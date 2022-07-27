Восток — дело музейное: зачем Эрмитажу узбекское оружие

Ювелирные украшения и национальные костюмы. Кинжалы и сабли. Конская упряжь и серебряная посуда. А также ковры, ткани, тигровая шкура и другие дары восточных ханов российским императорам. На VI Международном конгрессе «Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса» в Самарканде представлены новые издания Государственного Эрмитажа и Музеев Татарстана. В проекте, объединившем востоковедов всего мира и на данный момент включающем 60 томов, собрания на тему Центральной Азии занимают ведущую позицию. «Известия», побывав на конгрессе и расспросив специалистов, оценили достижения ученых в сохранении и популяризации всемирного культурного наследия.

С чего всё начиналось

В мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде состоялся первый международный научно-культурный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами». Тогда же была выдвинута идея создания Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана как одного из центров цивилизации, объединившего на Великом шелковом пути множество мировых культур и религий.

В 2018 году конгресс прошел в Санкт-Петербурге, признанном центре востоковедения. Сразу в восьми музеях открылись выставки узбекского искусства, а более 350 ученых и экспертов утвердили устав общества. На третьем конгрессе в 2019-м было объявлено о его официальной регистрации. К тому времени уже вовсю развивались инициативы организации, в частности — проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» и создание на его основе документальных фильмов.

— Вклад российских партнеров в этот проект огромен, говорю об этом с волнением — признался «Известиям» председатель правления общества Фирдавс Абдухаликов. — Приступая к изданию книг, мы разослали письма по очень многим странам мира, выходили на многих ученых, библиотеки, музеи, но первой, кто нам в этом плане поверил, была Россия. Первые семь томов проектов — это собрания российских музеев. После того, как в мире увидели, что они начали с нами работать, потихоньку пошли другие. И теперь каждый год, несмотря на пандемию, стабильно издаем по десять томов.

Еще один магистральный проект общества — издание «Шедевров письменных памятников Востока», факсимильных копий древних рукописей, хранящихся в зарубежных собраниях. Российские востоковеды уже создали и передали в дар Узбекистану факсимильные копии древних манускриптов, в том числе рукописи Катталангарского Корана IX века, «Дивана Хусейна Байкаро», «Раузат-ас-Сафо» и «Уложения Темура».

— В число первых изданных вошли факсимиле наших рукописей, — рассказала Ирина Попова, директор Института восточных рукописей РАН, где хранятся документы на 65-ти восточных языках. — Задача проекта с первых дней его существования — показать эти объекты, их ценность, то, что они человеку могут дать для дальнейшего развития. Миссия сохранения рукописи в том, чтобы она служила духовной силе человечества.

Жаркие дискуссии

Шестой конгресс пришелся на самое жаркое время в году, на солнце было +45. Тем не менее в Самарканд приехали 250 ученых-востоковедов из России, Индии, Японии, Китая, Франции, Великобритании, США, Египта, Швейцарии и других стран.

Центральными моментами форума стали две презентации — факсимиле рукописи «Книга неподвижных звезд», созданной по заказу Мирзо Улугбека, и десяти новых книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», в том числе двух российских. Свой третий том в серии — «Дипломатические дары узбекских ханов и этнографическая коллекция XIX – середины XX веков» — представил Эрмитаж. Впервые в проекте участвовал Национальный музей Татарстана с томом «Собрания музеев Республики Татарстан», где запечатлены ювелирные украшения, головные уборы, костюмы, предметы быта.

— Эти вещи бытовали в татарских семьях, — пояснила заместитель гендиректора музея Лилия Саттарова. — Казанские татары имеют очень глубокую связь с этим регионом. Они здесь получали образование, были переводчиками, торговали со Средней Азией.

С докладами выступили научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов, рассказавший о среднеазиатском оружии в эрмитажном собрании; ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея Татьяна Емельяненко, представившая материалы этнографа и фотографа С.М. Дудина по традиционной культуре Узбекистана в музеях Санкт-Петербурга; профессор «Строгановки» Кирилл Гаврилин, избравший темой выступления «Художественное наследие Узбекистана и стран Центральной Азии в собрании музея Строгановской академии», и другие специалисты. Всего от России участвовали представители шести культурных институций.

Вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов считает, что вклад российских ученых в развитие науки в Узбекистане трудно переоценить.

— Наше поколение в основном обучалось на их учебниках и рекомендациях, — напомнил он. — Можно сказать, что у истоков узбекского востоковедения стояли российские востоковеды. Русское востоковедение в мировом масштабе очень сильное, а мы — ученики своих учителей. Читали их книги, посещали лекции, и эти знания стали фундаментом для появления местных экспертов.

С коллегой согласилась Татьяна Емельяненко, подчеркнувшая, что благодаря российским ученым в Центральной Азии поднялись школы искусствоведения и этнографии.

— И специалисты местные ехали в Россию, чтобы получать образование, и очень многие из России приезжали сюда: изучать, собирать коллекцию, работать в научно-исследовательских учреждениях, — рассказала она. — Конечно, что-то утратилось в смутное время 90-х, «нулевых». Но всё наладится, придет на круги своя. Школа среднеазиатского востоковедения никуда не делась.

Узбекский пример

Россияне активно участвуют во всех проектах, всего в них них задействовано 15 музеев и библиотек. Результат впечатляет. Из 60 книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» пятнадцать посвящены музеям Российской Федерации. Некоторые тома культурные институции делают в содружестве. Например, книгу-альбом «Ковроделие Узбекистана» создавали сотрудники Государственного музея народов Востока, Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Института востоковедения РАН, Российского этнографического музея. А в создании тома «Музыкальное наследие Узбекистана» к двум последним присоединились Пушкинский дом и Государственный музей имени Глинки.

Редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова считает, что Узбекистан, который успешно каталогизирует свое культурное наследие, вдохновляет и служит примером.

— Не могу припомнить другого такого явления, когда бы специалисты стольких стран объединились вокруг культурного наследия одного государства, — заметила она. — У России не менее великая история, а в музеях и библиотеках мира немало материала, связанного с русской культурой. В свое время мы её утратили, но Узбекистан показал, как утрату можно превратить в приобретение. Собрать российские ценности в подобном издании — значит, объединить специалистов разных стран, познакомить россиян с оказавшемся за рубежом отечественным искусством, предложить социально ориентированному бизнесу поработать на благо родной культуры, профинансировав проект, и, конечно, укрепить межкультурный межгосударственный диалог.

В планах общества и российских ученых — издание нескольких томов, посвященных собранию Музея Кунсткамеры. А ближайшая большая встреча с узбекской культурой состоится 29 декабря. В этот день в Санкт-Петербурге начнутся Навоийские чтения, посвященные 581-й годовщине со дня рождения поэта и мыслителя Алишера Навои. Первое такое событие состоялось в декабре 1941 года в блокадном Ленинграде. В прошлом году по инициативе общества и поддержке его членов — Института восточных рукописей РАН, Государственного Эрмитажа и Российской национальной библиотеки чтения были возобновлены в статусе ежегодных.