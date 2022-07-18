Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану

Во время визита в Израиль в рамках своего ближневосточного турне президент США Джо Байден, с одной стороны, пригрозил Ирану, с другой — намекнул, что готов на продолжение переговоров по ядерной сделке. Стоит ли ждать подвижек в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, разбирались «Известия».

Не позволим, не допустим

Вашингтон не допустит, чтобы Тегеран получил доступ к ядерному оружию. Чтобы остановить Иран, США готовы применить силу, но только «в качестве крайней меры», заявил американский президент Джо Байден во время визита в Израиль.

«У них есть возможность принять установленное соглашение. Если они этого не сделают, мы абсолютно четко заявили, что не позволим Ирану заполучить ядерное оружие», — заявил глава государства.

Кнутом, без пряника 1 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ahmad Halabisaz

При этом Байден отметил, что США изложили руководству Ирана условия для возвращения к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). «Мы ждем их ответа. Когда это произойдет, я точно не знаю. Но мы не собираемся ждать вечно», — пригрозил американский лидер. При этом, о чем конкретно идет речь, хозяин Белого дома не уточнил.

На пресс-конференции его спросили, имеет ли он в виду какой-то конкретный дедлайн. Однако президент не ответил.

Во время встречи с израильским премьер-министром Яиром Лапидом американский лидер подписал совместную декларацию по стратегическому партнерству, в которой среди прочего упоминался Тегеран. В частности, стороны подчеркнули, что будут совместно работать для противодействия «дестабилизирующей активности» Ирана. « США подчеркивают, что не позволят Исламской Республике Иран приобрести ядерное оружие, и они готовы использовать для этого всю мощь страны », — сообщается в документе.

Переговоры в тупике

Переговоры с участием стран — участниц ядерной сделки и Тегерана, которые шли в Вене, приостановились весной. В июне стали появляться сообщения, что странам практически полностью удалось согласовать итоговый документ. Однако после этого ситуация изменилась.

В июне и вовсе разгорелся скандал: Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой раскритиковал Тегеран за сокрытие фактов о своей атомной программе. Этот документ инициировали Великобритания, Германия, США, Франция. Еще 30 стран, входящих в совет, его поддержали. В ответ власти исламской республики отключили 27 видеокамер по мониторингу на ядерных объектах. При этом 40 камер агентства продолжили свою работу на территории страны. Заговорили о том, что это станет «смертельным ударом» по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Периодически появляются сообщения о прогрессе в переговорах, но потом становится ясно, что стороны не готовы сблизить позиции. Так, президент США отказывается выполнять принципиальные условия Тегерана: снять санкции и исключить элитные части ВС Ирана — Корпус стражей исламской революции — из американского списка террористических организаций.

Кнутом, без пряника 2 Встреча МАГАТЭ в Тегеране Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Foreign Ministry

Раньше тактика повышения ставок со стороны Тегерана приводила к преодолению барьеров на переговорах и США проявляли больше гибкости после очередной дипломатической эскалации, отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев.

Иранист подчеркнул, что когда Дональд Трамп разорвал сделку, бывший президент Ирана Хасан Роухани продолжил соблюдать условия сделки, надеясь на встречные усилия остальных членов соглашения. Но этого не произошло. Сейчас иранские власти не собираются делать что-то в духе доброй воли.

— Они пойдут на уступки лишь в случае, если будут встречные компромиссы. Но США на них не готовы. Впрочем, если нынешняя американская администрация заупрямится и решит, что ядерную программу Ирана можно ограничить и без всяких договоренностей, тогда СВПД не удастся спасти, и в Тегеране это понимают , — полагает политолог.

Жесткая позиция Тегерана

Накануне ближневосточного турне Байдена одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ и экспертных кругах было создание под эгидой США некой арабо-израильской коалиции против Тегерана, которая не будет оформлена в организацию, но будет функционировать в рамках двусторонних договоренностей, отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По его словам, необходимо учитывать ландшафт Ближнего Востока, он определяется региональными тяжеловесами: Турцией, Ираном, Израилем и Саудовской Аравией. Между ними сложные отношения, каждый преследует свои интересы. Например, по Сирии позиции Турции и Ирана могут расходиться, но при этом они сотрудничают в курдском вопросе и в экономике. При этом традиционными союзниками Штатов считались Турция, Саудовская Аравия, а также Израиль. Сейчас у Вашингтона сложные отношения и с Анкарой, и с Эр-Риядом. При этом отношения у США с Израилем остаются стабильными. Самый большой подарок США сделали во время президентства Дональда Трампа, признав Иерусалим столицей государства.

Кнутом, без пряника 3 Президент Джо Байден посетил Израиль Фото: Global Look Press/XinHua/Avishag Shaar-Yashuv

— Сейчас создание арабо-израильской антииранской коалиции маловероятно, — считает эксперт. — Антииранский алармизм остается последним шансом США удержать в единой связке своих союзников — Турцию, Израиль и Саудовскую Аравию, то есть подтвердить лояльность давних соратников. С Израилем в этом плане отношения складываются хорошо, с Саудовской Аравией и Турцией — не очень .

16 июля состоялся визит Байдена в Саудовскую Аравию, специально к этому времени королевство открыло воздушное сообщение с Израилем, что подогрело интерес западных СМИ и аналитиков.

— Но это скорее восточное гостеприимство, чем политический шаг. У дипломатов и политических деятелей всегда есть преференции по перемещению между государствами. Слухи о саудовско-израильском сотрудничестве в области работы спецслужб в антииранском кейсе ходят давно, но это всё слухи. Зато от обеих стран мы получили подтверждения, что они ведут двусторонние переговоры, касающиеся вопросов безопасности на территории Ирана, — уверен Останин-Головня.

В переговорах по ядерной сделке Тегеран занимает крайне жесткую позицию.

— Венский раунд фактически можно признать провалившимся. Новая площадка — в Катаре, но особых успехов мы там тоже не видим. При этом Иран не согласен только на ослабление санкционного режима со стороны США, который Вашингтон готов предложить лишь ради своих интересов в нефтяной сфере. Для Тегерана в этом есть два принципиальных момента, и ослабление санкционного режима их никогда не перевесит. Первое — это убийство Сулеймани и других причастных к иранской ядерной программе и иранским спецслужбам, и второе — статус террористической организации Корпус стражей исламской революции. Пока не будут разрешены эти два кейса, не знаю, что должно произойти, чтобы Тегеран пошел навстречу Вашингтону , — рассказал политолог в беседе с «Известиями».

Израиль будет недоволен

Схожей точки зрения придерживается и востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Было бы странно, если бы Байден, находясь в Израиле, не отметился громким антииранским заявлением или антииранским шагом, особенно учитывая характер взаимоотношений между Тегераном и Тель-Авивом. Что касается ядерной сделки, то США ее разрушили, пусть это сделала и предыдущая администрация. Вашингтону нужно прилагать усилия по восстановлению сделки, а не выдвигать какие-то встречные требования к Ирану и требовать, чтобы он сделал первые шаги. Всё-таки это должны делать виновники разрыва предыдущей сделки, то есть американцы, — сообщил эксперт.

Кнутом, без пряника 4 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Geovien So

По мнению политолога, любая ядерная сделка с Ираном ни в коем случае не поставит крест на мирной ядерной программе.