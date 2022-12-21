Ограничения стран Запада, мешающие экспорту российского продовольствия, не дают Палестине получить гуманитарную помощь из РФ . Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, согласно договоренностям с Россией, Палестина должна была получить свою часть из 500 тыс. т зерна, которые РФ выделила развивающимся странам. Однако санкции и сложности с логистикой до сих пор не позволили реализовать эту инициативу. Кроме того, дипломат прокомментировал перспективы налаживания диалога с формирующимся правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху .

«‎Мундиаль показал: палестинская проблема важна для всех стран региона»‎

— На завершившемся в Дохе чемпионате мира по футболу многие арабские команды выразили свою поддержку Палестине. Сборная Марокко, ставшая главным открытием этого мундиаля, вышла на футбольное поле с палестинскими флагами. Эти акции были заранее спланированы палестинской стороной?

— Нет, это не было подготовлено заранее. Это была естественная реакция арабских народов, которые верят в справедливость борьбы палестинцев. Мундиаль показал: палестинская проблема важна для всех стран региона . Следовательно, это было посланием о единстве арабской улицы по этому вопросу.

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mahmoud Issa

Отмечу, что главный вопрос в регионе — это вопрос о Палестине, палестинском народе, Иерусалиме и святынях. Так что мундиаль в Катаре, в арабской стране — это самое подходящее время для напоминания об этом вопросе. Это послание, которое говорит: независимо от того, что некоторые страны региона пошли на нормализацию отношений с Израилем, арабские народы по-прежнему поддерживают Палестину . Эти проявления солидарности не были спланированы заранее. Но они стали четким сигналом, что арабские народы стоят вместе с народом Палестины.

— «‎Ближневосточный квартет»‎, в который входят РФ, США, ООН и ЕС, — единственный легитимный орган для урегулирования конфликта Израиля и Палестины, имеющий на это мандат от Совбеза ООН. С начала конфликта на Украине работа этого органа заморожена. Известно ли, когда состоится следующая встреча «‎‎квартета»?

— У членов «‎квартета»‎ по-прежнему есть разногласия. Мы хотели бы, чтобы они были решены незамедлительно . Мы просим провести международную конференцию за мир, и эта конференция должна проводиться при усилиях этого квартета. Главная задача — палестино-израильский диалог для реализации решения о создании двух государств в соответствии с международными резолюциями ООН.

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Фото: REUTERS/Ammar Awad

Мы, палестинцы, надеемся на то, что все участники этой площадки договорятся и повторно активируют «‎‎квартет» из-за его важности на следующем этапе.

«‎Весь регион рискует перейти в состояние религиозной войны»‎

— В Израиле в ближайшие дни должны завершиться переговоры о формировании коалиционного правительства. Состав будущего кабинета до сих пор под вопросом, среди членов коалиции — крайне правые политики, отвергающие любые переговоры с Палестиной. Одно известно точно — премьером в стране после годового перерыва станет Биньямин Нетаньяху. Что Палестина ожидает от нового израильского правительства? Возможно ли возобновление диалога с Израилем при Нетаньяху?

— Палестинское руководство и президент Махмуд Аббас во всех случаях остаются приверженными решению о создании двух государств . Мы по-прежнему привержены политическому решению этого вопроса в соответствии с международными резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой. Поэтому наша позиция остается твердой, несмотря на все меры Израиля, который отвергает диалог .

Новое израильское правительство, которое всё еще находится в процессе формирования, грозит стать одним из самых правых в истории Израиля . И так считаем не только мы, палестинцы, так говорит всё международное сообщество — и администрация Джо Байдена, и европейцы. Новый кабинет установит в Израиле религиозный режим, это еще сильнее осложнит положение дел в регионе, больше всего, конечно, пострадают сами израильтяне . Против правых существует сильная оппозиция.

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Бывший премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху получает мандат на формирование нового состава кабмина после победы на выборах, 13 ноября 2022 года Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich

С нашей точки зрения никаких перспектив переговоров с этим правительством нет .

Но также мы считаем, что сейчас подходящее время для возобновления усилий международного сообщества по решению этого конфликта путем создания двух государств . 15 декабря на Генеральной Ассамблее ООН 159 стран проголосовали за право палестинского народа на свои ресурсы. Это показывает, что среди международного сообщества также есть консенсус и есть запрос на решение конфликта между Израилем и Палестиной мирным путем.

Потому мы говорим: время пришло, международное сообщество должно созвать международную конференцию для обсуждения вопроса о создании двух государств под эгидой «‎‎ближневосточного квартета». Надо, чтобы мировое сообщество вынудило Израиль соблюдать эти резолюции. Иначе весь регион рискует перейти в состояние религиозной войны с разрушительными последствиями .

— Буквально на днях Нетаньяху заявил, что палестинцы могут получить автономию, но без суверенитета и собственных сил безопасности. По словам будущего премьера, это единственное приемлемое условие мира. Согласна ли Палестина с такой позицией Израиля?

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nasser Ishtayeh

— Это решать не Нетаньяху . Исторически, как вы знаете, палестинское руководство и Организация освобождения Палестины согласились на сделку с Израилем (речь идет о соглашениях в Осло 1993 года — «‎Известия»‎). Самое большое и сложное решение — мы признали Израиль на 78% территории исторической Палестины. Мы признали, что для палестинского государства остается 22% от исторической территории. Мы согласились на границы 4 июня 1967 года с сохранением Восточного Иерусалима в качестве столицы Палестины. Меньшего мы не примем .

Нетаньяху может говорить, что он хочет дать палестинцам автономию, что он хочет отделить Западный берег от сектора Газа независимым образованием. Он может говорить что хочет. Но его речи не будут иметь международную легитимность . Мы отвергаем такого рода предложения и призываем Израиль придерживаться международных резолюций и Арабской мирной инициативы о создании двух государств. Упомянутое заявление Нетаньяху мы отвергаем по форме и содержанию, и мы подтверждаем наши права на независимую Палестину в обозначенных нами границах.

«‎Проблема с продовольственной безопасностью в нашей стране до сих пор стоит остро»‎

— В октябре во время саммита в Астане президент Палестины Махмуд Аббас обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать продовольственную помощь арабской республике. Начались ли уже поставки?

— К сожалению, до сих пор по логистическим причинам этот процесс не начался. Это во многом связано с санкциями Запада и ограничениями, которые мешают экспорту российского продовольствия (как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, несмотря на то, что санкции ЕС и США напрямую не касаются экспорта продуктов и удобрений, они ограничивают работу российских портов, транзакции и возможность оформлять страховки для международных грузовых перевозок — «‎Известия»‎).

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце независимости в Астане, 13 октября 2022 года Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Мы знаем, что в октябре РФ одобрила выделение около 500 тыс. т зерновых бедным и нуждающимся странам, в том числе Палестине. Мы всё еще ждем практического решения этого вопроса — оно осложняется существующими ограничениями на вывоз продуктов из портов России.

Как вы знаете, события вокруг Украины имеют много последствий. Рост цен на зерно и продовольствие катастрофически сказался на развивающихся странах Африки и Ближнего Востока , так как Россия и Украина входят в число важнейших экспортеров сырья. Бедные государства нашего региона, включая Палестину, относятся к числу стран, где цены из-за кризиса и дефицита поставок росли быстрее всего. Проблема с продовольственной безопасностью в нашей стране до сих пор стоит остро (страна вынуждена закрывать до 95% своих потребностей в зерновых за счет импорта, при этом своих зернохранилищ у Палестины нет. Цены на хлеб в стране выросли на 20–30%, несмотря на меры правительства и освобождение пекарен от налога на добавленную стоимость — «‎Известия»‎).

— На фоне закрытия полетов в Европу и США российские туристы начали осваивать другие направления для отдыха. Идут ли переговоры между РФ и Палестиной об увеличении турпотока из России?

— Безусловно. Я считаю, что мы подготовили интересные предложения для российских туристов, мы предлагаем посетить Святую землю . Эта тема будет рассмотрена на заседании совместной палестино-российской межправкомиссии, которая вскоре соберется.

Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

Я прекрасно помню, как в январе 2020 года президент Путин посетил Вифлеем и резиденцию президента Махмуда Аббаса и официально попросил о возможности увеличить количество российских туристов, прибывающих в Палестину, примерно до 1 млн человек. И мы начали над этим работать. Но случилась эпидемия коронавируса, а затем начались события на Украине, проблемы у воздушного транспорта.