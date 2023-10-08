Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС

Президент США Джо Байден дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Об этом 8 октября сообщили в Белом доме.

«Президент и вице-президент были проинформированы сегодня утром своей командой национальной безопасности о ситуации в Израиле», — сказано в официальном заявлении.

Там же отмечается, что они продолжают получать данные о ходе развития ситуации, а также что представители Белого дома будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.

Заявление Белого дома последовало за вторым телефонным разговором премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Байденом на тему палестино-израильского обострения, который произошел ранее в этот же день.

Предыдущий состоялся 7 октября в связи с началом массированных обстрелов израильской территории со стороны сектора Газа. Тогда Нетаньяху поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку и высказался за проведение продолжительной израильской кампании в секторе Газа.

В субботу, 7 октября, Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и Палестиной. По его словам, распоряжение получили сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность США. Они должны будут поддерживать контакт с израильскими коллегами на уровне военных, разведок и дипломатов, чтобы удостовериться в наличии у Израиля всего, в чем он нуждается.

На том же брифинге президент США отметил, что поручил помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами стран Ближневосточного региона, в том числе Египта, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Омана и ОАЭ, а также с европейскими партнерами и палестинской администрацией.

Также 7 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает от Палестины шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают террористические атаки ХАМАС против Израиля, и призвал всех руководителей в регионе также осудить их.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.