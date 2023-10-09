WP рассказала о запросе Израиля у США пополнить ракет-перехватчиков

Власти Израиля запросили у США поставку новой партии ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол». Об этом 8 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, Израиль хотел бы получить от США новую партию авиационных бомб малого диаметра, а также боеприпасов для пулеметов. Помимо этого, журналисты сообщили об активизации сотрудничества в обмене разведанными.

Собеседник The Washington Post заявил, что Белый дом планирует объединить военную помощь Израилю и Украине в единый запрос, который в скором времени рассмотрят в конгрессе.

В тот же день шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. В ударную группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военный корабль Ramage, военные корабли Carney и Roosevelt.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.