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«В состоянии шока»: Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет

«Известия» собрали монологи жителей еврейского государства о происходящем в стране после атаки ХАМАС
Фото: Getty Images/picture alliance
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Израиль подвергся крупнейшей атаке за последние 50 лет. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, еврейское государство находится в состоянии войны. Боевики палестинского исламского движения «ХАМАС» проникли на территорию Израиля из сектора Газа под прикрытием сотен ракет, выпущенных по территории страны, и захватили заложников. Государство оказалось не готово к такому нападению — сообщается о сотнях погибших и пропавших без вести, еще около 2 тыс. получили ранения. В срочном порядке израильские власти начали мобилизацию резервистов и ответную операцию в секторе Газа. Интенсивные бои не прекращаются вторые сутки. «Известия» пообщались с очевидцами и узнали, как сейчас складывается обстановка в стране.

Бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин, живет вблизи Иерусалима:

Люди ведут себя по-разному, они испуганы, переживают, злятся на врага и на то, как это произошло. Никто не ожидал, что армия и разведка могли быть настолько не готовы. Но паники нет, хотя об этом сценарии говорили много лет.

Самое неприятное — это даже не атаки с воздуха, потому что пущенные ракеты неточные и к ним израильтяне уже давно привыкли, а то, что до сих пор непонятно, сколько террористов еще остается на территории Израиля. Рассказывают о сотнях уничтоженных и взятых в плен террористах, но еще остаются точки, где по-прежнему идут боевые действия. Израиль пока полностью не сумел восстановить свой суверенитет на всех территориях, во всех городах и поселках юга страны.

В соцсетях начали появляться предложения многих людей, живущих в других районах Израиля, принять у себя пострадавших и тех, кто хочет эвакуироваться с юга. Но пока нет сообщений о том, что люди организованно и неорганизованно стали уезжать. Передвигаться с юга в сторону севера небезопасно, поскольку по-прежнему можно встретиться на дорогах с вооруженными террористами.

Палестинские боевики запускают ракеты по Израилю

Палестинские боевики запускают ракеты по Израилю

Фото: Global Look Press/Mahmoud Issa

На улицах сегодня всё более или менее продолжает работать. Но учебные заведения — школы, детские сады, университеты — сегодня закрыты, хотя воскресенье в Израиле — обычный рабочий день. Не исключено, что управление службы тыла может вечером опубликовать заявление, что занятия будут по-прежнему отменены и в ближайшие дни.

Еще вчера были огромные многочасовые очереди на пунктах сдачи крови. Это обычная реакция израильтян на такие события. Они забывают о внутренних спорах и противоречиях и идут сдавать кровь.

Резервисты сами идут служить, их не приходится разыскивать. Известно о множестве случаев, когда высокопоставленные военные в отставке, которые уже и на сборы не ездят, берут в руки оружие — иногда свое, иногда табельное — и присоединяются к армейским подразделениям, сражающимся с террористами в районе сектора Газа.

Забыты все до недавнего времени важные политические споры, будь то судебная реформа и многие другие. Все политики и общественные деятели говорят о поддержке любых действий правительства для победы в этой войне. Народ объединился сегодня, чтобы выдержать этот удар.

Палестинцы захватили израильский танк, перейдя границу с Израилем

Палестинцы захватили израильский танк, перейдя границу с Израилем

Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Жительница города Модиин Анна:

Наш город расположен так, что сюда не прилетают ракеты, они падают в соседних городах. Но постоянно слышны взрывы, слышно, как летают истребители. В субботу, 7 октября, Израиль проснулся от неожиданных взрывов и ракетных ударов по Тель-Авиву, Ришону, Иерусалиму и многим другим. Если начинается какая-то военная операция в стране, первыми под обстрел попадают города, находящиеся рядом с сектором Газа. В основном это южные города Сдерот, Ашдод, Ашкелон.

Вчера всё утро мы провели на телефоне, обзванивая родных и близких. Многие из них выключают трубки в ночь на субботу, потому что соблюдают шаббат. Так делает треть населения Израиля. Террористы воспользовались этим. Многие люди задаются двумя вопросами: как власти, разведка, армия могли пропустить подготовку к такой массированной атаке и где «Железный купол»? В некоторых городах террористы просто разгуливали по улицам.

Вчера ракеты долетали и до Беэр-Шевы, там не было электричества, некоторые люди находятся в бомбоубежищах или сидят по домам. Были закрыты аэропорты, многие израильтяне, которые хотели вернуться домой после праздников, не могут вернуться на родину.

Мои друзья, которые живут в Ришоне и Йехуде, сообщают о прямых попаданиях в дома, машины, детские сады. Люди сидят в школьных, районных и многих других чатах, пытаясь понять, насколько повреждена инфраструктура, что работает.

женщина на разрушенных улицах
Фото: REUTERS/Itai Ron

Мы отключили детям доступ в социальные сети, чтобы они не увидели жутких кадров происходящего, поскольку палестинские СМИ стали распространять видео расправы боевиков над израильтянами, которых вывезли в Газу.

Михаил, город Ришон-ле-Цион, расположенный неподалеку от Тель-Авива:

Звонили родственники, они живут на юге страны. Они рассказали, что проснулись от воя сирен и разрывов ракет. По разным данным, по стране ударили от 2 тыс. до 5 тыс. ракет. Такие вещи уже происходили, и вначале многие подумали, что ситуация острая, но привычная.

Но уже днем стало ясно, что это что-то из ряда вон выходящее. Такого не было в Израиле в последние 50 лет, хотя страна немало повидала с момента своего основания. Самым страшным было то, что началась наземная операция боевиков ХАМАС. Террористы прорвались через забор, отделявший Газу от Израиля.

Сдерот
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Они лезли и через захваченный КПП, прорывались на парапланах. На юге террористы вторглись в жилые районы, убив и угнав в качестве заложников с собой мирных жителей. Полной неожиданностью стал захват военной базы Нахаль-Оз.

Житель Иерусалима Давид:

Израиль находится в состоянии шока. Весь день в стране летали ракеты и звучали сирены, поражала плотность огня. Могу сказать, что 7 октября этого года стал самым трагичным и самым сложным днем с того момента, как началась Война Судного дня — 50 лет и один день назад. Никто не ожидал, что толпы палестинцев прорвут забор, который обошелся стране в миллиарды шекелей, строился несколько лет и казался довольно укрепленным сооружением. До сих пор идут бои на территории захваченных населенных пунктов.

Сейчас вся страна находится в состоянии войны. Я видел кадры в интернете, как резервисты бросают машины на обочинах дорог и спешат в пункты призыва, чтобы поскорее отправиться защищать Родину.

Власти открыли все стрелковые комплексы, где хранится оружие гражданского населения страны, чтобы люди могли забрать его и обеспечить собственную безопасность. У многих израильтян есть разрешение на ношение оружия, но они не всегда носят его при себе, предпочитая отдавать в пункты хранения оружия. Это показывает, насколько серьезная ситуация сложилась.

Израильские силы безопасности заняли позиции после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа недалеко от Сдерота

Израильские силы безопасности заняли позиции после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа недалеко от Сдерота

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Белла, Петах-Тиква, находится в 10 км к востоку от Тель-Авива:

В Израиле давно привыкли к ракетным обстрелам. Во многих домах есть защищенные комнаты, люди знают, что делать, куда идти. Даже дети в детских садах. Но к такому проникновению террористов никто не был готов. В СМИ как-то говорили о том, что такой сценарий может произойти на севере Израиля, но на юге его никто не ожидал. Газа казалась наглухо закрытым сектором.

Сейчас люди испытывают шок и страх, что это может повториться. Это беспрецедентная атака на Израиль. Люди, которые помнят Войну Судного дня, говорят, что никогда ничего подобного не видели. Ситуация очень тяжелая. В этот раз ракеты долетали и до Тель-Авива. Родственники в Ашкелоне рассказали, что в их дом попала ракета, они чудом спаслись. Выжившие остались без света и связи.

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