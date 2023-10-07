Восточный расчет: Израиль объявил о войне с ХАМАС

Не менее 100 человек погибло после атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль с территории сектора Газа 7 октября, свыше 900 пострадало. С палестинской стороны, по предварительным данным, более 190 человек погибло и как минимум 1,6 тыс. получили ранения в результате израильского удара по сектору Газа. Власти еврейского государства уже ввели чрезвычайное положение, а премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны . Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля нет, при этом там находится не менее 100 туристов из РФ. Российский МИД, который находится в контакте с обеими сторонами, уже призвал их к немедленному прекращению огня .

Обострение угрозы

Со стороны сектора Газа рано утром 7 октября начался ракетный обстрел израильской территории: сигналы тревоги непрерывно звучали начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей . Глава военного крыла палестинского движения ХАМАС (контролирует сектор Газа) Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. По его словам, по стране было запущено более 5 тыс. ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение еврейским государством мечети Аль-Акса в Иерусалиме . Также он напомнил, что израильские военные только за последнее время убили и ранили сотни палестинцев. В своем заявлении Мухаммед ад-Дейф призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции «Наводнение Аль-Акса».

К середине дня на территории всего Израиля ввели чрезвычайное положение. При этом вооруженные палестинцы в количестве 60 человек смогли проникнуть на израильскую территорию — в 14 районов. На этом фоне еврейское государство объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Армия обороны Израиля наносит ответные удары по целям на территории сектора Газа.

Вооруженное крыло ХАМАС уничтожает танк израильских сил в городе Газа Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником , — заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Как сообщают СМИ, пока силы Израиля не взяли под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, «а враг заплатит за нападение беспрецедентную цену». Министр обороны одобрил призыв в армию резервистов, он также призвал всех граждан страны следовать указаниям властей, касающимся действий в текущей ситуации. В некоторых больницах Израиля не хватает крови, активно призывают доноров.

По данным СМИ на середину дня, по меньшей мере 100 человек погибли в результате ракетного обстрела на юге и в центре Израиля, 900 ранены. Сообщений о пострадавших россиянах нет, российские дипломаты следят за ситуацией. При атаках израильских сил по сектору Газа было убито 198 человек, более 1,6 тыс. получили ранения, заявил палестинский минздрав.

СМИ Палестины сообщили, что несколько израильтян были взяты в плен, среди них бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони. Еврейское государство пока не прокомментировало информацию. Как сообщает телеканал Al-Arabiya, представители обеих сторон начали переговоры о судьбе захваченных заложников.

Бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони Фото: соцсети

Россия находится в контактах с Израилем и Палестиной, призывает обе стороны к немедленному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов из России , а на юге они вовсе отсутствуют. При этом данные о самостоятельных путешественниках не уточняются.

В посольство Палестины в РФ информация о пострадавших из числа российских граждан на палестинских территориях не поступала, сообщили там «Известиям» . В дипведомстве добавили: на Западном берегу реки Иордан в районе Хеврона и в Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильтянами. Есть сообщения о пострадавших в результате беспорядков в районах Шуафат и Исавийя в Восточном Иерусалиме. В секторе Газа израильская армия продолжает наносить удары.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил ракетные обстрелы израильских городов и призвал все стороны к сдержанности.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Нынешний конфликт — один из самых затяжных в мире. 75 лет назад, в 1948 году, была провозглашена независимость государства Израиль, тогда и грянула первая арабо-израильская война. Неотъемлемой частью конфликта стала ситуация вокруг сектора Газа — территории на берегу Средиземного моря, которая с 1948 по 1967 год была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны (1967) по 2005 год — Израилем. Далее территория сектора Газа стала частью арабского государства Палестина.

Справка «Известий» После прихода к власти в Израиле ультраправой коалиции под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху участились случаи столкновений между евреями и арабами. При этом зачастую это связано с тем, что палестинцы воспринимают многие действия властей еврейского государства в качестве открытой провокации. Особенно это касается попыток израильтян вступить на священные для мусульман места. Примечательно, что большая часть акций проходит при участии министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира — первого израильского чиновника за последние пять лет, который посетил территорию третьей по значимости мусульманской святыни — мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

«Они это просто не оставят»

Эксперт по Израилю, политолог Александр Каргин назвал полноценное вторжение ХАМАС на территорию Израиля «нечто невероятным, что невозможно было представить», поскольку считалось, что оно не обладает такими ресурсами. Неожиданным оказалось и то, что Израиль несет очень серьезные потери , что очевидно можно считать огромным провалом службы безопасности еврейского государства.



— В этом смысле последствия для израильского правительства, несомненно, будут. Они будут уже после того, как война закончится. Скорее всего, будет создана комиссия по расследованию, будет выясняться, как и почему Израиль пропустил это нападение, — считает Александр Каргин.

Израильские военные едут по дороге на юге Израиля Фото: REUTERS/Ammar Awad

Произошедшее эксперт назвал также символичным, потому что атака случилась в 50-ю годовщину с момента начала арабо-израильской войны, или войны Судного дня , которая тогда чуть не привела к краху государства.



Сейчас, когда в Израиле находится самое крайне правое правительство за всю историю страны, ни о каком урегулировании не может быть и речи, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.



— За последние 25 лет никто не сделал больше для того, чтобы сделать это политическое урегулирование невозможным, чем само правительство государства Израиль . И доминирование правых партий в общем-то делало невозможным, неэффективным какие-либо усилия международного сообщества, государств-посредников и медиаторов в налаживании переговорного процесса, — сказал он «Известиям».

Как ни парадоксально, по мнению эксперта, сегодняшнее событие как раз может приблизить то самое урегулирование, поскольку этот провал системы безопасности допустило именно нынешнее правительство Израиля, и это вполне может стать причиной его ухода в отставку . Тем не менее, даже если эта ситуация не приведет к роспуску правительства, руководство страны будет вынуждено пересмотреть свой внутренне- и внешнеполитический курс, и израильская сторона всё же пойдет на уступки, полагает Григорий Лукьянов.

Израильские офицеры охраняют город после атак ХАМАС Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

— Скорее всего, будут призывы к тому, чтобы всё это остановилось, но я не жду, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшие дни. В ближайшие несколько дней будет кровавая мясорубка. Израилю нанесена серьезнейшая пощечина, и они это просто так не оставят , — добавил Александр Каргин.

Поддержка конфликта

Отдельно эксперты задаются вопросом, какие силы могут стоять за случившимся. При этом посол Израиля в РФ сказал, что страна относит Иран к числу ответственных за действия ХАМАС. К слову, советник верховного лидера Али Хаменеи генерал Рахим Сафави уже сказал, что Тегеран поддерживает операцию «Наводнение Аль-Акса» . По его словам, ей «стоит гордиться».

Если Тегеран причастен к этому кризису, то конфликт может перерасти в большую ближневосточную войну, считает Александр Каргин. Григорий Лукьянов уверен, что этот вариант маловероятен.



— В ХАМАС вполне отчетливо понимают, что ресурсы Ирана сегодня не те, что были 15–20 лет назад во времена кризиса 2006 и 2007 годов, когда, опираясь в том числе на военную поддержку из Ирана, ХАМАС воевало против Израиля, и делало оно это достаточно успешно. За последние годы произошла переориентация ХАМАС на сотрудничество, к примеру, с Катаром и Саудовской Аравией , — отметил Григорий Лукьянов.

Вооруженное крыло ХАМАС входит на израильскую сторону забора в городе Газа Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Эти страны способны оказывать серьезную экономическую и гуманитарную помощь для поддержания нужд населения в секторе Газа. Тем не менее в нынешних условиях никто из палестинских организаций не рассчитывает, что арабские страны придут на помощь в военном плане .

При этом если исходить из того, что ХАМАС всё же действовало в одиночку, то существует два варианта истинных причин: они таким образом пытаются показать себя как ведущую палестинскую боевую силу либо намерены сорвать мирные переговоры Израиля и Саудовской Аравии. Пока эти страны не имеют официальных дипломатических отношений, однако сегодня активно ведется диалог между странами при посредничестве Вашингтона.

— Не стоит забывать, что палестинцы очень внимательно следили за ходом переговоров, которые активно поддерживали США, по установлению дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем. Несмотря на то что саудовское руководство в этих переговорах участвовало, оно поставило во главу угла соблюдение интересов палестинского народа , — предположил Григорий Лукьянов.



По его словам, это позволило многим политикам в Палестине интерпретировать данный шаг как поддержку со стороны Саудовской Аравии . В Эр-Рияде дали понять, что никакого соглашения не будет, пока не будут учтены интересы палестинцев. «Это дает последним основания полагать, что они имеют возможности и право на защиту своих интересов с оружием в руках», — подчеркнул эксперт.