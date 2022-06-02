Здесь будет город-зал: Мацуев выступит с воспитанниками в «Сириусе»

Российский национальный молодежный симфонический оркестр и воспитанники школы «Сириус» дадут серию классических концертов совместно с виртуозами. Сочинский Парк наук и искусств принимает Первый молодежный музыкальный фестиваль, который продлится почти месяц — с 1 по 22 июня. Среди гостей — пианист Денис Мацуев, скрипач Павел Милюков, дирижер Тимур Зангиев, в программе — Рахманинов, Григ, Бизе, Сибелиус, Прокофьев. «Известия» узнали, как, где и для кого в Сочи звучит классика.

Время молодых

Морской бриз, абрисы имеретинских гор, вспыхивающий разноцветной подсветкой глянцевый фасад растянутого в пространстве, «марсианского» здания «Парка науки и искусств». Именно здесь с первым днем лета стартовал Первый молодежный музыкальный фестиваль, объединивший воспитанников Образовательного центра «Сириус» и музыкантов мирового уровня.

Концертную программу открыл Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНСМО). В течении без малого месяца, с 1-го по 22 июня, коллектив даст четыре концерта, в которых примут участие звезды классической музыки — Денис Мацуев, Павел Милюков, Хор имени В. С. Попова и Академический большой хор «Мастера хорового пения».

Совместный образовательный проект с «Сириусом» проводится второй год подряд, и это сотрудничество стало колоссальным впечатлением для всех участников, рассказал «Известиям» генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов.

— Мы привезли серию из четырех концертов, и два из них созданы специально для детей и юношества, — отметил заслуженный артист РФ.

Он подчеркнул, что подобное сотрудничество — огромный стимул для ребят, которые с большим энтузиазмом занимались со своими наставниками — участниками известного коллектива.

— Возможно, это станет толчком для их дальнейшего профессионального роста, а может быть, уже сейчас сбылась мечта, — надеется Алексей Шалашов.

Он добавил, что «каждый концерт, тем более, концерт для юношеской аудитории — это очень волнительно. И ничто не находит такой отклик как игра молодых».

С ним согласна руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, отметившая, что «Сириус» любит продвигать необычные форматы.

— Что может быть лучше, чем выступить перед педагогами и наставниками или увидеть на сцене несколько поколений исполнителей, — задается она вопросом.

Праздничный концерт, открывший фестиваль, был приурочен к Дню защиты детей и адресован прежде всего юной аудитории, но и не чуждым ностальгии взрослым — тоже.

Зрители услышали любимые песни прошлых лет, популярные мелодии из известных мультфильмов и кинофильмов, на которых выросло несколько поколений — «Дети капитана Гранта», «Цирк», «Маленький Мук», «И снова Анискин», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Мэри Поппинс, до свидания!»

Бах, Рахманинов, Стравинский

Предваряя торжества в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр представит монографическую программу в честь композитора. В течение многих лет музыкант сотрудничал с Фондом имени С. В. Рахманинова в статусе привилегированного партнера, затем арт-директора. Пианисту были доверены мировые премьеры и первые в истории записи неизвестных сочинений. Он считается одним из наиболее авторитетных интерпретаторов музыки Рахманинова в целом, в том числе Третьего концерта, который считается одним из самых популярных, и при этом сложнейшим произведением во всем фортепианном репертуаре. Именно это знаковое для композитора сочинение откроет вечер в Парке науки и искусства «Сириус» 4 июня.

Кульминацией фестиваля станет концерт, солистом которого выступит бронзовый призер Международного конкурса имени П. И. Чайковского, один из самых ярких скрипачей своего поколения Павел Милюков. Гостей ждет калейдоскоп произведений композиторов разных стран, эпох и жанров. РНМСО исполнит фрагменты из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига, Хоральную прелюдия Wachet auf, ruft uns die Stimme («Проснитесь, голос к нам взывает») Иоганна Себастьяна Баха и этюд-картину Сергея Рахманинова в транскрипции итальянского композитора Отторино Респиги, фрагменты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, Ноктюрн из Струнного квартета № 2 Александра Бородина в переложении Николая Черепнина, «Еловый лес зимой» (малое адажио) из I действия балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, а также Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса.

Завершится концертная программа 12 июня, в День России.

В праздничный вечер прозвучат произведения великих русских композиторов, рисующие образ страны от Древней Руси до середины XIX века. Знаковые эпизоды отечественной истории отразят фрагменты из кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева и Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Алексея Бородина. Сказочные сюжеты оживут в партитурах Игоря Стравинского (музыка из балета «Жар-птица») и Николая Римского-Корсакова (Третья песня Леля из оперы «Снегурочка»).

Завершится вечер торжественным финалом из кантаты «Москва», написанной Чайковским по случаю коронации Александра III.

Праздничную программу представят Академический большой хор «Мастера хорового пения», солистка театра «Новая опера» Полина Шамаева, приглашенный солист Большого театра и театра «Новая опера» Василий Ладюк и солист Санкт-Петербургского Дома музыки Илья Папоян (фортепиано).

Сочи а-ля классик

Художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай, говорит, что «творческое сотрудничество с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром — большая радость».

— Представители молодого поколения артистов получают замечательную возможность продемонстрировать свой высокий профессиональный уровень, и при этом научиться чему-то новому у лучших педагогов и всемирно известных артистов, — отчеканил Ханс-Йоахим Фрай.

Он рассказал о строительстве здания нового концертного зала в Сочи. Он расположится в самом центре федеральной территории, вблизи крупной транспортной магистрали, у вокзала Олимпийского парка.

— Это будет один из самых масштабных залов в стране. Он вместит 1300 мест, огромную сцену и здесь будет потрясающая акустика, которой нет ни в одном зале мира. Эффекта планируем достичь за счет специальной акустической раковины, которая будет передвигаться как поезд, — пояснил господин Фрай.

Еще планируется, что главный вестибюль сможет трансформироваться в музейно-выставочное пространство, музыкальную и литературную гостиные с библиотекой и магазином, репетиционные помещения.

Параметры и вариативность сцен подходят для всех видов исполнительского искусства — вокального (в том числе оперного), балетного, театрального. Акустическая концепция Главного зала разрабатывается совместно с компанией «Nagata Acoustics» под руководством всемирно известного консультанта по акустике Ясухисы Тойоты. Среди его работ — проектирование Концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке.