Прием по эталонам: названы лауреаты Международного конкурса Рахманинова

В преддверии 150-летия со дня рождения знаменитого русского композитора в Московской консерватории наградили лучших пианистов, композиторов и дирижеров. Масштаб Первого Международного конкурса имени С.В. Рахманинова во времена санкций против России поражает и сравним с конкурсом Чайковского: 529 заявок из 33 стран. Восхищает и интерес. В онлайне трансляцию творческих испытаний посмотрели 6 млн человек из 71 страны мира. «Известия» послушали Рахманинова и пообщались с победителями и мировыми звездами.

25 «Утесов»

Раскаленная атмосфера на конкурсе переместилась и на церемонию вручения наград. За окном +36. И именно в этот день, 27 июня, все кондиционеры в Доме Пашкова, где называли имена лучших, вышли из строя. Сергею Рахманинову удалось то, что не удается опытным промоутерам. Ради его музыки в Москву прилетели музыканты со всего мира, и даже из далекой Австралии и из США, где вводят санкции на русского композитора. Конкурс имени Рахманинова прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

Идейный вдохновитель рахманиновского конкурса — народный артист России пианист Денис Мацуев. Идея проведения творческого смотра ему пришла еще в 2010 году. Именно тогда он обсуждал возможность его организации с внуком Сергея Рахманинова, Александром Борисовичем. К сожалению, он не дожил до этого дня. Но присутствие самого Сергея Васильевича на конкурсе ощущали не только участники, но и жюри. Со знаменитой фотографии, которая висела над сценой, на них смотрел то хмурящийся, то улыбающийся композитор, а иной раз казалось, что Рахманинов и вовсе отвернулся от всех.

— Его выражение лица менялось в зависимости от качества исполнения. Но к счастью, ближе к финалу он повеселел, и я надеюсь, что он доволен результатами, — подметил Денис Мацуев.

Прием по эталонам 1 Денис Мацуев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Серьезное испытание прошли и оркестранты. На конкурсе выступали несколько симфонических коллективов — «Новая Россия», оркестр Мариинского театра и Оркестр Валерия Полянского. Они аккомпанировали участникам во всех номинациях. А коллектив Валерия Полянского поставил своеобразный рекорд и за конкурс 25 раз сыграл симфоническую поэму «Утес»! Видимо, еще долго жюри не будут брать в свою программу это произведение Рахманинова.

— Сбылась моя мечта — мы реанимировали конкурс пианистов и добавили еще две специальности — «дирижер» и «композитор» , — рассказал «Известиям» Денис Мацуев. — Пианисты хорошо проявили себя. Мы решили присудить две, а могло бы быть и три. Среди дирижеров и композиторов были серьёзные баталии. Целая россыпь талантов. Некоторые из конкурсантов уже сейчас получают приглашения выступать не только в России, но и в разных странах.

Описать в музыке русскую жизнь

Денис Мацуев не сомневается в их большой творческой карьере. Но музыканты должны помнить, что началась она именно здесь, в Москве, на Первом Международном конкурсе имени Рахманинова, и они уже избранные. По признанию членов международного жюри, они сами волновались не меньше участников. Степень ответственности высока. Потому что конкурсанты — уже большие артисты. Несмотря на свою юность, они известны музыкальной аудитории, активно гастролирующие.

Обладателями первой премии среди пианистов стали 19-летний Иван Бессонов, победитель классического Евровидения, и 21-летний студент Московской консерватории Александр Ключко. Они получили по золотой медали и разделили $30 тыс. призовых. Как говорит Александр, бороться ему было непросто. Сильная компания участников добралась до финала. С некоторыми из конкурсантов Александр вместе учится. Тем интересней было готовиться, а потом — соперничать.

— Сложно себе представить композитора, который бы столь глубоко понимал и описывал в музыке русскую жизнь, — поделился с «Известиями» Ключко. — Мне кажется, что по престижности конкурс Рахманинова займет место сразу после конкурса Чайковского.

Прием по эталонам 2 Александр Ключко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

От престижного музыкального смотра с историей рахманиновский отличается репертуаром. З десь исполняются сочинения не только Сергея Васильевича, но еще и его современников. Одно «но»: исполняемые произведения жестко ограничены творческой активностью самого Рахманинова. Это создает ощущение погружения в контекст эпохи, в которой он творил.

Вторую премию среди пианистов получили Сюаньи Мао (Китай) и Арсений Тарасевич-Николаев (Россия). Музыкантам вручили серебряные медали и $20 тыс. Третья премия и бронза досталась конкурсантам из России Илье Папояну, Константину Хачикяну и Еве Геворгян. Так же они разделили $10 тыс.

Как заметил народный артист СССР Юрий Башмет, это редчайший случай, когда в номинации побеждают несколько участников. Значит, они набрали одинаковое количество баллов, вплоть до сотых. К ак можно исполнять инструментальные опусы Рахманинова, поклонники музыки имеют представление. Но вот конкурировать с Сергеем Васильевичем в композиции не каждый рискнет.

— Если кто-то сейчас будет сочинять языком Рахманинова, его закидают, — сказал «Известиям» Юрий Башмет, оценивавший композиторов. — Сегодня невозможно писать так гармонично, так открыто, искренне, душевно. Такого языка уже нет. Рахманинов — это гениальная классика, как и Петр Ильич Чайковский.

I премию и золото получил Юаньфан Ян из Великобритании. «Когда его фамилия прозвучала на обсуждении, все члены жюри отдали за него свои голоса. У нас даже споров не возникло. В его сочинении есть музыка и ощущение, что он мастер. Более чем достойная работа», — сказал Башмет.

II премию и серебро получили россияне Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский. III премию и бронзу — Алексей Сергунин и Андрей Поспелов. В этой номинации не было возрастных ограничений. Участвовать могли как молодые, так и опытные композиторы. Специальная премия от Союза композиторов России присуждена 74-летнему Владимиру Кобекину.

Жюри по специальности «дирижирование» возглавил руководитель Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев. Среди экспертов — Владимир Федоссев, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Фабио Мастранджело, а также Кристиан Кнапп (США), Сесар Альварес, (Испания), Кристофер Чен (Австралия), Джордж Пехливанян (Франция), Тяо Линь (Китай), сейчас он главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса.

Соответствовать их видению профессионализма смогли не многие. Лучшими дирижерами и обладателями золотой медали назвали Филиппа Селиванова и Гургена Петросяна. II премия и серебро у Клемана Нонсьё (Франция) и Ивана Никифорчина (Россия). III премия и бронзовая медаль: Арсений Шупляков на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории. (Россия) и Хаожань Ли (Китай).

Без границ

Приятным сюрпризом для участников конкурса стали ангажементы. Лауреатов пригласили в Мариинский театр, в «Новую Оперу» и пообещали концерты в Московской консерватории.

— Очень трудно быть дирижером в 20 лет, руководить коллективами, — считает Валерий Гергиев. — Но заметить яркого, молодого дирижера, даже если он не дойдет до финала, это наша святая обязанность. И это уже происходит. Мы одинаково беспристрастны и ждем достижений от всех ребят, независимо от того, какую страну они представляют. В этой сфере у нас нет недружественных государств.

По словам Дениса Мацуева, отказы от участия в конкурсе были.

— Процентов 15 не приехали. Причины у всех разные, кто-то по болезни, другие из-за карантинных мер в их странах, как, например в Китае. Из Пекина не доехали до Москвы три-четыре сильных участника. По политическим причинам отказов не было.

Прием по эталонам 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вечером этого же дня золотые медалисты выступили в гала-концерте в Большом зале Московской консерватории. Открывала его заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

— Музыка не знает границ. И, несмотря на то, что в отдельных зарубежных странах отменяют российскую культуру, мы нашим конкурсом демонстрируем, что открыты к миру. И подтверждение тому — 529 заявок, поступивших из 33 стран. Но главное, что 6 млн человек из 71 страны мира посмотрели трансляцию концертов в онлайне. И важно, что наша музыка звучит по миру.

20 марта следующего года мир отметит 150 лет со дня рождения великого русского композитора. Год до юбилейной даты пройдет под знаком Первого конкурса имени Рахманинова.