РФ призвала палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь

Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности. Об этом заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, должно начаться налаживание переговорного процесса для долгожданного мира на Ближнем Востоке.

«В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Отмечается также, что российское внешнеполитическое ведомство расценивает эскалацию ситуации как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, которое является прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза».

Утром в субботу власти Израиля сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению ЦАХАЛ, по территории страны было выпущено более 2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

На фоне сложившейся ситуации Армия обороны Израиля объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Позднее в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и выиграет ее, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.