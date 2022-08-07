Венская причина: Иран и США близки к восстановлению ядерной сделки

Иран и США движутся к восстановлению ядерной сделки — с 3 августа в австрийской столице продолжаются переговоры участников соглашения. Представитель Белого дома Джон Кирби уже заявил, что процесс фактически завершен. По его словам, компромиссный документ подготовлен и его осталось лишь подписать. Но Тегеран с этим не спешит, выдвигая свои условия. Несмотря на противоречия, «переговорщики имеют все шансы успешно выполнить свою задачу», считает представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили: Ирану важно иметь гарантии, что все санкции будут сняты и после промежуточных выборов в американский конгресс республиканцы — если они получат большинство — не обнулят договоренности команды Джо Байдена.

Условия еще остаются

Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновились после почти полугодовой паузы — в последний раз непрямые встречи США и Ирана проходили в марте этого года. Непрямые — поскольку представители иранской и американской делегаций общаются только через посредников в лице стран ЕС.

В конце июня переговорщики встречались в столице Катара Дохе. Но диалог тогда завершился без видимых результатов.

Нынешний раунд в Вене во многом посвящен обсуждению уже готового компромиссного предложения — в июле главный дипломат ЕС Жозеп Боррель представил свой вариант решения вопроса и во избежание «опасного ядерного кризиса» призвал Иран и США принять его. Однако Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников сообщило, что Тегеран проектом Борреля «недоволен» и выдвинул свои требования.

Камней преткновения как минимум два — Иран требует исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций США. Кроме того, он хочет получить гарантии по ядерной сделке от МАГАТЭ.

Венская причина Венский дворец Кобург, где проходят закрытые ядерные переговоры Фото: REUTERS/Lisa Leutner

По первому вопросу, как уточняет Reuters, Тегеран и Вашингтон всё же смогли найти компромисс. Иранский источник агентства подтвердил, что «санкции с КСИР будут сняты постепенно». Это подтверждает информацию в июльском материале «Известий» — ранее наши источники сообщали, что Иран и США договорились сначала восстановить ядерную сделку, а уже потом обсуждать исключение КСИР из черного списка.

Несмотря на успех (пока только по словам источников) в вопросе с КСИР, по другим направлениям стороны продолжают ставить ультиматумы. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что США должны дать «реалистичный ответ» на предложения его страны. Между тем европейские участники ядерной сделки призвали Тегеран «не предъявлять нереалистичных требований, выходящих за рамки СВПД, в том числе в отношении гарантий МАГАТЭ».

«Текст находится на столе. Повторного открытия переговоров не будет. Теперь Иран должен принять решение о заключении сделки, пока это еще возможно», — довольно жестко отреагировали Великобритания, Германия и Франция в своем совместном заявлении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби поспешил заявить, что переговоры «на данный момент практически завершены». Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем Telegram-канале, что де-факто девятый раунд переговоров в Вене еще продолжается. Но «на повестке дня точно нет нерешаемых вопросов», отметил он.

Венская причина Фото: REUTERS/Lisa Leutner

«Несмотря на несколько оставшихся разногласий, переговорщики имеют все шансы успешно выполнить свою задачу», — подчеркнул дипломат.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев считает, что возвращение переговорного процесса на венскую площадку и активные консультации дипломатов дают надежду на то, что Ирану и США удастся договориться по нескольким оставшимся пунктам.

— Из заявлений российских и иранских представителей ясно, что Иран при поддержке России настаивает на своей позиции и ждет от США шагов навстречу. Если в Тегеране не увидят готовности Вашингтона к компромиссу, возврата к СВПД не будет. Вернуть это соглашение малой ценой у нынешней администрации в США не получится, — пояснил эксперт «Известиям».

Руководитель центра изучения Ирана Раджаб Сафаров отметил также желание стран Запада конструктивно подойти к решению вопроса.

— С одной стороны, США очень заинтересованы в достижении соглашения, но хотят достичь этого, не учитывая мнение и интересы Ирана в переговорном процессе. Они хотят: давайте подпишем на том месте, на котором мы сейчас находимся, — заявил эксперт «Известиям». — Огромное количество санкций после выхода американцев из соглашения, и Иран ставит законный вопрос: где гарантии, что все эти санкции будут сняты?

По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, на самом деле решение зависит не только от США или Ирана — мяч одновременно у обеих сторон.=

— Иран выдвигает требования, и США выдвигают, трудно сказать, как будет проходить этот раунд переговоров. Администрация Байдена заинтересована в сделке, поскольку в США предстоят промежуточные выборы в конгресс и республиканцы, оппоненты нынешнего кабинета, выступают против сделки, — пояснил эксперт «Известиям». — Есть вариант, что республиканцы захватят конгресс, одну из палат. Поэтому Байден, который еще в предвыборных заявлениях говорил, что сделку надо бы восстановить, сейчас находится в сложном положении. Возможно, иранцы как раз тянут до выборов, чтобы выторговать более выгодные условия.

ЕС нужна иранская нефть

Тегеран хочет, чтобы США убрали из террористических организаций КСИР, но «это только повод затягивать процесс», считает Владимир Сажин.

— Потому что даже исключение КСИР практически ничего не меняет, все санкции против руководителей КСИР и против компаний, ассоциированных с КСИР, и так остаются. Иранцы просто тянут, чтобы иметь больше преимуществ. Многие официальные лица в Иране заявляют, что Тегеран способен создать ядерное оружие — такого никогда не было. Депутаты меджлиса говорят, что аятолла должен отменить фетву, которая якобы запрещает создание ядерного оружия, — пояснил эксперт.

Проблем с иранской сделкой чрезвычайно много, поэтому вряд ли в ближайшие дни будет заключено соглашение, добавил востоковед.

При этом он подчеркнул: ЕС тоже заинтересован в восстановлении сделки — европейцы надеются, что снятие санкций с Ирана позволит им компенсировать нехватку углеводородов, прежде всего нефти, в связи с санкциями против России. На этом фоне снятие санкций с Ирана не совсем выгодно РФ как крупнейшему экспортеру углеводородов в ЕС, считает он.

С этим утверждением, впрочем, не согласен Адлан Маргоев. По его оценке, восстановление СВПД только «закрепит позитивный курс российско-иранских отношений, потому что дипломатическая поддержка Москвы с целью снять антииранские санкции много значит для Тегерана и его способности преодолеть экономические трудности».

Венская причина Бойцы Корпуса стражей исламской революции Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl

— Российские интересы шире меркантильного соперничества на рынке энергоресурсов: мирное разрешение проблемы вокруг ядерной программы Ирана сделает регион безопаснее для России, а иранский опыт самодостаточного технологического развития в некоторых областях экономики и намечающиеся проекты двустороннего сотрудничества интересны РФ в сложившихся условиях, — заключил аналитик.

Тем временем переговоры в Вене продолжаются, и формального дедлайна по возвращению к сделке нет.