяковых
Старинный особняк в центре Москвы стал площадкой для экспериментов и сюрпризов

Планировалось, что и беседа, и сам показ пройдут в сквере музея — так, чтобы видео стало частью пейзажа (и эта идея подсказана концепцией видеоарта). Но дождь нарушил планы организаторов — пришлось переместиться к колоннаде перед входом в главное здание. Впрочем, окружающая среда всё равно сыграла свою роль в мероприятии, дополнив звуковую многослойную дорожку Re-dit-en-un-in-learning шумами Волхонки. Тот же контрапункт услышали и зрители трех других работ фестиваля — «Бархатного солнца» (2018) грузинского художника Тато Ахалкацишвили, «Отчаяния» (2007) российской арт-группы «Провмыза» и «Этюда ор. 25 №10 в Си-миноре» (2021) итальянской художницы Мариитерезы Сартори. Кураторы объединили их в программу «Смотреть и слушать», сделав акцент как раз на важности аудиосоставляющей. Хотя в случае с «Бархатным солнцем» и «Отчаянием» она все-таки фоновая и безусловно уступающая невероятно эстетскому визуальному ряду.

Крик и музыка

Произведения Тато Ахалкацишвили и Мариитерезы Сартори — тоже относительно свежие приобретения ГМИИ. В «Бархатном солнце» мы видим зеркальный стол в лесу. На нем нарезают свежий хлеб, делая из буханки домики, после чего их охватывает пламя. Цепь метафор можно трактовать по-разному, но понятно, что художник работает с архетипическими образами: деревья, хлеб, нож, город, огонь. Этой черно-белой съемке невероятной красоты контрастирует аскетичность итальянской работы, где весь видеоряд представляет собой статичный кадр с двумя лицами в профиль — видимо, ругающимися супругами. Художница решила проиллюстрировать их мимикой этюд Шопена: получилось остроумно, но не сказать что глубоко. Тем более мизансцена явно перекликается со знаменитым перформансом Марины Абрамович и Улая «Ааа-ааа».

123

Фото: Пресс-служба ГМИИ
Тато Ахалкацишвили «Бархатное солнце»

А всё же кульминацией всего цикла показов стала работа отечественных авторов, попавшая в собрание Пушкинского уже давно. В «Отчаянии» нижегородская группа «Провмыза» предлагает зрителю наблюдать за мистическим перформансом-ритуалом на заснеженном поле. Группа людей в черном собирается, распадается, совершает загадочные действия на фоне сурового пейзажа, и хотя ни сюжета, ни явной драматургии здесь не просматривается, видео гипнотизирует и завораживает. Вспоминается «Слово» Дрейера, клипы Антона Корбейна и некрореализм Евгения Юфита, но при всех параллелях работа «Провмызы» абсолютно самобытна. А за ее интернациональностью скрывается абсолютная русскость.

123

Фото: Пресс-служба ГМИИ
Ив Суссман «Похищение сабинянок»

Завершился же фестиваль показом полнометражной картины Ив Суссман «Похищение сабинянок», обыгрывающей эстетику классического полотна Жак-Луи Давида, и дискуссией «Архив: взгляд художника». Проблема хранения видеоарта до сих пор остается острой и во многом нерешенной. Тем важнее, что российские музеи не боятся ее публично поднимать снова и снова.

Ценные видео

Восток — дело музейное: зачем Эрмитажу узбекское оружие
Российские институции лидируют в популяризации культурного наследия Средней Азии

Интересный вопрос — сколько стоили приобретенные работы. Но музеи такие вещи обычно не раскрывают, тем более что покупателями выступают не они, а меценаты, которые затем дарят вещи государству. Вот и все представленные в «Медиаокнах» видео — подарки. И можно только предполагать, в какую сумму они обошлись щедрым людям. На публичных аукционах произведения видеоарта по-прежнему нечастые гости. Единственное видео Ив Суссман, данные о котором есть, — 23-минутная «Гоморра» (2006), — в 2012 году ушло на Phillips за $17,5 тыс. Нет сомнений, что 88-минутное «Похищение сабинянок» того же года должно быть существенно дороже.

У Лор Пруво ценовой рекорд на публичных продажах сопоставим с Суссман: полотно 2017 года на Sotheby’s было продано за €16,4 тыс. Стоимость небольшого диптиха из той же серии Re-dit-en-un-in-learning, к которой относится видео ГМИИ, составляет €9 тыс. Соответственно, видео будет как минимум не дешевле, даже учитывая его тиражность (возможность продажи нескольких экземпляров). Ахалкацишвили и Сартори — фигуры более локальные, так что их работы стоят поменьше.

Ну а с «Провмызой» ситуация совсем загадочная. Несмотря на известность группы, ее открытая рыночная история совсем скудная. Но в этом есть и нечто символическое: все-таки их искусство — совсем не про материальное, а про вечное.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022