Светлое настоящее: поп-звезды возвращают публике душевное спокойствие

Аланис Мориссетт возвращается после восьмилетнего перерыва, Тэйлор Свифт выпускает альбом-сюрприз, Билли Айлиш заходит на территорию джаза, а Диана Арбенина дает в своем загородном доме двухчасовой концерт для всех желающих. В последнюю неделю июля заметные музыкальные новинки стали появляться как грибы после дождя. Концентрация их так велика, что впервые за несколько месяцев мы не смогли выбрать один альбом недели и взяли сразу два. Впрочем, ничего удивительного: пандемия в западном мире и у нас пошла на спад, так что самое время выдохнуть и вернуть себе душевное спокойствие. Музыка — лучший способ для этого.

Сингл недели

Billie Eilish «My Future»

Во время карантина Билли Айлиш вела себя весьма активно — участвовала в онлайн-концертах, общалась с поклонниками через соцсети, в общем — не пропадала с радаров . Однако нового материала не выпускала с февраля, когда вышла ее песня No Time To Die к очередной серии бондианы (премьера одноименного фильма, планировавшаяся на весну, естественно, была отложена из-за пандемии). И вот, наконец, главная подростковая звезда современности возвращается со свежим синглом, который к тому же сопровожден красивым аниме-клипом .

Можно предположить, что эта работа Билли разделит ее поклонников: те, кто по инерции ждал чего-то вроде Bad Guy или Bury A Friend, то есть простых запоминающихся ритмичных хитов, вряд ли примут My Future с распростертыми объятиями. Здесь куда более прихотливая, изысканная мелодия — её не прокричишь на концерте в толпе, а в гармонии чувствуется джазовое влияние. Даже форма тут специфическая: первая половина композиции — медленная, построенная на статичных синтезаторных аккордах, вторая — более подвижная, с ритм-секцией.

В целом это взрослая, по-настоящему красивая музыка — будто доказательство того, что Айлиш, которой в декабре исполнилось 18, уже не ребенок, а состоявшийся композитор (как и все ее песни, My Future написана в соавторстве с братом Финнеасом). Но это не мешает Билли быть на одной эмоциональной волне со своей аудиторией, разделять заботы и чувства тинейджеров. Несмотря на обаятельный флер недосказанности в тексте, идея прозрачна. Девушка, видимо, рассталась с возлюбленным, но не торопится возвращаться к нему или вступать в новые отношения, утверждая, что влюблена в свое собственное будущее. Пожалуй, каждая вторая ровесница певицы услышит здесь собственные мысли. А значит, Билли Айлиш снова попала в точку.

Клип недели

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy «UN DIA»

Коллаборации англоязычных звезд с латиноамериканскими артистами — традиция давняя и крайне востребованная в западном шоу-бизнесе. Однако новая работа Дуа Липы выделяется двумя особенностями. Во-первых, UN DIA («Один день») — не дуэт, а целый квартет . Помимо британской певицы к нему приложили руку (и голос) колумбиец J Balvin и два пуэрториканца — Bad Bunny и Tainy (последний, правда, не поет). И во-вторых, здесь эстетское видео, снятое клипмейкером Stillz, постоянным соратником Bad Bunny . Единственную женскую роль играет известная испанская актриса Урсула Корберо. Ее персонаж переживает расставание, страдает, но затем погружается в мечты о воссоединении с возлюбленным. Весьма выразительно смонтированные черно-белые кадры этой линии разделены цветным видеоартом: загадочный светящийся портал оказывается то на ночной улице, то на пирсе у моря… Видимо, это призвано символизировать переход между прошлым и будущим, фантазиями и реальностью.

Правда, со знойными и в то же время расслабленными латино-ритмами и голосами подобная кинематографическая эстетика сочетается весьма странно. Но можно воспринимать визуальную и звуковую составляющие как два параллельных потока, каждый из которых интересен сам по себе .

Альбомы недели

Taylor Swift «folklore»

В конце прошлой недели Тэйлор Свифт внезапно выпустила новый альбом. Такой сюрприз от звезды первого эшелона — пожалуй, новое слово в музыкальном маркетинге . Никаких синглов или хотя бы анонсов до этого не было, просто в один момент на стриминговых платформах появилась черно-белая обложка, под которой — 16 песен, все открыты для прослушивания и скачивания. Вдобавок на YouTube вышел клип Cardigan, срежиссированный самой Тэйлор, а еще ряд треков был опубликован в качестве Lyric Video: музыка звучит на фоне меланхоличных видов природы (морской прибой, облака, предзакатный лес…), дополненных строками текста.

Но насколько альбом экспериментален по подаче, настолько он старомоден по содержанию. Что, впрочем, в данном случае вовсе не минус. Это светлые, умиротворенные поп-песни с легким привкусом кантри , во многих из которых певица сама аккомпанирует себе на фортепиано, в других доминирует гитара с очень деликатной ритм-секцией. Здесь нет ни одного потенциального стадионного хита, ни одного танцевального номера, ни одной попытки сделать «модное звучание». Правда, нет и по-настоящему запоминающихся мелодий, разве что тот самый Cardigan, удостоившийся видео. Но всё вместе это воспринимается как эффективный сеанс психотерапии. Символично, что все 16 песен в мажоре. Можно ли сделать призыв сохранять душевную гармонию и позитивный взгляд на мир более убедительным?

Судя по успеху релиза на цифровых платформах (за первые дни — десятки миллионов прослушиваний), оказалось, это именно то, чего публика ждала.

Alanis Morissette «Such Pretty Forks in the Road»

Самое громкое и долгожданное возвращение за последнее время — пластинка Аланис Мориссетт «Such Pretty Forks in the Road». Канадско-американская рок-звезда не выпускала альбомов с 2012 года . С тех пор у нее родились два ребенка (один — совсем недавно, в прошлом августе), и в какой-то момент могло сложиться впечатление, что семейная жизнь полностью вытеснила творческую. Но в 2020-м исполнилось 25 лет великому альбому Аланис Jagged Little Pill, и этот юбилей артистка решила отпраздновать по-крупному. Поклонники получили не только переиздание работы 1995-го и все клипы к ней, ремастированные в 4К, но и надежду на концертный тур (он отложен до 2021-го), а главное — новый лонгплей.

Нельзя сказать, что он открывает какие-то новые горизонты или заставляет иначе взглянуть на артистку, но, наверное, это и не нужно. Напротив, здесь всё то, за что мы любим Аланис: сильный, искренний вокал с внутренним надломом и злостью, масштабные поп-роковые аранжировки, большой удельный вес фортепианного аккомпанемента и пронзительные исповедальные тексты . Один, например, называется Reasons I Drink («Причины, по которым я пью»), песня посвящена, как можно догадаться, различным зависимостям. А еще певица признается в послеродовой депрессии, рассказывает о проблемах материнства и прочем наболевшем. В общем, это тот случай, когда альбом становится не просто очередной строчкой в дискографии, а исповедью.

Концерт недели

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Пандемия пошла на спад, но онлайн-концерты продолжаются. Пожалуй, главное «живое» (кавычки неизбежны) шоу недели — презентация альбома Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» «Кислород» . О самой пластинке мы писали ранее, и можно только порадоваться, что артистка решила представить безусловно удачную работу во внестудийных условиях. Прямая трансляция из загородного дома Арбениной шла около двух с половиной часов.

Сначала Диана устроила Михаилу Козыреву экскурсию по своему жилищу и домашней студии, и для поклонников это, пожалуй, не менее интересная часть, чем собственно музыкальное выступление. А уже затем на сцене, смонтированной прямо у массивного забора из красного кирпича, певица и группа дали полноценный концерт в двух отделениях . Первое — старые хиты («Господа», «Разбуди меня», «Инстаграм», «Рингтоном» и др.), второе, после небольшого перерыва — альбом «Кислород» целиком, нон-стоп, в том же порядке, как на студийной записи.

