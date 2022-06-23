Сдельные работы: есть ли перспективы возобновления ядерного соглашения с Ираном

Связи между российской спецоперацией на Украине и продовольственным кризисом нет, заявил глава МИД РФ в Тегеране, где он встречался с иранским президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Этот визит в Иран стал для российского министра первым после смены власти в исламской республике. Главной темой нынешней поездки в Тегеран стала иранская ядерная сделка, переговоры в Вене по возобновлению которой застопорились с конца прошлого года. Российский министр подчеркнул, что Москва полностью поддерживает Иран в стремлении возобновить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и отменить все незаконные санкции. Обсудили министры и опыт жизни в условиях ограничений (Иран находится под ними с 1980-х), а также способы урегулирования конфликтов.

Снова в Тегеране

В последний раз Сергей Лавров был в Тегеране в апреле 2021-го, когда встречался с Хасаном Рухани и Джавадом Зарифом. В июне того же года в стране прошли президентские выборы, и главой государства стал Эбрахим Раиси. Тем не менее, это не первая встреча российского министра с новым иранским руководством: за прошедшее время глава МИД Ирана дважды побывал в РФ, с визитом в Москве был и президент Раиси.

Нынешняя встреча с министром Абдоллахияном продлилась два часа, включая формат тет-а-тет — то есть не только без журналистов, но и без членов делегации. Пресс-конференция дипломатов проходила на фоне трех портретов: отца «исламской революции» аятоллы Хомейни, нынешнего аятоллы Хаменеи и убитого главы КСИР Касема Сулеймани. Фото последнего было в черной рамке — символ траура.

— Нас объединяет неприятие продвигаемой США и их сателлитами концепции порядка, основанного на правилах и понятиях, которая призвана подменить устав ООН. Все, что делают США на международной арене, — это подрывают принцип ООН. И мы, и Иран осуждаем практику одностороннего введения санкций вне СБ ООН, — заявил Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию.

Он отметил, что особое внимание министры уделили торгово-экономическим вопросам в условиях санкционного давления и попыткам западных стран воспрепятствовать развитию двустороннего сотрудничества России с Ираном. Лавров подчеркнул: несмотря на дискриминационную линию Запада товарооборот РФ и Ирана в 2021 году рекордно вырос на 80% и превысил $4 млрд.

Министр также напомнил об иранском решении присоединиться к ШОС и уточнил: осенью в Самарканде будет подписан меморандум ШОС, который обозначит правовые рамки присоединения Тегерана.

Глава МИД исламской республики, в свою очередь, подчеркнул важность завершения транспортного коридора «Север-Юг», тем более, что незавершенным остается небольшой участок Астара-Решт.

— Иран готов на полную либерализация виз для россиян, готов объявить отмену виз на взаимной основе и отменить визовые требования для бизнесменов. Наши коллеги будут финализировать эти вопросы, — пообещал министр.

Поставки сделаны

Иран стал логичным продолжением ближневосточной программы Сергея Лаврова — за прошедший месяц министр побывал с визитами в крупных нефтедобывающих странах арабского мира: Алжире, Омане, Бахрейне и Саудовской Аравии. Настал черед и исламской республики — по запасам нефти Иран занимает четвертое место в мире, а по объемам разведанных запасов газа — второе, уступая только России. Эти страны объединяет также и то, что в ЕС задумались о наращивании поставок добываемых ими углеводородов, чтобы заместить долю России.

25 февраля представитель министерства энергетики уже сообщал, что Иран готов увеличить поставки газа в ЕС на фоне ухудшения отношений Брюсселя с Москвой.

Справка «Известий» До восстановления американских санкций в 2018 году Тегеран производил до 2,5 млн баррелей нефти в сутки и был вторым крупнейшим экспортером в картеле ОПЕК. После того, как Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в мае 2018 года и ввел вторичные санкции против стран-покупателей иранской нефти, экспорт из республики упал до отметки в 400 тыс. баррелей.

За месяц до визита Лаврова, 25 мая, в Тегеране побывал вице-премьер РФ Александр Новак, который встретился с иранским министром нефти Джавадом Оуджи. Новак, в частности, заявил: если с Ирана и Венесуэлы снимут санкции, страны выведут на мировой рынок до 2,5 млн баррелей нефти. Политик отметил, что «нужно учитывать такую возможность», так как это неизбежно скажется на нефтяных котировках.

Венесуэлу вице-премьер упомянул потому, что США с марта этого года ведут переговоры с Каракасом о возможности поставок в ЕС венесуэльской нефти вместо российской. Об аналогичных переговорах ЕС или США с Ираном не сообщалось.

До 2011 года — тогда был очередной раунд ужесточения санкций против Ирана — исламская республика была одним из крупнейших поставщиков нефти в ЕС. Тегеран отправлял до 800 тыс. баррелей в сутки на европейские НПЗ в Италии, Испании и Греции. Например, Греция закрывала до 20% своих потребностей в нефти через Иран.

После снятия санкций в 2015 году Иран нарастил поставки в ЕС до уровня в 200 тыс. баррелей в сутки, однако на уровень до 2011 года вернуться уже не смог.

При этом большую часть добываемого газа Иран потребляет сам, а трубопроводы проложены только в Турцию и Ирак — России не нужно ожидать серьезной конкуренции на газовом рынке, пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

— Что касается нефтяного рынка, то у Тегерана больше шансов занять — или скорее вернуть — крупную долю и повлиять на ценообразование, но влияние на Россию будет ограничено: нет полной взаимозаменяемости российских и иранских сортов нефти, вывод иранских месторождений на прежнюю мощность также может занять до полугода, к тому же нефтяной сектор Ирана требует масштабных инвестиций, чтобы кратно нарастить объемы добычи и экспорта — до тех пор они будут несопоставимы с нынешним объемом российского экспорта, — подчеркнул эксперт.

Иран уже начал выстраивать потенциальные пути для экспорта газа в Европу. В декабре 2021 года Иран и Азербайджан приступили к реализации газового соглашения с Туркменистаном. Туркменский газ будет поступать в Азербайджан по территории Ирана. При этом Баку уже связан с европейскими рынками через трубопроводы, проходящие через Турцию.

Ядерная пауза

В случае с Тегераном разблокировка нефтяных потоков напрямую зависит от прогресса по ядерной сделке. С марта 2022 года переговоры в Вене фактически остановились, во многом из-за того, что США отказались исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. Более того, президент Джо Байден открыто пообещал не делать этого премьеру Израиля Нафтали Беннету.

Сергей Лавров считает, что «США в одиночку тормозят развитие диалога по ядерной сделке».

— Мы поддерживаем Иран в стремлении полностью возобновить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — «Известия») без довесков и отменить все незаконные санкции. Вместе с другими участниками Россия пытается исправить ошибку США, — заявил глава МИД РФ.

Абдоллахиян поблагодарил РФ и КНР за то, что эти страны «возразили против антииранской резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ».

— Надеемся, что необходимый реализм у американской стороны возобладает и мы сможем довести переговоры по СВПД до финальной стадии, — резюмировал глава МИД Ирана.

В Госдепе будущее сделки видят несколько мрачнее. Посланник США на ядерных переговорах Роберт Малли заявил в мае, что шансы на восстановление сделки «в лучшем случае ничтожны».

— Рост цен на энергоносители в США мог бы сделать их сговорчивее на переговорах по ядерной программе Ирана, но Вашингтон сам загнал себя в тупик. Главное противоречие, из-за которого венские переговоры на паузе, в том, что США отказываются изъять КСИР из списка террористических организаций и публично дали такое обещание израильским партнерам, — считает Адлан Маргоев.

По его словам, толка в списке террористических организаций нет: КСИР и его руководители и так под санкциями, а символическое нахождение корпуса в перечне разве что мешает пересекать американскую границу иранским гражданам, которые когда-то проходили обязательную службу в подразделениях КСИР.

— Но Иран не соглашается на частичное изъятие из списка подразделений КСИР, при котором террористический статус сохранился бы за силами специальных операций «Кудс», — пояснил эксперт. — Когда и если Иран и США найдут развязку, и кто-то из них пойдет на бóльшие уступки, есть шанс, что соглашение по ядерной программе восстановят в течение месяца — основные вопросы уже решены в 20-страничном проекте итогового документа.

С иранской стороны — по крайней мере публично — утверждают, что настроены на продолжение переговоров. В мае представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми заявил, что Тегеран не планирует «выходить из-за стола переговоров». Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщил, что Иран выдвинул новое предложение, чтобы спасти венские переговоры. Однако Госдепартамент США заявил, что не получал от иранцев никаких «существенных сообщений» и все еще ждет некоего «конструктивного» предложения.

В апреле 2021 года Сергей Лавров также обсуждал в Тегеране перспективы иранской ядерной сделки — тогда переговоры в Вене шли куда более оптимистично. В январе 2022-го глава МИД РФ констатировал, что с апреля по декабрь 2021 года участники СВПД достигли «реального прогресса».

Украина и пшеница

Дипломаты также обсудили предстоящий на следующей неделе в Ашхабаде саммит глав прикаспийских государств и кризисы в Сирии, Йемене и на Украине.

Сергей Лавров заявил, что на встрече с президентом Ирана рассказал о «попытках Запада создать из Украины плацдарм для проецирование угроз, чтобы использовать ее территорию против России».

— Наши обращения к Западу были проигнорированы. Россия, как объяснил президент Путин, не имела много выбора, — уточнил Лавров.

Ранее министр Абдоллахиян заявил, что Иран выступает за скорейшее прекращение огня на Украине и переговоры. Во время телефонной беседы с Сергеем Лавровым 19 мая иранский глава МИД заявил, что Иран поддержит любую попытку дипломатического решения конфликта. Более того, Тегеран готов стать посредником, принять делегации России и Украины в Иране. США — корень проблемы, НАТО расширяет свое присутствие, заявил Абдоллахиян на пресс-конференции.

— Я два раза получил информацию от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передал Сергею Лаврову. Надеемся, стороны скорее вернутся к дипломатическому решению, — подчеркнул министр.

Исламская республика заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и по внутренним причинам. Иран считается крупным производителем пшеницы, однако стране с населением в 85 млн человек собственных запасов не хватает. Сказывается и инфляция в 40%, и острая засуха. Потому республика импортирует зерновые, в том числе, из России и Украины.

Согласно статистике, за период с июля 2021 по июнь 2022, Иран стал крупнейшим импортером зерна из России, закупив 3,7 млн т. На втором месте по закупкам — Турция, 3,5 млн т, и Египет, 1,6 млн т.

Во время визита Александра Новака в Тегеран стороны уже обсуждали поставки пшеницы в этом году. Иран ожидает, что РФ поставит ему 5 млн т зерна или 80% от всего необходимого стране импортного зерна — страна второй год сталкивается с сильной засухой, в некоторых регионах стоимость килограмма муки выросла в шесть раз.

Отдельно Сергей Лавров подчеркнул: связи между российской спецоперацией на Украине и продовольственным кризисом нет.

— Предпосылки кризиса были созданы пару лет назад, когда западные страны стали проводить популистскую политику в сфере финансов. Усилия Турции и генсека ООН были бы давно уже успешными, если бы Украина и ее западные хозяева решили проблему с разминированием портов в Черном море и дали возможность судам в заминированных портах Черного моря выйти. Россия гарантирует безопасность доставки судов в международные воды, — заявил глава МИД РФ.

По его словам, попытки сделать вселенскую трагедию из того зерна, которое остается на Украине — это меньше 1% мирового потребления — вызывают вопросы.

К слову, в хлебных лавках Тегерана особого ажиотажа или протестов корреспондент «Известий» не заметил.

— Государство субсидирует ряд социально значимых продуктов, однако решило сократить субсидии на хлебные изделия. На традиционные виды иранского хлеба — барбари и лаваш — льготы сохраняются, но на кондитерские изделия, например, их больше нет, — рассказал «Известиям» один из жителей Тегерана.

По данным местных СМИ, с начала мая цены на красное мясо в стране выросли на 50%, на курицу и молоко увеличились вдвое, на спагетти — втрое, а цены на растительное масло подскочили в четыре раза. Инфляция в Иране достигла 40% и при этом наложилась на реформу субсидий.