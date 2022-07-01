После нас изотоп: Иран и США обсуждают сделку и вывод КСИР из черного списка

Иран и США обсуждают вывод Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций , который может произойти уже после восстановления ядерной сделки . В связи с этим Тегеран требует от Вашингтона гарантий. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник. Переговоры в Вене застопорились с марта этого года, но 28 июня их решили возобновить в Катаре. Собеседник уточнил: Россия в этом торге Вашингтона и Тегерана не участвует. Иран, по словам источника, заверил РФ, что все ее экономические интересы в исламской республике защищены и не будут свернуты после восстановления сделки . Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты считают, что Иран согласится восстановить ее сейчас на предложенных условиях из-за тяжелой экономической ситуации — стране важно снять санкции с нефтяного экспорта.

Доха не принесла прогресса

Непрямые переговоры между Тегераном и США о возобновлении ядерной сделки с середины 2021 года проходили в Вене. Но в марте 2022-го зашли в тупик — главным образом потому, что США отказались исключить из списка террористических организаций КСИР — элитное иранское военно-политическое формирование, которое официально является частью вооруженных сил республики. Для консервативного правительства Тегерана во главе с Эбрахимом Раиси это принципиальный вопрос .

В середине июня в Иране побывал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Спустя неделю после его визита переговоры возобновились в Дохе. Однако два дня консультаций не принесли продвижения.

«‎К сожалению, пока не удалось достичь того прогресса, на который надеялись . Мы продолжим работу с еще большей интенсивностью, чтобы как можно скорее вернуть ключевую сделку по нераспространению‎»‎, — написал координатор переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Мора.

После нас изотоп Фото: REUTERS/Iranian Presidency Office/WANA

Портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что «‎‎ команда США прибыла в Доху с невысокими ожиданиями относительно того, что она услышит от иранцев ». По данным портала, американский посланник по иранской ядерной сделке Роберт Малли и замглавы МИД Ирана Али Багери на встрече в Катаре не общались напрямую — их сообщения передавали представители ЕС.

В Госдепартаменте США подтвердили 29 июня, что переговоры завершились ничем.

« Хотя мы очень благодарны ЕС за его усилия, мы разочарованы тем, что Иран снова не смог положительно отреагировать на инициативу ЕС и, следовательно, никакого прогресса не сделано»‎, — говорится в сообщении ведомства.

Переговоры в Дохе прошли за две недели до визита Джо Байдена в регион, президент США намерен посетить Саудовскую Аравию и Израиль.

При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян положительно оценил переговоры в столице Катара и заявил, что Тегеран «‎‎подтверждает серьезные намерения достигнуть хорошее и прочное соглашение. Если США проявят реализм, то эта задача достижима ».

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что увенчаться успехом переговорам помешало то, что «‎США настаивали на своем предложенном проекте текста в Вене, который исключает какие-либо гарантии экономических выгод Ирана».

Сделка сейчас, всё остальное потом

Высокопоставленный осведомленный источник «Известий‎»‎ заявил, что США настроены на существенные уступки иранской стороне в этом вопросе, однако главная тема переговоров последних месяцев — исключение КСИР из черного списка .

— США стремятся как можно скорее договориться с исламской республикой. Иран хочет, чтобы Вашингтон вернулся к ситуации, когда Корпус стражей был исключен из санкций как часть сделки, а американцы не хотят этого делать и предлагают вернуться к этому вопросу позже, а сейчас компенсировать другой уступкой . Идет торг вокруг этого вопроса, — пояснил источник.

При этом, по его словам, во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран 23 июня руководство Ирана заверило министра: российские экономические интересы защищены и не зависят от хода переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

После нас изотоп Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Всё зависит от американцев и иранцев, Россия в этих переговорах не участвует. Наши интересы там (в Иране) защищены, все проекты, которые мы делаем в ядерной сфере — АЭС в Бушере, реактор в Фордо, изотопы, — всё это защищено , — заверил собеседник «‎Известий»‎, осведомленный о ходе переговоров вокруг ядерной сделки.

Курс на ее скорейшее восстановление косвенно подтверждают и заявления американского советника по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «взаимное возвращение к соблюдению СВПД по-прежнему отвечает интересам национальной безопасности США»‎.

— Мы считаем, что дипломатическое соглашение — лучший способ сделать это (гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия. — «Известия»). Мы считаем, что взаимное возвращение к СВПД отвечает интересам США и наших партнеров. И на столе переговоров есть предложение, доступное для Ирана, и Тегеран должен решить, хочет ли он его принять, — уточнил Салливан.

В договоре заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран

Сейчас главный вопрос для США — восстановить сделку с Ираном и при этом учесть интересы двух главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии и Израиля.

Для США важно высвободить иранскую нефть из-под санкций, чтобы увеличить поставки в ЕС на фоне западных санкций против России . С такой же целью Вашингтон ведет переговоры о выводе из-под ограничений венесуэльской нефтяной индустрии. 6 июня источники Reuters сообщили, что США разрешили поставки нефти из Венесуэлы в Европу. Участвовать в процессе будут итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA. По данным Reuters, первые партии пойдут уже в июле.

Агентство уточнило, что Белый дом разрешил поставки венесуэльской нефти, так как стремится меньше полагаться на российскую.

— США просто очень хочется сделать так, чтобы Иран дистанцировался от России. Для того чтобы приостановить имеющуюся тенденцию развития политических и торгово-экономических контактов Тегерана и Москвы . Эти связи, по мнению американцев, по сути, нивелируют действие санкционной политики Запада во главе с США, — заявил «‎Известиям»‎ гендиректор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

По его оценке, Иран, скорее всего, может пойти на сделку с США и восстановить СВПД сейчас, а Корпус стражей вывести из черного списка потом . Но только если будут твердые гарантии со стороны Вашингтона.

— Руководство Ирана категорически не доверяет США в любых их обещаниях и заверениях. Для иранцев любая позиция Штатов как вилами по воде . Поэтому и затягивается процесс согласования этого принципа: заключим сделку сейчас, а потом как-нибудь исключим КСИР из списка террористических организаций. Иран помнит, что в конгрессе есть силы, которые этого не хотят, израильское и арабское лобби используют весь свой потенциал, чтобы даже близко не было такого решения, — констатировал эксперт.

После нас изотоп Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Восстановление сделки без вывода КСИР из черного списка все-таки вполне правдоподобно, учитывая экономическую ситуацию в Иране , считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева. По ее словам, обстановка в стране ухудшилась, несмотря на то что в 2021 году наблюдался положительный (до 3%) экономический рост и увеличение внешнеторговых операций.

— В Иране действительно очень сложная финансовая ситуация на фоне возрастающих протестов населения, в основе которых экономические факторы: требование повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Мы видим очень высокий уровень дороговизны продуктов: сказывается инфляция. Параллельно идет постоянное падение национальной валюты на фоне роста доллара. Все эти факторы влияют на состояние общества , — пояснила эксперт «‎Известиям»‎.

И потому, добавила она, Иран заинтересован как можно быстрее договориться и снять санкции. Вопрос в том, что Тегеран настаивает на восстановлении СВПД в тех масштабах и тех пунктах, какие были в 2015 году. При этом санкции, наложенные на КСИР, Дональд Трамп ввел отдельно, уже вне пределов ядерной сделки.

— Потому кажется достаточно реалистичным, что Иран на первом этапе согласится на предложение Вашингтона. Но только если США без предварительных условий полностью вернутся в СВПД в изначальной форме . Это, безусловно, не снимает для Ирана важность вопроса — КСИР должен быть исключен из черного списка, — подчеркнула Елена Дунаева.

Она уточнила: Корпус стражей — это не только военизированная структура, это и активный и влиятельный экономический игрок, у него свои крупные предприятия, банки, биржи . Во многом именно предприятия КСИР в сфере нефтеперерабатывающей отрасли помогли Ирану нарастить экспорт и противостоять санкциям.