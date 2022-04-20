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Высокий полет: Полина Гагарина продолжила концертный тур

Певица собирает аншлаги в разных городах России
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Ранее приостановленный из-за пандемии концертный тур «Обезоружена» Полины Гагариной возобновлен и стартовал 16 апреля с аншлага в Подольске, а затем собрал почти полную «Татнефть-Арену» в Казани. Подробности — в материале «Известий».

Вперед и с песней

Предстоит ещё шесть площадок в ЦФО и СЗФО, от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга. Билеты продаются хорошо. Люди соскучились как по живым выступлениям, так и по самой Полине, а главное — по возможности поговорить.

Представители индустрии увязывают текущую региональную локализацию площадок не только с четким пониманием регионального «ядра» базы поклонников Полины, неоднократно признававшейся лучшей певицей года в России, но и со значением для ее собственной жизни материнской любви и детей. Гагарину сложно назвать домоседом, но она, в отличие от многих исполнителей, очевидно, предпочитает возвращаться к семье как можно быстрее.

Возобновление турне больше похоже не на перезагрузку и переосмысление готового материала — песен и хореографии танцевальных номеров, а происходящего в мире за последние годы.

Гагарина и ранее умевшая делать подводки к песням, превращавшая концерт в шоу, сделала шаг вверх. И это шаг к обнажению. Обнажению собственного внутреннего мира.

Простыми словами о главном

Через разговоры о по-настоящему важном для всех без исключения — любви, умении сострадать, необходимости быть решительными и одновременно бережными по отношению к тем, кто нам дорог, Полина не только раскрывает суть текстов песен, но и говорит о своей собственной жизни, ушедших и оставшихся в ней людях, людях которые возможно еще появятся и исключительной всепобеждающей силе любви. Любви, как универсального и единственного правильного ответа на самые сложные ситуации и вызовы.

Теория малого ежедневного добра понятна людям и работает не только на самих концертах, но и между ними. Гагарина, призывающая не терять время напрасно и меняться к лучшему, меняется сама. Разговоры не состоят из заученного набора фраз, и от концерта к концерту дополняются новыми акцентами.

Посетитель концерта в Татарстане, Савелий, предполагает, что этот тур — путешествие самой певицы по собственному внутреннему миру. «Для того, чтобы обнимать такое количество людей своими словами и музыкой танца, недостаточно одного мужества. Необходимо очень большое сердце. И ощущение весны».

Следующее выступление Гагариной пройдет 23 апреля в Московской Области.

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