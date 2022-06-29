По кирпичу: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

В БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, могут появиться новые члены. После недавнего саммита блока Иран и Аргентина подали заявку на членство. Каковы шансы их вступления, что получит объединение от их присоединения и сможет ли организация стать новым центром силы — разбирались «Известия».

Какие преимущества БРИКС получит при расширении

« Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС », — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

В Тегеране выразили надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет обеим сторонам «дополнительные преимущества». Так, во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что доля стран БРИКС в мировом ВВП — порядка 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, — 40% населения мира. К тому же президент Ирана Эбрахим Раиси заверил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

Иранский лидер отметил, что Тегеран готов предоставить странам, входящим в организацию, свои возможности для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей.

По кирпичу Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: REUTERS/WANA/President Website

С похожим заявлением выступил и президент Аргентины Альберто Фернандес. « Мы стремимся стать полноправными членами этой группы стран. Мы — безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики », — подчеркнул он.

В Москве заявили, что на возможное расширение БРИКС смотрят положительно, предложив при этом, что «вначале необходимо определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение».

«Мы в принципе положительно смотрим на возможное расширение этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно », — пояснил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, прошедший саммит БРИКС показал, что в работе объединения готовы участвовать новые государства-единомышленники из азиатских, африканских, латиноамериканских и ближневосточных государств. Ушаков отметил, что «в формат БРИКС+ будет вливаться все больше единомышленников».

По кирпичу Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Особую значимость этого объединения подчеркнул во время выступления президент России Владимир Путин. По его словам, в условиях западных санкций Москва активно развивает отношения с надежными международными партнерами — странами БРИКС. Так, за первый квартал этого года товарооборот с государствами объединения вырос на 38%, достигнув $45 млрд.

Неожиданный эффект

Запоминающейся аббревиатурой блок БРИКС обязан британскому финансисту Goldman Sachs Джиму О'Нилу. В 2001 году в одной из аналитических статей он объединил наиболее перспективные экономики мира в блок, который назвал BRIC, что созвучно английскому слову brick — «кирпич». Он написал, что именно эти четыре государства и должны стать «кирпичами» для роста мировой экономики.

Вряд ли он мог тогда представить, что государства, которые он выделил, решат образовать союз для координации экономических и политических шагов.

По кирпичу Фото: Getty Images/Per-Anders Pettersson

В 2011-м объединение стало называться BRICS, после того как к нему примкнула ЮАР (South Africa). Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, шутил, что если использовать не английские, а русские названия стран, то альянс будет называться БРЮКИ.

Какие страны заинтересованы в присоединении к БРИКС

В этом году в саммите БРИКС + помимо пятерки стран-членов участвовали еще 13 стран. Эти государства интересуются работой блока. Среди них — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

В своем выступлении президент России Владимир Путин отметил серьезные перспективы сотрудничества БРИКС с Евразийским экономическим союзом, а также подчеркнул необходимость расширения взаимодействия с такими региональному объединениями, как Африканский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ассоциация регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Почему БРИКС важен для Ирана и Аргентины

Иран всегда проявлял интерес к организациям, которые способны быть альтернативой западным интеграциям, отмечает в беседе с «Известиями» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

По кирпичу Фото: Getty Images/Mohsen Shandiz

— Тегеран с самого начала был заинтересован в участии в таких форматах, как ШОС и БРИКС. Полноправное членство в БРИКС решает репутационные проблемы Ирана, открывает двери для тесной кооперации со странами этого альянса. Это особенно важно на фоне неясной ситуации с переговорами по восстановлению ядерной сделки. Вступление Ирана в БРИКС послужит символом присоединения Ирана к «антизападному» миру, подразумевающем новый мировой порядок, о котором Тегеран мечтал с момента исламской революции 1979 года, — отмечает эксперт.

По его мнению, вступление в БРИКС придаст Ирану импульс в его экономических взаимоотношениях со всеми странами альянса — с Бразилией, Южной Африкой, Индией, Китаем, где отношения фактически сводятся к стратегическому союзничеству, и с Россией.

— Иран видит, что на площадке БРИКС можно заявить о своей позиции по тем или иным вопросам, касающимся напрямую Исламской Республики. Вступление в эту организацию даст еще один бонус президенту Раиси, который менее чем за год нахождения на посту вывел Иран сразу на две весомые международные площадки — ШОС в сентябре прошлого года и БРИКС в этом году. Таким образом, Иран еще больше открывается миру, невзирая на внутриполитические сомнения в самом Иране в отношении Раиси. Главная задача иранского руководства направлена на выход из международной изоляции, и Тегеран с этим успешно справляется. Европейцы вновь начали проявлять активную инициативу по возвращению Вашингтона и Тегерана в ядерную сделку. В Иране не против нормализации отношений и прагматично подходят к этому вопросу, но рассуждают реалистично: Запад ненадежен, нужно искать альтернативные пути, и в этом смысле БРИКС — идеальная организация, — полагает специалист.

БРИКС — это открытая международная структура, развивающаяся как новый полюс мира, отмечает в разговоре с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

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— Фактически это вызов новых глобальных сил старым центрам принятия решений, которые перетягивают на себя финансовые потоки и стремятся контролировать крупнейшие ТНК и перераспределение энергоносителей. БРИКС — это новое пространство диалога, где государства договариваются и нет такого, что кто-то кого-то контролирует. Вначале зарубежные эксперты серьезно недооценивали БРИКС, однако потом поменяли точку зрения, — считает политолог.

По ее мнению, присоединение Аргентины усилит позиции Бразилии и в целом Латинской Америки.

— Иран — важный транспортный хаб, с ним у России связаны вопросы энергетического взаимодействия, сотрудничество в разных сферах, включая проект Каспия, и проекты стран Центральной Азии. Это позволит укрепить и Евразийский экономический союз. Важно, что расширение происходит за счет тех государств, которые действительно важны с точки зрения взаимосвязанности новых коммуникационных потоков, новых центров силы и принятия решения. Формат БРИКС +, предложенный Китаем, говорит о том, что в Пекине понимают необходимость расширения организации , — считает специалист.

С ней согласен востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Шансы на вступление в объединение у Ирана и Аргентины достаточно высокие. За месяц до этого китайцы выступали за расширение БРИКС, да и Россия заинтересована в этом, поскольку речь идет об объединении в рамках одной структуры близких по духу стран, которые готовы более плотно координировать свою деятельность. Отношения Ирана с Россией и Китаем плотные и конструктивные. К тому же есть Банк развития БРИКС. Возможно, мы увидим скоординированные инвестиционные проекты и сотрудничество в других областях. Страны готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, к тому же на равных условиях, на основе уважения взаимных интересов, — полагает эксперт

По кирпичу Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Manuel Cortina

Он отметил, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы формировались крупные региональные объединения.

— Это переход к многополярному миру. Если взять кризисы последних лет, то, когда свергли Муаммара Каддафи, Россия настаивала на ведущей роли Африканского союза в урегулировании ливийского кризиса. Когда начался сирийский кризис, Москва призывала сделать центром силы Лигу арабских государств. Ранее Россия также предложила создать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе — местный аналог ОБСЕ, чтобы туда входили Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и другие страны региона. Должны формироваться разные региональные политические центры, страны могут одновременно состоять в разных организациях и структурах. В этом смысле БРИКС может сыграть свою роль. Есть продуктивное сотрудничество между странами-членами, его можно расширять за счет присоединения других стран — это очевидно. Иран и Аргентина — государства, которые могут внести вклад в укрепление этой структуры, — считает Онтиков.

Политолог отметил, что ранее выдвигались предположения, что БРИКС может стать центром силы, равнозначным G7.

— На мой взгляд, альтернативой «Большой семерки» объединение не станет. G7 останется крайне важной международной структурой, но ее роль все же изменится: она станет лишь одной из многих других площадок, которые привлекают другие государства, — полагает специалист.

При этом бывший главный редактор журнала Spiegel считает, что все же БРИКС — гораздо сильнее G7, поскольку «Большую семерку» он называет явлением прошлого века, а БРИКС — находкой XXI столетия. В публикации для Die Welt журналист отметил, что антизападный союз набирает силу как в политическом, так и в экономическом плане. В подтверждение своей точки зрения он приводит статистику: страны «Большой семерки» представляют население в 771 млн человек, а в странах БРИКС — свыше 3 млрд человек.

«В Германии многие считают, что большинство стран — на стороне Украины. На самом деле возникает антизападный блок такой мощи, какой история еще не знала. Ветер в мире поменялся, в том числе и в Латинской Америке, считавшейся когда-то задним двором США. Ни одна из стран Латинской Америки не присоединилась к антироссийским санкциям, как и ни одна страна Африки. В Азии к санкциям примкнули лишь проамериканские Япония, Южная Корея и Тайвань», — говорится в статье.

Впрочем, ожидать быстрого решения по поводу расширения БРИКС пока все же не стоит, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва не будет раскрывать детали диалога, поскольку это «деликатный процесс», однако работа по увеличению состава участников объединения «будет выстраиваться на основе углубленных консультаций стран «пятерки».