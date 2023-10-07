Нетаньяху высказался за продолжительную военную операцию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости длительной военной операции в секторе Газа. Об этом он сказал 7 октября в ходе разговора c президентом США Джо Байденом.

Телефонный разговор Нетаньяху и Байдена состоялся в субботу в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа.

«Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента США Байдена за безоговорочную поддержку и ясно дал понять, что мощная и продолжительная кампания [в секторе Газа], в которой Израиль победит, необходима», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил 7 октября «Известиям», что урегулирование нового обострения палестино-израильского конфликта требует позиции и включения в ситуацию международного сообщества. По его словам, Россия является одним из немногочисленных центров силы, которые способны этого добиться.

Нетаньяху ранее сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Утром в этот же день территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.