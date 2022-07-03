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Дома надежнее: Морозовы в столицах, Миронов в Сибири, Юдашкин в «Зарядье»

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Шереметевском дворце открылась выставка «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана. В ГМИИ имени Пушкина и Государственном Эрмитаже представлены экспонаты возвращенной из Франции коллекции братьев Морозовых. В Тобольске завершился V фестиваль «Театр Наций FEST». В Москве названы победители Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова. На аукционе Christie's ушел с молотка экземпляр скульптуры Родена «Мыслитель», датированный 1928 годом. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Радость глазу

В Тобольске завершился V юбилейный фестиваль «Театр Наций FEST». На нем показали лучшие спектакли самого Театра Наций и Театра имени Пушкина, в том числе «Ходжу Насреддина», «Материнское поле», «Любовницы», а также «Роман в письмах» с избранными фрагментами из переписки Петра Ильича Чайковского и меценатки Надежды фон Мекк в исполнении Евгения Миронова, Ксении Раппопорт и Тюменского филармонического оркестра.

Как рассказал «Известиям» худрук Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов, фестиваль в Тобольске растет с каждым годом.

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Актеры на сцене Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова во время ежегодного фестиваля «Театр Наций FEST»

Актеры на сцене Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова во время ежегодного фестиваля «Театр Наций FEST»

Фото: Театр Наций

— Мы хотели показать современный театр во всех его ипостасях, жанрах и направлениях, именно поэтому привезли такие разноплановые вещи, — подчеркнул Евгений Миронов. — Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром, ведь эти вещи связаны напрямую.

Худрук отметил, что приезжает в Тобольск в третий раз, и это тот город, где можно просто ходить и смотреть по сторонам, настолько глаз радуется.

Россыпь талантов

В Москве названы победители Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова. Среди композиторов победил участник из Великобритании Юаньфан Ян. У пианистов первую премии разделили россияне Иван Бессонов и Александр Ключко. Также два победителя оказалось в дирижерской номинации — это Филипп Селиванов и Гурген Петросян (оба — Россия).

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Пианисты Денис Мацуев и Иван Бессонов во время церемонии награждения победителей Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова

Пианисты Денис Мацуев и Иван Бессонов во время церемонии награждения победителей Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Прием по эталонам: названы лауреаты Международного конкурса Рахманинова
Среди победителей — участники из России, Китая и Великобритании

— Сбылась моя мечта — мы реанимировали конкурс пианистов и добавили еще две специальности — дирижер и композитор, — рассказал «Известиям» председатель жюри Денис Мацуев. — Пианисты хорошо проявили себя. Мы решили присудить две, а могло бы быть и три. Среди дирижеров и композиторов были серьезные баталии. Целая россыпь талантов.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, победителей и лауреатов состязания уже пригласили выступить в Мариинском театре, Московской филармонии, театре «Новая опера». По словам Дениса Мацуева, есть у конкурсантов предложения и из-за рубежа.

Движение без притяжения

В Шереметевском дворце, он же Музей музыки и филиал петербургского Театрального музея, открылась выставка «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана.

— Не скажу, что эта выставка создавалась просто, — рассказал «Известиям» Борис Эйфман. — Нам пришлось расстаться с художником, который начинал работу над экспозицией. Но благодаря директору музея Наталье Метелице с трудностями справились. Выставка называется «Только любовь» — и потому что с этого балета мы отсчитываем свою историю, и потому что эти слова стали девизом моей жизни. Только любовью достигается свобода и преодолевается земное притяжение.

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Экспозиция выставки «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана в Шереметевском дворце

Экспозиция выставки «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана в Шереметевском дворце

Фото: Евгений Матвеев

Выставка посвящена почти полувековой истории коллектива: идя по экспозиции, зритель читает на стенах ежегодную хронику, которая сопровождается фотографиями и цитатами. Кроме того, представлены эскизы Вячеслава Окунева, костюмы к спектаклям «Братья Карамазовых», «Красная Жизель», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Важной деталью оформления стали прозрачные конструкции, символизирующие движение.

Экземпляры мысли

На аукционе Christie's ушел с молотка экземпляр скульптуры Родена «Мыслитель», датированный 1928 годом. При эстимейте €10–14 млн он был куплен за €10,7 млн. «Мыслитель» — одна из самых известных скульптур в мире. Роден создал ее в 1880 году, изготовив варианты разного размера.

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Скульптура Огюста Родена «Мыслитель»

Скульптура Огюста Родена «Мыслитель»

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

— В Музее Родена хранятся 17 бронзовых слепков «Мыслителя» в его первоначальном и современном масштабе, которые были изготовлены при жизни Родена литейными мастерскими Гриффуля, Франсуа Рудье и Алексиса Рудье, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Christie's.— После смерти скульптора, в период с 1919 по 1945 год, Алексис Рудье отлил еще 17 бронзовых скульптур под руководством музея, среди них одним из первых оказался экземпляр, проданный сейчас.

В пресс-службе отметили, что из этих двух тиражей в частных руках осталось не более десяти слепков; по меньшей мере 24 находятся в крупнейших учреждениях по всему миру.

Они вернулись

В ГМИИ имени Пушкина с 28 июня показывают экспонаты возвращенной из Франции коллекции братьев Морозовых. Прежде она демонстрировалась в Петербурге. Эрмитаж же двумя днями ранее открыл выставку собрания Сергея Щукина, которое до этого можно было увидеть в ГМИИ. Среди произведений — воссозданная музыкальная гостиница с панно Мориса Дени и целый зал Сезанна — в Москве; «Танец» и «Музыка» Матисса — в Санкт-Петербурге.

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Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Посетительница на выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Культурные столицы: ГМИИ и Эрмитаж выставляют вернувшиеся из Франции картины
В Москве показывают коллекцию братьев Морозовых, а в Петербурге представили свой взгляд на собрание Сергея Щукина

— ГМИИ показывал коллекцию Щукина в широком контексте — семейном, искусствоведческом и даже краеведческом. Заодно удивлял масштабом, размахом, едва ли соответствующим реальному пространству Щукинского особняка, но органичным для художественного масштаба собрания. А Эрмитаж сделал ставку на лаконизм и историческую точность, тем самым продолжив собственную линию, начатую экспозицией коллекции Морозовых, — считает обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

По его мнению, главное отличие московской версии от петербургской — состав работ. В Эрмитаже почти не было нефранцузской живописи, а вот в ГМИИ едва ли не столь же важная составляющая — русское искусство.

Черное с золотом

В рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин представил коллекцию Haute couture 2022. Модели продемонстрировали ее на Парящем мосту парка «Зарядье». Были показаны пальто с драгоценными камнями и объемными рукавами, сияющие жакеты и костюмы, платья в пол и платья-пиджаки с принтами, брюки палаццо из струящихся тканей, кейпы со шлейфом. Некоторые образы дополнили балаклавами и ошейниками с вышивкой ручной работы. Главным акцентом коллекции стали платья в черных и золотых оттенках.

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Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье»

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Как пояснили в пресс-службе Дома моды Валентина Юдащкина, источником вдохновения маэстро стало ювелирное искусство дома Bvlgari, который уже 130 лет занимает ведущие позиции в сфере креативных драгоценностей.

— В новой коллекции можно проследить характерные черты искусства этого ювелирного дома: использование оттенка желтого золота, игру объемов, яркие цвета, чистые формы, цветочные декоративные мотивы, сложные фигурные конструкции, — отметили в пресс-службе.

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