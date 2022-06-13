«Люди не боятся ехать в Россию, но за выступление у нас их могут бойкотировать»

Игорь Бутман не только играет джаз, но и любит его слушать. Он считает, что джазовая музыка в нашей стране еще не получила того признания, которого достойна, готов возродить джазовый фестиваль в Донецке, а в Москве конкурировать с лучшими зарубежными форумами . Об этом, а также о баловстве Дениса Мацуева, свинге Хиблы Герзмавы и звездах на бесплатных площадках народный артист России рассказал «Известиям» накануне открытия первого международного Московского джазового фестиваля .

«Чем больше джаза, тем лучше»

— Когда в Москве появились афиши вашего фестиваля, это вызвало некое удивление, ведь в столице много джазовых форумов, почему именно он первый?

— Именно такого масштаба и формата он действительно первый, у нас множество локаций — и концертный зал «Зарядье», и открытые площадки на ВДНХ, в парке искусств «Музеон», в Новопушкинском сквере, в парке «Зарядье» и саду «Эрмитаж» . Там тоже был фестиваль, который назывался «Джаз в саду «Эрмитаж», а теперь это пространство представлено как часть Московского джазового фестиваля. Также совместно с партнерами организована большая клубная программа на нескольких площадках: в клубах Алексея Козлова, в «Эссе», джаз-клубе Игоря Бутмана, The Hat, Powerhouse и Blanc, концерты пройдут на Центральном рынке и в столичном метро. Организована фотовыставка на Рождественском бульваре, совместно с обществом «Знание» мы представим большую просветительскую программу — с 14 по 18 июня в парке «Музеон» будет работать лекторий.

— Вы поглотили тот фестиваль, который был в «Эрмитаже»?

— Нет. Там другие организаторы, замечательные люди со своим собственным проектом. У них фестиваль в августе. Мы хотели сделать форум, где много площадок задействовано, и одна из центральных — сад «Эрмитаж», ведь здесь джаз начал звучать еще в 20–30-х годах прошлого века. Поскольку Московский джазовый фестиваль посвящен празднованию 100-летия российского джаза, нам важно отметить эту историческую связь . Кстати, в июле там планируется фестиваль, который проходил до пандемии, назывался Chess & Jazz — «Шахматы и джаз». Чем больше джаза, тем лучше.

— Зачем вам так много?

— Мы видим, во-первых, насколько это интересно публике. Я сам, помимо того что играю джаз, очень люблю его слушать . Мне эта музыка доставляет огромное удовольствие. Хочу им поделиться с людьми. Во-вторых, фестиваль для меня — возможность поиска и раскрытия новых талантов.

Фото: Moscow Jazz Festival/moscowjazzfest.com Московский джазовый фестиваль в парке «Зарядье»

— Джаз — музыка для избранных?

— Джаз — музыка для всех, но чтобы он стал для всех, нужно больше фестивалей, нужно повышать уровень мастерства артистов, показывать всё самое лучшее, чтобы люди оценили джазовую музыку. А для того чтобы они ее оценили, нужно играть как можно больше. Мы знаем, как это делать, и верим в то, что делаем. В консерватории и зале Чайковского каждый день играются концерты академической музыки, происходят фестивали. Джаз — такая же интересная музыка, не менее глубокая, не менее современная.

— В вашей компании есть классическая певица Хибла Герзмава, джаз любит Денис Мацуев, как он говорит, балуется, и у него даже есть программа джазовая. Отношение к джазу, как к баловству, вас обижает?

— Денис Мацуев вначале говорил так, потому что тогда он в себя как в джазового музыканта не верил. Когда он играл одну джазовую композицию «на бис» в своем академическом концерте, это было баловство, милая шутка. А потом он стал играть настоящие джазовые концерты, где с ним выступают великолепные исполнители: на контрабасе — Андрей Иванов, на барабанах играет Александр Зингер. Получается, что это уже не баловство. Люди идут и слушают Мацуева как джазового исполнителя. И мы приглашаем в августе на наш фестиваль «Джазовые сезоны» в Горки Ленинские его трио. Из баловства выросло серьезное отношение к джазовому искусству. Людям нравится, и Денис понял, как это интересно. Так же баловался джазом и Юрий Башмет, а сейчас у нас с ним совместная программа, которую мы представим на открытии Московского джазового фестиваля.

А Хибла Герзмава никогда не говорила, что балуется, потому что ей просто интересно. У ее голоса много возможностей, она хорошо понимает, что поет, у нее потрясающий темперамент, чувство свинга. Как человеку любопытному, ей интересно попробовать себя с другими ритмами, акцентами, мелодическими линиями.

Люди не боятся ехать в Россию Хибла Герзмава и Игорь Бутман на репетиции концерта Победы, 2020 год Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Есть ли у вас потребность изучать новые произведения, включать их в программу или вы уже можете смело работать на багаже, который накопили?

— Мы можем так работать, но это неинтересно. Я всё время ищу. Хочется, например, сыграть программу, которую в 1964 году исполнил знаменитый саксофонист Стэн Гетц, тогда он впервые такой стиль музыки, как бразильская босса-нова, представил миру . Мне теперь хочется сыграть ее по-своему.

Еще у меня есть идея, помимо чего-то своего, исполнить композиции, где джазовая музыка играется со струнными, написана в классической форме, в классическом стиле, но с моим исполнением джаза . Я работаю с несколькими композиторами, которым поставил такую задачу.

«В Донецке была очень интересная музыкальная жизнь»

— А классика с джазом пересекается? Можете что-нибудь для примера назвать?

— Римский-Корсаков придумал гамму тон-полутон, которую потом исполнители современного джаза, бибоперы, использовали как основную гамму для импровизации. Паганини я считаю джазовым, не говорю уже об Иоганне Себастьяне Бахе — это вообще самый джазовый композитор.

На джазовую музыку похож концерт Глазунова для саксофона с оркестром, хотя там нет джазовых контрабаса и барабана. Это произведение создано в середине 1930-х годов под влиянием джаза. Исполнители чаще играют его как классическое, а вообще его надо играть с джазовыми акцентами, там многие мелодические линии, пассажи очень похожи на джазовые импровизации. Замечательный композитор был Николай Капустин, который писал классические произведения, но интонации, мелодии, гармонии — все джазовые.

— К вашей команде присоединился рэпер L'One. На вашей памяти есть ли еще такие эксперименты?

— Есть пианист Роберт Гласпер, у него тоже сочетание рэпа и джазовой музыки, такого настоящего великолепного джазового пианизма. Всё это параллельно, всё это связано. Главное, чтобы было талантливо и привлекало новую аудиторию.

Не всегда хочется искать новое, иногда хочется найти что-то глубинное в самих себе, не обращать ни на кого внимания, не соединять несоединимое. Но за нами идут молодые ребята, они знакомы с музыкой, которую играет L'One, и знают джаз. Так пускай берут на себя смелость, дают новые импульсы. Поэтому мы и приглашаем так много молодых ансамблей, молодых музыкантов.

Люди не боятся ехать в Россию Фото: Moscow Jazz Festival/moscowjazzfest.com

— Есть такое понятие — событийный туризм, когда люди приезжают специально на мероприятие. Может быть, и вам стать таким мероприятием?

— Для этого и делается такая масштабная акция, чтобы приходили и москвичи, и гости столицы из разных регионов и стран . Выступает у нас индийский гость Субраманиам, я уверен, что приедут его послушать поклонники из Индии и со всего мира. Приезжают музыканты из Турции, Сербии, с Кубы, из Бразилии. У них тоже свои почитатели. Уверен, когда будет проще к нам доехать, это будут в хорошем смысле «драки», чтобы попасть на наш фестиваль . Мы же выходим на уровень таких мировых фестивалей, как Лондонский, Парижский, и других и планируем конкурировать с ними.

— Ничего вы замах делаете!

— А чего нам бояться, чем Москва хуже Лондона? Ничем. К нам на джаз уже приезжали со всего мира, наша страна в 2018 году выиграла право принимать у себя Международный день джаза, и мы делали большую музыкальную и образовательную программу и концерт, который назывался All-Star Global Concert . На этот гала-концерт, который проходил в Санкт-Петербурге, приезжали все великие звезды. Сейчас они не торопятся по известным причинам, но, когда всё будет завершено, конечно, они вернутся. Но мы не можем останавливаться, не можем ждать.

Плохо, что не приедут те, с кем мы уже договорились, но надо искать хорошее, уходить от стереотипов, открывать для себя турецких, индийских, бразильских музыкантов . К нам точно будут приезжать зрители, как в тот же Монтре или на другие фестивали. Тем более что у нас планируется множество бесплатных открытых площадок. В этом году бесплатные концерты пройдут с 14 по 18 июня на ВДНХ, в парке искусств «Музеон», в Новопушкинском сквере, в парке «Зарядье», там будет играть молодежь — 100 лучших джаз-ансамблей со всей страны — и звезды джаза.

— Вам кто-нибудь в лицо сказал: «Я не поеду в Россию по политическим мотивам»?

— Люди не боятся ехать в Россию по политическим мотивам, многие приехали бы, но у них есть опасения за свою карьеру, потому что за рубежом не всё так однозначно . За выступление у нас их могут бойкотировать. Многие из них — мои друзья, не хочу ставить их в неловкое положение. В этом году справимся без них.

А такого, чтобы мне сказали: мы не поедем, потому что ты русский, ты плохой, — не было . Мы со своей стороны решили не подставлять людей, дать им возможность разобраться в ситуации. Были, конечно, люди, которые писали какие-то негативные сообщения, но с ними мы дела иметь не планировали .

Люди не боятся ехать в Россию Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— А что с вашими поездками? Вас не приглашали выступить в Донбассе например?

— Пока нет. Есть ли у меня желание там выступить? Да, я уже выступал в Донецке и с удовольствием приеду еще . Если пригласят — поедем. В Донецке, кстати, проходил джазовый фестиваль очень известный. Практически первый концерт моего московского тогда еще просто джазового оркестра был именно там, в 1980 или 1981 году.

— Есть смысл возродить фестиваль?