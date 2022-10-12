Тема египетская: покупки новогодних туров за рубеж упали почти до нуля

После 21 сентября бронирования туров за границу на любые даты, кроме ближайших, у некоторых туроператоров сократились практически до нуля, рассказали «Известиям» участники рынка. Спрос начал частично восстанавливаться лишь в последние дни. Туристические компании стараются компенсировать снижение продаж за счет внутренних направлений: россияне по-прежнему активно бронируют туры по стране как на ближайшие, так и на праздничные даты. Несильно испугало туристов даже ЧП на Крымском мосту — после него поездки на полуостров отменили не более 25% тех, кто купил путевки, отмечают в АТОР.

Глубина в несколько дней

По сравнению с первой половиной сентября, глубина бронирований у многих российских туроператоров снизилась с недель и месяцев до нескольких дней, рассказали «Известиям» участники рынка.

— Спрос на новогодние туры за границу за последние две недели существенно сократился. Абсолютное большинство заявок на поездки сейчас приходится на период менее чем за неделю до вылета, — сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Там отметили, что в число наиболее востребованных стран у туристов на Новый год и январские каникулы входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд, Сейшелы и Мальдивы. И на данный момент в отелях этих стран нет сложностей с наличием номеров даже на пиковые даты заездов.

Бронь хрупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бронировать новогодние поездки российские туристы начали еще в сентябре, рассказали «Известиям» представители туроператора Anex Tour. Но многие начали пересматривать свои планы после 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. На решение людей повлияла неопределенность с пересечением границы мужчинами призывного возраста, считают эксперты.

— Сейчас бронирования [туров за границу] тоже идут, но не очень активно, — отмечают в Anex Tour. В топ-5 популярных новогодних направлений у туроператора входят Турция, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Египет.

Спрос на новогодние туры в страны дальнего зарубежья сейчас не просто упал в разы — он нулевой, сообщил «Известиям» представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший сохранить анонимность.

— До объявления частичной мобилизации спрос опережал прошлогодний в несколько раз, но конкретно сейчас он встал, — сказал собеседник.

И всё же, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, ситуация с бронированиями сейчас далека от критичной — продажи новых туров идут, несмотря ни на что. Туристический рынок остро реагирует на потрясения любого рода, но быстро восстанавливается.

Пока не перепрыгнешь

Многие российские туроператоры сейчас диверсифицируют свои продукты и серьезно увеличивают в линейке предложений долю туров и полетных программ по России , заметил Юрий Барзыкин.

— Да, внутренний рынок активно растет, но проблема в том, что просто так не перепрыгнешь с условной Венесуэлы на Россию. На мой взгляд, в нынешней кризисной ситуации туроператорам нужно в первую очередь ориентироваться на те продукты, которые они в состоянии обеспечить — то есть на этих направлениях у них есть надежные партнеры, зафрахтованы самолеты и так далее, — считает вице-президент РСТ.

Кроме того, и зарубежные направления бывают разные — например, есть Белоруссия, куда все крупные туроператоры уже продают туры, напомнил Юрий Барзыкин.

Бронь хрупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Иными словами, туроператоры у нас сейчас живут не только и не столько Турцией. Компании стараются диверсифицировать продукт по тем направлениям, которые сегодня востребованы , — заключил он.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN «Известиям» в ответ на вопрос о том, снизились ли общие продажи туров после 21 сентября, а также в целом год к году, сообщили, что «всё стабильно». В компании за последние два года активно диверсифицировали бизнес, и сейчас помимо заграничных туров предлагают множество вариантов поездок по России.

— При этом новогодние путешествия покупают даже немного активнее, чем годом ранее. Топ направлений — Эмираты (48% от всех продаж), Россия (20%) и Таиланд (10%). Менее востребованы Египет и Турция, — рассказали в FUN&SUN.

У туроператора «Интурист» спрос на новогодние туры тотально обвалился после объявления частичной мобилизации, но начал оживать к концу прошлой недели.

— Среднесуточные объемы восстановились на 80–85% от сезонных показателей. Туристы бронируют поездки в Турцию, Россию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Венесуэлу и на Мальдивы, — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что есть и новые брони туров в Крым.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), после ЧП на Крымском мосту 8 октября россияне отменили не более 25% ранее забронированных туров на полуостров — в основном на ближние даты. Путешествия на праздничные ноябрьские, новогодние даты и 2023 год туристы отменять не спешат.

Бронь хрупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По последней информации, полное восстановление Крымского моста может занять до полутора месяцев — об этом 10 октября заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Но чтобы приехать в Крым, этой даты ждать необязательно: на полуостров с материка уже можно добраться поездом или легковым автомобилем — а именно эти виды транспорта у туристов популярнее всего.