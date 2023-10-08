«В состоянии шока»: Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет

Израиль подвергся крупнейшей атаке за последние 50 лет. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, еврейское государство находится в состоянии войны. Боевики палестинского исламского движения «ХАМАС» проникли на территорию Израиля из сектора Газа под прикрытием сотен ракет, выпущенных по территории страны, и захватили заложников. Государство оказалось не готово к такому нападению — сообщается о сотнях погибших и пропавших без вести, еще около 2 тыс. получили ранения. В срочном порядке израильские власти начали мобилизацию резервистов и ответную операцию в секторе Газа. Интенсивные бои не прекращаются вторые сутки. «Известия» пообщались с очевидцами и узнали, как сейчас складывается обстановка в стране.

Бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин, живет вблизи Иерусалима:

Люди ведут себя по-разному, они испуганы, переживают, злятся на врага и на то, как это произошло. Никто не ожидал, что армия и разведка могли быть настолько не готовы. Но паники нет, хотя об этом сценарии говорили много лет.

Самое неприятное — это даже не атаки с воздуха, потому что пущенные ракеты неточные и к ним израильтяне уже давно привыкли, а то, что до сих пор непонятно, сколько террористов еще остается на территории Израиля. Рассказывают о сотнях уничтоженных и взятых в плен террористах, но еще остаются точки, где по-прежнему идут боевые действия. Израиль пока полностью не сумел восстановить свой суверенитет на всех территориях, во всех городах и поселках юга страны.

В соцсетях начали появляться предложения многих людей, живущих в других районах Израиля, принять у себя пострадавших и тех, кто хочет эвакуироваться с юга. Но пока нет сообщений о том, что люди организованно и неорганизованно стали уезжать. Передвигаться с юга в сторону севера небезопасно, поскольку по-прежнему можно встретиться на дорогах с вооруженными террористами.

Палестинские боевики запускают ракеты по Израилю Фото: Global Look Press/Mahmoud Issa

На улицах сегодня всё более или менее продолжает работать. Но учебные заведения — школы, детские сады, университеты — сегодня закрыты, хотя воскресенье в Израиле — обычный рабочий день. Не исключено, что управление службы тыла может вечером опубликовать заявление, что занятия будут по-прежнему отменены и в ближайшие дни.

Еще вчера были огромные многочасовые очереди на пунктах сдачи крови. Это обычная реакция израильтян на такие события. Они забывают о внутренних спорах и противоречиях и идут сдавать кровь.

Резервисты сами идут служить, их не приходится разыскивать. Известно о множестве случаев, когда высокопоставленные военные в отставке, которые уже и на сборы не ездят, берут в руки оружие — иногда свое, иногда табельное — и присоединяются к армейским подразделениям, сражающимся с террористами в районе сектора Газа.

Забыты все до недавнего времени важные политические споры, будь то судебная реформа и многие другие. Все политики и общественные деятели говорят о поддержке любых действий правительства для победы в этой войне. Народ объединился сегодня, чтобы выдержать этот удар.

Палестинцы захватили израильский танк, перейдя границу с Израилем Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Жительница города Модиин Анна:

Наш город расположен так, что сюда не прилетают ракеты, они падают в соседних городах. Но постоянно слышны взрывы, слышно, как летают истребители. В субботу, 7 октября, Израиль проснулся от неожиданных взрывов и ракетных ударов по Тель-Авиву, Ришону, Иерусалиму и многим другим. Если начинается какая-то военная операция в стране, первыми под обстрел попадают города, находящиеся рядом с сектором Газа. В основном это южные города — Сдерот, Ашдод, Ашкелон.

Вчера всё утро мы провели на телефоне, обзванивая родных и близких. Многие из них выключают трубки в ночь на субботу, потому что соблюдают шаббат. Так делает треть населения Израиля. Террористы воспользовались этим. Многие люди задаются двумя вопросами: как власти, разведка, армия могли пропустить подготовку к такой массированной атаке и где «Железный купол»? В некоторых городах террористы просто разгуливали по улицам.

Вчера ракеты долетали и до Беэр-Шевы, там не было электричества, некоторые люди находятся в бомбоубежищах или сидят по домам. Были закрыты аэропорты, многие израильтяне, которые хотели вернуться домой после праздников, не могут вернуться на родину.

Мои друзья, которые живут в Ришоне и Йехуде, сообщают о прямых попаданиях в дома, машины, детские сады. Люди сидят в школьных, районных и многих других чатах, пытаясь понять, насколько повреждена инфраструктура, что работает.

Фото: REUTERS/Itai Ron

Мы отключили детям доступ в социальные сети, чтобы они не увидели жутких кадров происходящего, поскольку палестинские СМИ стали распространять видео расправы боевиков над израильтянами, которых вывезли в Газу.

Михаил, город Ришон-ле-Цион, расположенный неподалеку от Тель-Авива:

Звонили родственники, они живут на юге страны. Они рассказали, что проснулись от воя сирен и разрывов ракет. По разным данным, по стране ударили от 2 тыс. до 5 тыс. ракет. Такие вещи уже происходили, и вначале многие подумали, что ситуация острая, но привычная.

Но уже днем стало ясно, что это что-то из ряда вон выходящее. Такого не было в Израиле в последние 50 лет, хотя страна немало повидала с момента своего основания. Самым страшным было то, что началась наземная операция боевиков ХАМАС. Террористы прорвались через забор, отделявший Газу от Израиля.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Они лезли и через захваченный КПП, прорывались на парапланах. На юге террористы вторглись в жилые районы, убив и угнав в качестве заложников с собой мирных жителей. Полной неожиданностью стал захват военной базы Нахаль-Оз.

Житель Иерусалима Давид:

Израиль находится в состоянии шока. Весь день в стране летали ракеты и звучали сирены, поражала плотность огня. Могу сказать, что 7 октября этого года стал самым трагичным и самым сложным днем с того момента, как началась Война Судного дня — 50 лет и один день назад. Никто не ожидал, что толпы палестинцев прорвут забор, который обошелся стране в миллиарды шекелей, строился несколько лет и казался довольно укрепленным сооружением. До сих пор идут бои на территории захваченных населенных пунктов.

Сейчас вся страна находится в состоянии войны. Я видел кадры в интернете, как резервисты бросают машины на обочинах дорог и спешат в пункты призыва, чтобы поскорее отправиться защищать Родину.

Власти открыли все стрелковые комплексы, где хранится оружие гражданского населения страны, чтобы люди могли забрать его и обеспечить собственную безопасность. У многих израильтян есть разрешение на ношение оружия, но они не всегда носят его при себе, предпочитая отдавать в пункты хранения оружия. Это показывает, насколько серьезная ситуация сложилась.

Израильские силы безопасности заняли позиции после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа недалеко от Сдерота Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Белла, Петах-Тиква, находится в 10 км к востоку от Тель-Авива:

В Израиле давно привыкли к ракетным обстрелам. Во многих домах есть защищенные комнаты, люди знают, что де лать, куда идти. Даже дети в детских садах. Но к такому проникновению террористов никто не был готов. В СМИ как-то говорили о том, что такой сценарий может произойти на севере Израиля, но на юге его никто не ожидал. Газа казалась наглухо закрытым сектором.

Сейчас люди испытывают шок и страх, что это может повториться. Это беспрецедентная атака на Израиль. Люди, которые помнят Войну Судного дня, говорят, что никогда ничего подобного не видели. Ситуация очень тяжелая. В этот раз ракеты долетали и до Тель-Авива. Родственники в Ашкелоне рассказали, что в их дом попала ракета, они чудом спаслись. Выжившие остались без света и связи.