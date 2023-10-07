«Известия» публикуют кадры последствий удара по Иерусалиму

«Известия» публикуют кадры последствий вечернего удара по Иерусалиму в Израиле, переданные корреспондентом 7 октября с места событий.

На видео показаны повреждения зданий на одной из улиц города, на которой также присутствуют люди.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».