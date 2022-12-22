Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Новое правительство Израиля ждут проблемы с Западом и арабскими странами из-за ультраправых политиков в составе кабинета министров, поскольку США и ОАЭ не планируют взаимодействовать с радикальными элементами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Биньямин Нетаньяху в ночь на 22 декабря сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля за несколько минут до дедлайна. Теперь главная интрига — кто же получит министерские портфели, в частности, наибольшие дискуссии вызывают посты министров обороны и внутренних дел, на которые претендуют правые и ортодоксальные союзники Нетаньяху. Такая конфигурация кабинета, отмечают эксперты, приведет к протестам и расколу в израильском обществе.
В последний момент
Партия Нетаньяху «Ликуд» набрала большинство мест в кнессете на парламентских выборах 1 ноября. Политик получил мандат на формирование 37-го правительства Израиля. На это у него было 28 дней с возможностью продлить срок на две недели в случае необходимости. Нетаньяху этой опцией воспользовался, потому окончательный дедлайн истекал в полночь на 22 декабря.
Если бы он не успел вовремя объявить о формировании правительства, то мандат перешел бы к другому политику. Так уже было в мае 2021 года: тогда мандат на формирование кабинета достался главному сопернику Нетаньяху — центристу Яиру Лапиду. Последний был более успешен и собрал правительство вовремя — его коалиция положила конец 13-летнему правлению Биби, как в Израиле называют Нетаньяху.
Биньямин Нетаньяху
Но на этот раз лидер «Ликуда» смог уложиться в срок: за 15 минут до дедлайна политик написал в Твиттере, что ему удалось сформировать правительство, и он уведомил об этом президента страны. Партии, с которыми «Ликуд» будет сидеть в одном кабинете: ультраортодоксальные «Шас» и «Объединенный иудаизм Торы», а также ультраправые фракции «Оцма Иегудит», «Религиозный сионизм» и «Ноам».
Следующий шаг в процессе формирования правительства: церемония приведения нового кабинета к присяге. Она должна состояться не позднее 2 января. Однако газета «Гаарец» со ссылкой на источники, близкие к «Ликуду», утверждает: Нетаньяху хотел бы провести церемонию приведения к присяге как можно скорее — 27 или 28 декабря.
Радикальное правительство
«Будущее правительство страны станет самым экстремистским в истории Израиля», — заявил уходящий премьер Яир Лапид. Во многом это связано с тем, что в кабинет войдут скандальные ультраправые политики Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.
Бен-Гвир — сторонник движения Меира Кахане. В США и ЕС оно признано террористическим и запрещено. Как пишет «Гаарец», депутат получит портфель министра национальной безопасности и контроль над подразделением израильской пограничной полиции на Западном берегу — сейчас этот орган находится в ведении министерства обороны. Ультраправый политик проживает в еврейском поселении, признанном незаконным резолюциями ООН, и последовательно выступает против создания палестинского государства.
Яир Лапид
В мае этого года Бен-Гвир устроил визит еврейских ультраортодоксов в комплекс мечети Аль-Акса, хотя это противоречит установленному статус-кво этого места. Визит привел к ожесточенным столкновениям израильской полиции и палестинцев. В октябре политик отправился в район Восточного Иерусалима Шейх Джаррах, вместе с группой поселенцев начал резать автомобильные шины палестинцев и пытался штурмовать дом одной семьи. Когда палестинцы в ответ стали бросать камни, правый политик вытащил пистолет. К слову, в мае 2021 года именно из-за вопроса о выселении палестинцев из Шейх Джаррах началось ракетное обострение израильской армии и «Хамаса».
Как пояснил «Известиям» член израильской партии «Хадаша» Хатиб Самир, приход в правительство Бен-Гвира крайне негативно отразится на положении палестинцев и осложнит и без того напряженные отношения. Он отметил: «в 2022 году погибло больше палестинцев, чем за последние пять лет», а с приходом ультраправых эта статистика «может еще сильнее ухудшиться». В октябре посланник ООН по Ближнему Востоку Том Веннесланд подтвердил, что прошедший год стал «наиболее смертоносным для палестинцев»: на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме было убито более 125 человек. В Израиле в результате серии палестинских терактов погибли 19.
Что касается Смотрича, то он ранее, например, выражал поддержку идее разделять евреев и арабов в израильских роддомах, а также призывал ввести управление Израилем в соответствии с законами Торы. Политик также призывал еврейских застройщиков не продавать землю арабам. Ожидается, что Смотрич получит пост министра финансов либо кресло министра обороны.
Борьба за портфели
Израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с «Известиями» отметил, что точный состав кабинета и имена политиков, которые возглавят конкретные министерства, будут известны ближе к присяге. Потому утверждать, что Бен-Гвир станет министром безопасности, а Смотрич — главой минообороны, пока преждевременно.
С точки зрения стабильности коалиции можно ожидать, что правый кабинет Нетаньяху будет более долгосрочным, чем уходящее правительство, где заседали левые партии и арабы, считает научный сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.
— Однако в то же время политическая определенность и монолитность коалиции будет вызывать волнения в обществе. Это связано с изменением системы сдержек и противовесов, усилением крайне правых тенденций, которые выльются впоследствии в законопроекты — это может вызвать отторжение у светской части израильского общества, — сказал эксперт «Известиям». — Основной задачей Нетаньяху будет не сохранение власти или коалиции, а недопущение обострения этих самых внутренних конфликтов.
По словам Сергея Мелконяна, из-за правого кабинета у премьера Израиля могут возникнуть проблемы с США и другими странами коллективного Запада, для которых идеология Бен-Гвира неприемлема.
— США уже заявили, что администрация Байдена вряд ли будет сотрудничать с Бен-Гвиром, Смотричем и другими правыми экстремистами. Основная проблема будет как раз в случае со Смотричем, который, по всей видимости, получит портфель министра обороны. По этой линии контакты с союзниками особо активны в виду иранской угрозы. Поэтому часть функций в этом вопросе, наверное, возьмет на себя сам Нетаньяху, — допустил востоковед.
Также есть опасения, что правые радикалы в кабинете осложнят отношения Израиля с арабским миром: в 2020 году Нетаньяху смог договориться об установлении дипотношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Однако в конце октября портал Axios сообщил: глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид в беседе с лидером «Ликуда» сказал, что включение праворадикальных элементов в правительство может повлиять на двусторонние отношения. Хотя в декабре посольство ОАЭ пригласило Бен-Гвира на торжественный прием.
В отношении РФ Израиль, скорее всего, займет более проамериканскую позицию, сказал «Известиям» научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам Омар Рахман. По его словам, США уже несколько месяцев оказывают давление на Израиль с тем, чтобы страна «отказалась от политики нейтралитета и присоединилась к санкциям Запада против России». Впрочем, Израиль в октябре в лице главы минобороны Бени Ганца отказал Киеву в поставках вооружений. Хотя Украина неоднократно призывала руководство еврейского государства направить ей системы ПРО «Железный купол».