Слава слову: Мацуев и Гергиев исполнили санкционного Рахманинова

В самом сердце страны — на Красной площади — 24 мая состоялся гала-концерт «Вера. Надежда. Любовь», посвященный основателям славянской письменности Равноапостольным Святым Кириллу и Мефодию. Звезды мировой сцены — Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава исполнили произведения композиторов, ныне запрещенных на западе, а Патриарх Кирилл призвал следить за чистотой речи и беречь русский язык. Как прошел праздник Дня славянской письменности и культуры при плохой погоде и чем согревали рояль Мацуева — в репортаже «Известий».

«Только бы дождя не было»

К праздничному концерту на Красной площади зрители основательно подготовились. Они серьезно утеплились, многие принесли с собой пледы и зонты на случай дождя. На градуснике лишь +7, и артисты тоже тщательно подбирали костюмы для выступления. Под платья хористки надели термобелье, а хористы — джемперы под фраки. Музыкантам Российского Национального молодежного симфонического оркестра тоже было послабление в дресс-коде. Оркестранты в куртках, кто-то надел шапку и перчатки. Да и дирижер Валерий Гергиев решил выступать в пуховике и кепке. Даже рояль до исполнения Концерта № 2 Рахманинова Денисом Мацуевым в финале концерта был накрыт чехлом.

Концерт_4 Художественный руководитель — главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время выступления на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За час до начала вышло солнце, которого не ждали, и артисты приободрились.

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— Только бы дождя не было, — улыбался художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович. — Ведь сегодня праздник русской души и русского сердца. Каждый год, 24 мая люди в разных уголках нашей страны, смотрят концерт по телевизору и поют вместе с нами.

День славянской письменности и культуры носит государственный статус. Его празднование уже имеет свои традиции: Красная площадь, большой хор, оркестр, прекрасные солисты и обновленная программа. Обязательно какие-то произведения исполняются впервые. Так, в этом году на суд зрителей решили представить финал Симфонии № 1 Скрябина.

Концерт_5 Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Моя давняя мечта — выступить на Красной площади, и вот, наконец, она сбывается, — признается «Известиям» солистка Большого театра Агунда Кулаева. — Для меня этот день вдвойне счастливый, я выступаю на одной сцене с маэстро Гергиевым. Этот праздник имеет важное значение для всех нас. В такие сложные дни для нашей страны людям надо поднять патриотический дух. Не так много праздников, которые бы сплачивали бы народ, День славянской письменности и культуры — один из них.

Агунда Кулаева подготовила для выступления «Ариозо воина» из кантаты «Москва» Чайковского. А начали концерт с православной музыки. Сводный хор открыл программу Стихирой «Земле русская» и тропарем Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию. Затем прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Скрябина. Все те, кого Запад решил сегодня «отменить».

— Думаю, они вскоре отменят свой запрет, — продолжил Лев Конторович. — Что кривить душой, за рубежом знают, кто такой Чайковский, откуда он родом. А Всенощная Рахманинова, которую сводный хор сегодня исполнит, звучит во всех странах мира . Так что нам не нужно никому ничего доказывать.

«Берегите русский язык»

24 мая тезоименины отмечает и Патриарх Всея Руси Кирилл. Его ждали на Красной площади с нетерпением. К началу концерта над центром Москвы нависли грозовые тучи, загремел гром. Но с появлением патриарха на сцене под перезвон колоколов прежняя уверенность в надвигающейся стихии как-то ослабла. Владыка поздравил всех с праздником.

— Без Святых Кирилла и Мефодия не было бы славянской грамматики, а значит, не было бы славянской письменности, письменной культуры и всего того, что эта культура порождает. Это удивительно, что в основе рождения русской культуры стояло два человека, один епископ, второй — простой монах, — напомнил Патриарх.

Концерт_1 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Святейший заметил, что без языка невозможно общение, а без общения между людьми вообще теряет смысл всякая культура. Поэтому праздник обращает нас к своим истокам духовной и интеллектуальной силы нашего народа. По мнению патриарха, наше государство сегодня стало сильным, обеспечило себе независимое, суверенное развитие. Очень немногие страны в мире могут позволить себе такую роскошь. Но вот над чем реально нависла угроза, так это над русским языком.

— Язык наполняется абсолютно нелогичными заимствованиями из других языков, его нередко искажает жаргон или просто наплевательское отношение к слову, когда люди разговаривают «через зубы» друг с другом, — заметил патриарх. — Для того, чтобы нам быть сильными, суверенными, развивать свою культуру, науку и всё остальное, нужно, в первую очередь, чтобы мы все правильно говорили по-русски.

Сохранение памяти о Святых просветителях Кирилле и Мефодии — залог будущего развития, уверен дирижер и художественный руководитель Синодального хора Алексей Пузаков.

— Этот праздник посвящен созданию славянской азбуки, а она лежит в основе Священного писания и преданий нашего народа. Это основа нашей литературы , которая сохраняет душу и смысл жизни каждого нового поколения. Потому что мы воспитываемся на лучших творениях церковной и светской литературы, — считает Алексей Пузаков.

Концерт_3 Зрители на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как напомнил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, более 11 веков назад Кирилл и Мефодий заложили основу более чем для сотни славянских языков, которые объединяют почти 400 млн человек.

— Славянская письменность и алфавит стали культурным кодом, который позволил России стать суверенной державой. Наша литература бессмертна во многом благодаря русскому языку. Не зря его называют великим и могучим, — произнес Дмитрий Чернышенко со сцены.