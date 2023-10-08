США направят авианосец в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации в Израиле

Шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. Это следует из его заявления, опубликованного на сайте американского военного ведомства.

«Я решил направить USS Gerald R. Ford авианосной ударной группы ВМС США в Восточное Средиземноморье», — отметил он.

В ударную группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военный корабль Ramage, военные корабли Carney и Roosevelt.

Остин подчеркнул, что его мысли «с народом Израиля и многими семьями, потерявшими близких в результате отвратительной террористической атаки ХАМАС».

Правительство Соединенных Штатов будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, добавил он.

Ранее в этот день президент США Джо Байден дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Представители Белого дома заверили, что будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.

В субботу, 7 октября, Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, Евросоюзом и Палестиной. По его словам, распоряжение получили сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность США. Они должны будут поддерживать контакт с израильскими коллегами на уровне военных, разведок и дипломатов, чтобы удостовериться в наличии у Израиля всего, в чем он нуждается.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.