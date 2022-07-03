Дома надежнее: Морозовы в столицах, Миронов в Сибири, Юдашкин в «Зарядье»

В Шереметевском дворце открылась выставка «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана. В ГМИИ имени Пушкина и Государственном Эрмитаже представлены экспонаты возвращенной из Франции коллекции братьев Морозовых. В Тобольске завершился V фестиваль «Театр Наций FEST». В Москве названы победители Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова. На аукционе Christie's ушел с молотка экземпляр скульптуры Родена «Мыслитель», датированный 1928 годом. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Радость глазу

В Тобольске завершился V юбилейный фестиваль «Театр Наций FEST». На нем показали лучшие спектакли самого Театра Наций и Театра имени Пушкина, в том числе «Ходжу Насреддина», «Материнское поле», «Любовницы», а также «Роман в письмах» с избранными фрагментами из переписки Петра Ильича Чайковского и меценатки Надежды фон Мекк в исполнении Евгения Миронова, Ксении Раппопорт и Тюменского филармонического оркестра.

Как рассказал «Известиям» худрук Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов, фестиваль в Тобольске растет с каждым годом.

Дома надежнее_4 Актеры на сцене Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова во время ежегодного фестиваля «Театр Наций FEST» Фото: Театр Наций

— Мы хотели показать современный театр во всех его ипостасях, жанрах и направлениях, именно поэтому привезли такие разноплановые вещи, — подчеркнул Евгений Миронов. — Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром, ведь эти вещи связаны напрямую.

Худрук отметил, что приезжает в Тобольск в третий раз, и это тот город, где можно просто ходить и смотреть по сторонам, настолько глаз радуется.

Россыпь талантов

В Москве названы победители Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова. Среди композиторов победил участник из Великобритании Юаньфан Ян. У пианистов первую премии разделили россияне Иван Бессонов и Александр Ключко. Также два победителя оказалось в дирижерской номинации — это Филипп Селиванов и Гурген Петросян (оба — Россия).

Дома надежнее_5 Пианисты Денис Мацуев и Иван Бессонов во время церемонии награждения победителей Первого международного конкурса имени С.В. Рахманинова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сбылась моя мечта — мы реанимировали конкурс пианистов и добавили еще две специальности — дирижер и композитор, — рассказал «Известиям» председатель жюри Денис Мацуев. — Пианисты хорошо проявили себя. Мы решили присудить две, а могло бы быть и три. Среди дирижеров и композиторов были серьезные баталии. Целая россыпь талантов.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, победителей и лауреатов состязания уже пригласили выступить в Мариинском театре, Московской филармонии, театре «Новая опера». По словам Дениса Мацуева, есть у конкурсантов предложения и из-за рубежа.

Движение без притяжения

В Шереметевском дворце, он же Музей музыки и филиал петербургского Театрального музея, открылась выставка «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана.

— Не скажу, что эта выставка создавалась просто, — рассказал «Известиям» Борис Эйфман. — Нам пришлось расстаться с художником, который начинал работу над экспозицией. Но благодаря директору музея Наталье Метелице с трудностями справились. Выставка называется «Только любовь» — и потому что с этого балета мы отсчитываем свою историю, и потому что эти слова стали девизом моей жизни. Только любовью достигается свобода и преодолевается земное притяжение.

Дома надежнее_7 Экспозиция выставки «Только любовь» в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана в Шереметевском дворце Фото: Евгений Матвеев

Выставка посвящена почти полувековой истории коллектива: идя по экспозиции, зритель читает на стенах ежегодную хронику, которая сопровождается фотографиями и цитатами. Кроме того, представлены эскизы Вячеслава Окунева, костюмы к спектаклям «Братья Карамазовых», «Красная Жизель», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Важной деталью оформления стали прозрачные конструкции, символизирующие движение.

Экземпляры мысли

На аукционе Christie's ушел с молотка экземпляр скульптуры Родена «Мыслитель», датированный 1928 годом. При эстимейте €10–14 млн он был куплен за €10,7 млн. «Мыслитель» — одна из самых известных скульптур в мире. Роден создал ее в 1880 году, изготовив варианты разного размера.

Дома надежнее_1 Скульптура Огюста Родена «Мыслитель» Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

— В Музее Родена хранятся 17 бронзовых слепков «Мыслителя» в его первоначальном и современном масштабе, которые были изготовлены при жизни Родена литейными мастерскими Гриффуля, Франсуа Рудье и Алексиса Рудье, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Christie's.— После смерти скульптора, в период с 1919 по 1945 год, Алексис Рудье отлил еще 17 бронзовых скульптур под руководством музея, среди них одним из первых оказался экземпляр, проданный сейчас.

В пресс-службе отметили, что из этих двух тиражей в частных руках осталось не более десяти слепков; по меньшей мере 24 находятся в крупнейших учреждениях по всему миру.

Они вернулись

В ГМИИ имени Пушкина с 28 июня показывают экспонаты возвращенной из Франции коллекции братьев Морозовых. Прежде она демонстрировалась в Петербурге. Эрмитаж же двумя днями ранее открыл выставку собрания Сергея Щукина, которое до этого можно было увидеть в ГМИИ. Среди произведений — воссозданная музыкальная гостиница с панно Мориса Дени и целый зал Сезанна — в Москве; «Танец» и «Музыка» Матисса — в Санкт-Петербурге.

Дома надежнее_2 Посетительница на выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— ГМИИ показывал коллекцию Щукина в широком контексте — семейном, искусствоведческом и даже краеведческом. Заодно удивлял масштабом, размахом, едва ли соответствующим реальному пространству Щукинского особняка, но органичным для художественного масштаба собрания. А Эрмитаж сделал ставку на лаконизм и историческую точность, тем самым продолжив собственную линию, начатую экспозицией коллекции Морозовых, — считает обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

По его мнению, главное отличие московской версии от петербургской — состав работ. В Эрмитаже почти не было нефранцузской живописи, а вот в ГМИИ едва ли не столь же важная составляющая — русское искусство.

Черное с золотом

В рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин представил коллекцию Haute couture 2022. Модели продемонстрировали ее на Парящем мосту парка «Зарядье». Были показаны пальто с драгоценными камнями и объемными рукавами, сияющие жакеты и костюмы, платья в пол и платья-пиджаки с принтами, брюки палаццо из струящихся тканей, кейпы со шлейфом. Некоторые образы дополнили балаклавами и ошейниками с вышивкой ручной работы. Главным акцентом коллекции стали платья в черных и золотых оттенках.

Дома надежнее_3 Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Как пояснили в пресс-службе Дома моды Валентина Юдащкина, источником вдохновения маэстро стало ювелирное искусство дома Bvlgari, который уже 130 лет занимает ведущие позиции в сфере креативных драгоценностей.