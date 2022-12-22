Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля

Новое правительство Израиля ждут проблемы с Западом и арабскими странами из-за ультраправых политиков в составе кабинета министров, поскольку США и ОАЭ не планируют взаимодействовать с радикальными элементами , считают опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты. Биньямин Нетаньяху в ночь на 22 декабря сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля за несколько минут до дедлайна. Теперь главная интрига — кто же получит министерские портфели , в частности, наибольшие дискуссии вызывают посты министров обороны и внутренних дел, на которые претендуют правые и ортодоксальные союзники Нетаньяху . Такая конфигурация кабинета, отмечают эксперты, приведет к протестам и расколу в израильском обществе.

В последний момент

Партия Нетаньяху «‎Ликуд»‎ набрала большинство мест в кнессете на парламентских выборах 1 ноября . Политик получил мандат на формирование 37-го правительства Израиля. На это у него было 28 дней с возможностью продлить срок на две недели в случае необходимости. Нетаньяху этой опцией воспользовался, потому окончательный дедлайн истекал в полночь на 22 декабря.

Если бы он не успел вовремя объявить о формировании правительства, то мандат перешел бы к другому политику. Так уже было в мае 2021 года: тогда мандат на формирование кабинета достался главному сопернику Нетаньяху — центристу Яиру Лапиду. Последний был более успешен и собрал правительство вовремя — его коалиция положила конец 13-летнему правлению Биби, как в Израиле называют Нетаньяху.

Премьерное поведение Биньямин Нетаньяху Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Но на этот раз лидер «‎Ликуда»‎ смог уложиться в срок: за 15 минут до дедлайна политик написал в Твиттере, что ему удалось сформировать правительство , и он уведомил об этом президента страны. Партии, с которыми «Ликуд» будет сидеть в одном кабинете: ультраортодоксальные «Шас» и «Объединенный иудаизм Торы», а также ультраправые фракции «Оцма Иегудит», «Религиозный сионизм» и «Ноам» .

Следующий шаг в процессе формирования правительства: церемония приведения нового кабинета к присяге. Она должна состояться не позднее 2 января . Однако газета «‎Гаарец»‎ со ссылкой на источники, близкие к «‎Ликуду»‎, утверждает: Нетаньяху хотел бы провести церемонию приведения к присяге как можно скорее — 27 или 28 декабря.

Радикальное правительство

«‎ Будущее правительство страны станет самым экстремистским в истории Израиля »‎, — заявил уходящий премьер Яир Лапид. Во многом это связано с тем, что в кабинет войдут скандальные ультраправые политики Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.

Бен-Гвир — сторонник движения Меира Кахане. В США и ЕС оно признано террористическим и запрещено. Как пишет «‎Гаарец»‎, депутат получит портфель министра национальной безопасности и контроль над подразделением израильской пограничной полиции на Западном берегу — сейчас этот орган находится в ведении министерства обороны. Ультраправый политик проживает в еврейском поселении, признанном незаконным резолюциями ООН, и последовательно выступает против создания палестинского государства.

Премьерное поведение Яир Лапид Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

В мае этого года Бен-Гвир устроил визит еврейских ультраортодоксов в комплекс мечети Аль-Акса, хотя это противоречит установленному статус-кво этого места . Визит привел к ожесточенным столкновениям израильской полиции и палестинцев. В октябре политик отправился в район Восточного Иерусалима Шейх Джаррах, вместе с группой поселенцев начал резать автомобильные шины палестинцев и пытался штурмовать дом одной семьи . Когда палестинцы в ответ стали бросать камни, правый политик вытащил пистолет. К слову, в мае 2021 года именно из-за вопроса о выселении палестинцев из Шейх Джаррах началось ракетное обострение израильской армии и «‎Хамаса»‎.

Как пояснил «‎Известиям»‎ член израильской партии «‎Хадаша»‎ Хатиб Самир, приход в правительство Бен-Гвира крайне негативно отразится на положении палестинцев и осложнит и без того напряженные отношения. Он отметил: «‎в 2022 году погибло больше палестинцев, чем за последние пять лет»‎, а с приходом ультраправых эта статистика «‎может еще сильнее ухудшиться»‎. В октябре посланник ООН по Ближнему Востоку Том Веннесланд подтвердил, что прошедший год стал «‎наиболее смертоносным для палестинцев»‎: на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме было убито более 125 человек. В Израиле в результате серии палестинских терактов погибли 19.

Что касается Смотрича, то он ранее, например, выражал поддержку идее разделять евреев и арабов в израильских роддомах, а также призывал ввести управление Израилем в соответствии с законами Торы . Политик также призывал еврейских застройщиков не продавать землю арабам. Ожидается, что Смотрич получит пост министра финансов либо кресло министра обороны.

Борьба за портфели

Израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с «‎Известиями‎»‎ отметил, что точный состав кабинета и имена политиков, которые возглавят конкретные министерства, будут известны ближе к присяге . Потому утверждать, что Бен-Гвир станет министром безопасности, а Смотрич — главой минообороны, пока преждевременно.

С точки зрения стабильности коалиции можно ожидать, что правый кабинет Нетаньяху будет более долгосрочным , чем уходящее правительство, где заседали левые партии и арабы, считает научный сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Премьерное поведение Фото: Global Look Press/IMAGO/Saeed Qaq apaimages

— Однако в то же время политическая определенность и монолитность коалиции будет вызывать волнения в обществе . Это связано с изменением системы сдержек и противовесов, усилением крайне правых тенденций, которые выльются впоследствии в законопроекты — это может вызвать отторжение у светской части израильского общества, — сказал эксперт «‎Известиям». — Основной задачей Нетаньяху будет не сохранение власти или коалиции, а недопущение обострения этих самых внутренних конфликтов .

По словам Сергея Мелконяна, из-за правого кабинета у премьера Израиля могут возникнуть проблемы с США и другими странами коллективного Запада , для которых идеология Бен-Гвира неприемлема.

— США уже заявили, что администрация Байдена вряд ли будет сотрудничать с Бен-Гвиром, Смотричем и другими правыми экстремистами . Основная проблема будет как раз в случае со Смотричем, который, по всей видимости, получит портфель министра обороны. По этой линии контакты с союзниками особо активны в виду иранской угрозы. Поэтому часть функций в этом вопросе, наверное, возьмет на себя сам Нетаньяху , — допустил востоковед.

Также есть опасения, что правые радикалы в кабинете осложнят отношения Израиля с арабским миром : в 2020 году Нетаньяху смог договориться об установлении дипотношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Однако в конце октября портал Axios сообщил: глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид в беседе с лидером «‎Ликуда»‎ сказал, что включение праворадикальных элементов в правительство может повлиять на двусторонние отношения. Хотя в декабре посольство ОАЭ пригласило Бен-Гвира на торжественный прием.

Премьерное поведение Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich