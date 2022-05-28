Играем Малера: как национальный оркестр Башкирии покоряет страну

Исполнение сложнейшей симфонии Малера наизусть, мировая премьера на главной академической сцене страны и дебют в Петербургской филармонии. Всё это — события фестиваля к 30-летию Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Его гендиректор, кларнетист Артур Назиуллин уверен: подъем региональных коллективов — стабильная тенденция, да и проблема оттока ценных кадров в столицу стоит уже не столь остро, как прежде. Наоборот, отучившись в центре, музыканты возвращаются на малую родину. В том, какие это дает плоды, «Известия» смогли убедиться 27 мая на финальном концерте смотра в Уфе.

Дорога молодых

В России симфонические оркестры есть почти в каждом региональном центре. Увы, лишь немногие из них — желанные гости в главных залах страны. До недавнего времени ярким исключением был ГАСО Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, в какой-то момент даже получивший свой абонемент в Московской филармонии. Теперь похожий путь проходит башкирский НСО — коллектив куда более молодой. И речь не только о дате создания — в отличие от многих других оркестров уфимский родился уже в новой России, — но и о самих музыкантах.

— У нас средний возраст в оркестре — 35 лет, — поделился с «Известиями» Артур Назиуллин.

Играем Малера Кларнетист Артур Назиуллин и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Фото: vk.com/nsorb

Цифра действительно неожиданная: в ведущих столичных коллективах большинство исполнителей старше 40, а то и 5 0. Что, с одной стороны, прекрасно в плане опыта и сыгранности, ведь многие музыканты выступают друг с другом десятилетия, с другой же — неизбежно накладывает отпечаток на общий характер звучания. Не сказать, что это плохо — просто данность. Равно как и молодость НСО РБ. Она тоже слышна сразу.

На концерте — закрытии фестиваля оркестр в первом отделении играл Моцарта , и упругое, прозрачное, легкое звучание коллектива буквально искрилось этой юношеской энергией. В увертюре к «Свадьбе Фигаро» дирижер Дмитрий Крюков взял очень подвижный темп, но игра музыкантов при этом не превратилась в кашу, напротив, все нюансы были слышны, реплики духовых — эффектны, а стремительные пассажи струнных — четко артикулированы . В кларнетовом же концерте, прозвучавшем следом, почти физически чувствовалось наслаждение, которое исполнители и прежде всего солировавший Назиуллин получают от исполнения. Эта непосредственность переживания музыкального процесса — тоже следствие не утраченной свежести восприятия.

Дирижер без пульта

А еще одна черта, опять-таки присущая в большей степени молодым, — амбиции и дерзость. Сыграть перед региональной, быть может, не самой подготовленной публикой сложнейшие, монструозные по масштабу и продолжительности симфонии Малера и Брукнера — почему бы и нет? Приехать в Москву с мировой премьерой и музыкой башкирского классика — легко! 11 мая НСО исполнил в Большом зале консерватории поэму «Салават» Загира Исмагилова и «Военную кантату» Давида Кривицкого — советскую партитуру, пролежавшую в столе много десятилетий. И, судя по реакции публики, слышавшей оба опуса впервые, риск оказался не напрасен.

Играем Малера Дирижер Дмитрий Крюков и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Фото: vk.com/nsorb

Кстати, любопытная деталь: в Уфе Крюков дирижировал Пятую симфонию Малера без партитуры, наизусть. В этом, конечно, читалось юношеское щегольство — мол, вот как я могу! Но вместе с тем, отсутствие пульта давало лидеру оркестра какую-то особую свободу, естественность общения с музыкантами — без всякого барьера. И интерпретация захватывала. Да, возможно, с медными духовыми стоило еще поработать над обретением европейского лоска и точности, а в знаменитом Adagietto, в целом прозвучавшем чарующе, хотелось услышать больше какой-то печальной мудрости, но главное — музыка была живой, вселенская драма разворачивалась здесь и сейчас, и слушатели, казалось, были эмоционально вовлечены в происходящее не меньше исполнителей.

Недаром сразу после окончания произведения зал разом встал . Стоячие овации, конечно, не то чтобы совсем редкость сегодня, но, как правило, они возникают через какое-то время после обычных «сидячих» аплодисментов, постепенно. Здесь же был единый порыв.

На восток

В родном регионе оркестр явно любят и гордятся им, как побеждающей футбольной командой. Ну а «голы» на выезде только укрепляют уважение. Так, в рамках фестиваля НСО впервые за свою историю выступил в Большом зале Петербургской филармонии, и для местной публики это дополнительный знак качества. Впрочем, здесь можно уже говорить не только об успехах конкретного коллектива, но и о глобальной тенденции к культурному «экспорту» из регионов в столицы. Музыканты же, напротив, теперь не бегут в центр, как прежде, а с готовностью возвращаются на малую родину, отучившись в главных консерваториях, или вовсе отправляются в новые для себя уголки России.

Играем Малера Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Азат Бадранов вручает благодарственное письмо дирижеру Дмитрию Крюкову Фото: Владимир Подкользин

— Качество симфонических оркестров в регионах очень выросло и продолжает расти. Как солист Московской филармонии я много играю с разными коллективами и могу сказать, что в целом это уже совершенно иной уровень, нежели был 7–10 лет назад, — отмечает Артур Назиуллин. — И хорошие инструменты на местах покупают, и достойных исполнителей приглашают работать. Например, за те без малого четыре года, что я вернулся в Уфу, мы позвали более 20 музыкантов, в том числе тех, кто работал в Госоркестре имени Светланова, в РНО и других известных оркестрах .