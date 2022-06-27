Задел имущества: РФ не будет разрывать налоговое соглашение со Швейцарией

Россия не будет в одностороннем порядке разрывать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) со Швейцарией, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Сазанов . По его словам, переговоры с Берном были продуктивными и Москва готова возобновить их. Налоговые консультанты и юристы отметили, что диалог со Швейцарией был свернут из-за геополитической обстановки, а в случае односторонней денонсации соглашения пострадают и швейцарские компании .

На паузе

Россия не планирует аннулировать соглашение об избежании двойного налогообложения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

— Мы в принципе были с ними в очень хорошей продвинутой стадии ведения переговоров, поэтому если контакты возобновятся, то возобновим переговоры. А в одностороннем порядке мы пока не будем денонсировать, — рассказал Алексей Сазанов .

Переговоры России и Швейцарии о пересмотре СИДН начались в ноябре прошлого года. Соглашение между двумя странами было подписано в 1995-м и применяется с 1 января 1998-го .

Москва начала пересматривать соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран после соответствующего поручения Владимира Путина в марте 2020 года. Тогда глава государства предложил повысить до 15% ставку налога на дивиденды и проценты по ценным бумагам, переводимые на зарубежные счета . Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке денонсирует договоры со странами, которые отклонят ее предложения.

За 2020–2021 годы были пересмотрены соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Вместе с увеличением ставки обновленные договоры предусматривают и ряд преференций для долгосрочных инвесторов, госструктур, банков и эмитентов облигаций . По данным Минфина, добиться внесения изменений в СИДН на новых условиях удалось с 34 странами. Всего таких соглашений у России порядка 80.

Единственная страна, с которой РФ не смогла договориться и разорвала соглашение, — Нидерланды. Амстердам не согласился на предлагаемые условия, и СИДН утратил силу 1 января 2022 года.

В январе в российском Минфине заявляли о возможности выработать решение по пересмотру СИДН со Швейцарией к концу февраля и положительно оценивали ход переговоров . Однако они были прерваны в новых политических и экономических реалиях.

— Переговоры приостановлены. Никаких контактов сейчас нет, — говорил «Известиям» Алексей Сазанов в конце марта.

Геополитика помешала

В прошлом Швейцария уже принимала без особых встречных требований условия, предлагаемые РФ , напомнил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев.

— Вспомним 2011 год, когда Минфин РФ предложил изменить действующий СИДН и, в частности, передать права налогообложения доходов от реализации акций компаний с существенной долей недвижимости в пользу страны, в которой данная недвижимость находится. Тогда швейцарская сторона подписала соответствующий протокол. И сейчас мы также не слышали о каких-либо возражениях со стороны Швейцарии касательно предложений Минфина РФ по повышению ставок. Ожидалось, что условия и в этот раз будут приняты в предлагаемом варианте по аналогии с Люксембургом и Мальтой , — резюмировал эксперт.

По его мнению, переговоры были свернуты именно из-за текущей геополитической ситуации, а не в силу того, что стороны не достигли компромисса .

— Можно ожидать, что в будущем, если она (геополитическая ситуация. — «Известия») изменится, стороны снова смогут сесть за стол переговоров , — спрогнозировал эксперт.

Сейчас по российско-швейцарскому СИДН налоговая ставка составляет 5%. В случае пересмотра она увеличится до 15%, а в случае денонсации составит 35%.



В нынешних условиях применение соглашений об избежании двойного налогообложения становится менее актуальным в принципе, поскольку после введенных с конца февраля ограничений по валютному регулированию значительных выплат доходов за рубеж не ожидается , отметила партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» Наталья Кузнецова.

— Именно поэтому будет у нас соглашение на новых условиях, не будет его в принципе или оно сохранится в текущем статусе. На сбор налогов это несильно повлияет, — подытожила она.

В текущей геополитической обстановке невозможно дать реальный прогноз в отношении перспективы дальнейших переговоров. Представляется, что, в целом обе стороны в большей степени выиграют от сохранения соглашения, чем от его денонсации , считает старший юрист налоговой практики АБ ЕПАМ Ольга Морозова. Она указала: Швейцария — популярная юрисдикция для российского бизнеса . Однако в отличие от традиционно холдинговых локаций, таких как Кипр и Люксембург, здесь создавалось большое количество торговых компаний для работы с зарубежными рынками.

На практике это означает, что отнюдь не все швейцарские компании смогут успешно редомицилироваться в российские специальные административные районы (САР, отечественный аналог офшоров), объяснила Ольга Морозова. Дело в том, что льготы для резидентов САР рассчитаны на компании с «пассивным» доходом. Таким образом, редомициляцию в САР смогут рассматривать только швейцарские холдинговые компании, которых не так много.