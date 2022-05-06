Авантюрный альтист: чем удивил фестиваль Юрия Башмета в Ярославле

В Ярославле в 14-й раз прошел Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. Ему удалось сохранить интернациональный характер, хотя упор и был сделан на отечественную музыку. А в афише кроме музыкантов с мировыми именами — Ильдара Абдразакова, Юстуса Франца, Фреди Кадены, Ю-Фень Чан — появились российские звезды театра и кино Евгений Миронов, Владимир Стеклов и Андрей Мерзликин.

Открытие — жесть

Открылся фестиваль гала-концертом, посвященным академической музыке советской эпохи . Со сцены Ярославской филармонии прозвучала камерная симфония для струнных и литавр Эдварда Мирзояна, концертино для скрипки и струнного оркестра Мечислава Вайнберга, концерт для фортепиано, струнных и литавр Галины Уствольской, «Gloria» для альта и хора Кузьмы Бодрова и вокальная сюита на слова Микеланджело Дмитрия Шостаковича. Программа разноплановая и оглушающая. Возникло ощущение, что, целью организатора было удивить зрителя. Так и оказалось.

— Это жесть — сделать такое открытие, — признался «Известиям» Юрий Башмет. — Первый концерт на фестивале — это даже не авантюра, с нашей стороны это самый настоящий вызов. Какой-нибудь высокий чиновник, не имеющий отношения к музыке, но пришедший на концерт, подумал бы: «Что здесь происходит?» Даже музыканты далеко не все подготовлены к такой программе. Признаюсь, мы могли бы открыться гала-концертом со звездной компанией, фейерверком, узнаваемой музыкой, и все были бы довольны. Но такой путь не для нас. Мы всё время ищем разные пути.

Авантюрный альтист Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля/Михаил Брацило

Посетовал народный артист и на то, что в этом году в Ярославль смогли приехать не все иностранцы, которые внесли российский город в свои планы.

— Зарубежные артисты не приехали в Россию не потому, что не хотели, а потому, что ситуация в их странах не позволяет им это сделать, — пояснил руководитель «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко. — Они выражали огромное желание и извинялись, что не смогли выступить.

Не смог прилететь из Брюсселя знаменитый композитор Патрик де Клерк. Как сказал Юрий Башмет, его просто напрямую предупредили, что если он полетит в Россию, то с ним сейчас же расторгнут контракты, и все его бюджетные мероприятия будут исключены из госфинансирования. Зато в Ярославль прибыла его супруга, пианистка Ю-Фень Чан. У нее оказалось два паспорта. В тайваньском документе она поставила российскую визу и смогла прилететь.

Радовались организаторы и визиту в Ярославль всемирно известного дирижера Юстуса Франца. Санкции немецкому музыканту оказались нипочем.

— Он наш друг, который просто наплевал на эту ситуацию и приехал из Германии, — поделился Юрий Башмет. — Он вообще наш по духу. Конечно, это риск. Ну а что ему терять, у него и возраст, и он не пользуется бюджетным финансированием у себя дома.

Отец-основатель фестиваля верит, что когда-нибудь всё утрясется, и зарубежные гости смогут приехать на следующие фестивали. История циклична. Такое уже бывало.

Сплав театров

А пока у ярославского Международного есть и иные цели. Например, осваивать новые жанры. Сплав драматического театра, музыкального и танцевального давно привлекает Юрия Башмета. В этом году на фестивале он показал несколько экспериментальных постановок.

На сцене старейшего театра России — Волковского драматического — сыграли «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Хоровая опера Александра Чайковского исполнялась сразу несколькими хорами — Московской консерватории, Академии Гнесиных, Тульским государственным, Мужской военной капеллой и хором «Нижний Новгород». Такой размах предполагал и соответствующие декорации, коими должен был стать Ярославский Кремль. Но метеорологи опять дали ложные надежды.

Авантюрный альтист Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля/Марина Козлова

— Жалко, что сегодня дождь и вообще поздняя весна, что не играем сегодня на открытом воздухе, — сокрушался исполнитель главной роли в спектакле, заслуженный артист России Андрей Мерзликин. — Это было бы большим подарком для зрителей. Да и нам самим хотелось понять и почувствовать, как полетит эта музыка Александра Чайковского над Волгой, каково будет звучание внутри Кремля, когда звук от стен отразится, и будут бить в настоящие колокола. Это было бы эпично. Но, надеемся, мы еще выйдем на просторы Руси-матушки, сыграем спектакль.

Андрей Мерзликин признался, что в драматургию музыкальной постановки, в ее тонкости, ему приходилось погружаться с нуля. Ведь во ВГИКе ему не преподавали нотную грамоту. Драматическому артисту было сложно разбираться в партитуре.

— В этом жанре я свеж и молод. Режиссер Павел Сафонов помогал понять, как существовать внутри музыки, какой инструмент сейчас зазвучит. И от раза к разу я становлюсь более опытным, вижу хоры, взаимодействую с дирижером, с танцевальным коллективом. Я всё больше начинаю понимать и любить музыку, а самое главное — людей с инструментами.

За пультом находился тоже гость из-за рубежа, эквадорский дирижер Фреди Кадена.

— Само произведение интересно, оно поднимает глубинные вопросы, которые перекликаются с нашим временем, — признался дирижер «Известиям». — Мы же приходим в этот мир не кушать и спать, у человека всё-таки есть какая-то миссия. Будь ты музыкант, бухгалтер, инженер, главное — нести свет, любовь, мир. Задача человека — быть выше.

Трудности — пища для творчества

Юрий Башмет создает проекты на стыке разных искусств. Как признается музыкант, сейчас у него есть возможность проживать более интересную жизнь, попробовать себя в разных качествах, поучаствовать и в драматических постановках.

— Но если сейчас для меня композитор напишет великое произведение, такое как «Стикс» Кончели, как концерт Шнитке для альта, естественно, я встану, выучу его и буду с ним концертировать. И тогда будет меньше театральных проектов, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит народный артист СССР.

Авантюрный альтист Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля/Михаил Брацило

Юрий Башмет верит, что талантливые произведения обязательно появятся. По его мнению, тяжелое, трудное время способствует этому.

— Я думаю, всё-таки оно взорвет кинематограф, литературу и, конечно, музыку. Сто процентов! Вспомните историю, трудности — это же, к сожалению, пища для творчества. А для нашего фестиваля следующий год — юбилейный. Думаю, всё будет в порядке. — уверен музыкант.

Для завершения фестиваля был выбран спектакль-концерт «Волоколамский рубеж» с участием народного артиста России Евгения Миронова, актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и симфонического оркестра «Новая Россия». Так называется книга Александра Бека. Повесть написана по горячим следам одного из самых драматичных эпизодов Битвы за Москву — подвига героев-панфиловцев. Спустя 40 лет драматург Хайнер Мюллер написал поэму. Режиссер Марина Брусникина соединила произведение немецкого автора и музыку Дмитрия Шостаковича в своей постановке. В исполнении мастеров это будет мощным аккордом под занавес Международного музыкального форума.