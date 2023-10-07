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Байден поручил активизировать контакты из-за ситуации в Израиле

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден в субботу, 7 октября, заявил на брифинге, что получил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и Палестиной на фоне происходящих событий.

Распоряжение получили сотрудники администрации, курирующие вопросы национальной безопасности США. Они должны будут поддерживать контакт со своими израильскими коллегами на уровне военных, на уровне разведок, дипломатов, чтобы удостовериться, что у Израиля есть то, в чем он нуждается.

«Я также поручил моим помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию, Оман, ОАЭ, а также наших европейских партнеров и палестинскую администрацию», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

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Ранее в субботу «Известия» опубликовали кадры последствий вечернего ракетного удара палестинского движения ХАМАС по Иерусалиму. На видео показаны повреждения зданий города, рядом находятся люди.

7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В ответ истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

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