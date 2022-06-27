Украина приостановила действие ряда соглашений с РФ по ядерной безопасности

Украинская сторона заявила о прекращении ряда соглашений с Россией по вопросам ядерной безопасности, говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины от 27 июня.

«В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — сказано в заявлении.

Прекращено функционирование соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности от 14 августа 2002 года. По этому соглашению ведомства обменивались информацией и сотрудничали в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Помимо этого, была приостановлена работа соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России от 19 сентября 1996 года.

Указ о выходе Украины из соглашений по вопросам ядерной безопасности был подписан 24 июня.