По Сибири с любовью: как меняются крупные фестивали классической музыки

Транссибирский фестиваль прибыл из Сибири в Москву, а Пасхальный, напротив, готовится стартовать из столицы в регионы. Середина весны — горячее время для отечественных академических исполнителей, и даже сложное международное положение не повлияло на активность звезд классической музыки. Хотя, разумеется, сказалось на списке приглашенных гостей (отрицательно) и обилии сюрпризов (положительно). «Известия» оценили фестивальный размах и побывали на одном из наиболее ярких столичных концертов.

От Сибири до Москвы

Транссибирский арт-фестиваль под руководством скрипача Вадима Репина стартовал еще 17 марта — традиционно с Новосибирска. И вплоть до 11 апреля практически каждый день в его программе значился концерт в каком-то из сибирских городов — Красноярске, Искитиме, Кольцово, Бердске, Краснообске, Лесосибирске, Канске...

Новые реалии не испугали организаторов и не заставили их сократить планы, однако существенно скорректировали и список участников, и репертуар. Зарубежные артисты в большинстве своем не смогли приехать, и спасать ряд вечеров пришлось лично Репину. Впрочем, не сказать, что слушатели от этого проиграли.

По Сибири с любовью Фото: пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля/Александр Иванов

— У нас были полные залы на всех концертах без исключения, даже на показах документального кино, — поделился скрипач с «Известиями».

И оснований не верить ему нет: первый же московский концерт фестиваля продемонстрировал, что даже на весьма непростую, лишенную хитов программу Репин с коллегами может собрать одну из главных и самых крупных столичных площадок для академической музыки.

Вечер на троих

В Концертном зале Чайковского Вадим Репин, виолончелист Александр Рамм и пианист Итамар Голан представили камерные произведения трех русских композиторов — Рахманинова (Элегическое трио № 1), Прокофьева (Скрипичная соната № 1 и Виолончельная соната № 1) и Шостаковича (Трио № 1).

Всё это не самая репертуарная музыка, и ее восприятие требует от публики определенного усилия. Тем не менее люди не просто пришли, но и живо реагировали на исполнение. Поначалу даже слишком живо, аплодируя между частями циклов — верный признак, что в зале собрались не только преподаватели консерватории и филармонические завсегдатаи, но и неофиты.

Кульминацией вечера стала Скрипичная соната Прокофьева — в ней обычно сдержанный Репин продемонстрировал экспрессию и открытую эмоциональность, а виртуозность ряда эпизодов захватывала дух не меньше, чем красота, — например, в длинных пиццикатных фразах, чередующихся с нежнейшими глиссандо практически по всему диапазону инструмента.

По Сибири с любовью Фото: пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля

Организаторы предусмотрительно поставили сонату на начало второго отделения, хотя в программке она значилась в конце первого. Чуть подуставшую уже публику надо было взбодрить и зарядить силами к финальному рывку — юношескому трио Шостаковича, полному столь несвойственного для него вагнеровского томления (17-летний композитор был влюблен во время сочинения), но заканчивающемуся с торжествующим блеском.

И хотя реакция аудитории была самая положительная, бисов не последовало: то ли артисты решили, что зрители аплодировали недостаточно настойчиво и уже утомлены, то ли сами подустали (немудрено!). Впрочем, столь серьезная программа не особо теряет без миниатюрных довесков и хитов, которые обычно припасают «на десерт».

Израильский пианист Итамар Голан до этого концертировал с Репиным и в Сибири, оказавшись одним из немногих зарубежных гостей фестиваля. Таким образом, было бы ошибкой утверждать, что смотр полностью лишился именитых западных гастролеров. Голан специализируется именно на камерной музыке, и хоть широкой публике в России он не очень известен, в профессиональной среде артист пользуется безусловным уважением. И, как оказалось, замечательно чувствует русскую музыку. Лишнее напоминание, что в эпоху разобщения наций, нарастающего непонимания между странами искусство остается универсальным, объединяющим языком.

От Москвы до Сибири

Хотя впереди у Транссибирского фестиваля еще один московский концерт, можно сказать, что этот смотр фактически передает эстафету другому весеннему арт-марафону — Пасхальному фестивалю, который традиционно проводится Валерием Гергиевым с оркестром Мариинского театра.

Как и в прошлые годы, коллектив отправится в путешествие по стране на специальном поезде, преодолевая впечатляющие расстояния порядка 20 тыс. км и охватывая даже те географические точки, куда редко добираются именитые артисты.

По Сибири с любовью Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович