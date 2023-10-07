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Косачев указал на роль РФ в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем

Косачев: миссия РФ востребована для урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Для урегулирования обострения палестино-израильского конфликта важны позиция и включение в ситуацию международного сообщества, заявил 7 октября «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Думаю, что здесь Россия — один из немногих центров силы, который в состоянии реально это сделать. Тут важно не вставать на ту или иную сторону. Понятно, что нынешнюю ситуацию спровоцировал ХАМАС. Но конфликт значительно более сложный, многогранный и имеет историю, где у каждой из сторон своя доля ответственности», — считает сенатор.

По его словам, у арабо-израильского конфликта нет военного решения, а нынешняя эскалация является для ХАМАС поводом мобилизовать своих сторонников в связи с пятидесятилетием самой крупной войны двух сторон – войны Судного дня 1973 года.

Косачев считает, что некоторое время эскалация будет продолжаться. По мнению сенатора, сейчас важно добиваться прекращения боевых действий, не выступая в качестве стороны конфликта. В этом может быть востребована миссия России, которую не в состоянии выполнить США и их союзники, поддерживающие Израиль во всех ситуациях, отмечает он.

По прогнозу Косачева, в ближайшее время США будут поддерживать Израиль в собственных целях, а именно для укрепления американо-израильской связки на Ближнем Востоке. Это усилит намерение Израиля нанести ответный сокрушительный удар и спровоцирует Палестину и ХАМАС на ответ, добавляет сенатор.

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Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по Израилю. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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