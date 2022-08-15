«У Израиля и России есть честный разговор»

Израиль открыт к переговорам с Палестиной, но арабская сторона отказывается от диалога. Об этом в интервью «Известиям» заявил спецпредставитель израильского МИД Алон Лави. По его словам, еврейское государство хотело бы «развивать экономику Газы», но это невозможно в условиях противостояния и «угроз со стороны террористической организации», каковой Израиль считает палестинский «Исламский джихад». Дипломат также уточнил: Израиль по-прежнему готов выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. По его словам, у РФ и Израиля сохраняется «честный разговор» и «открытые каналы связи».

«Израиль хотел бы развивать экономику Газы»

— Видите ли вы перспективы политического диалога с палестинцами? На каком уровне находятся нынешние отношения между Израилем и Палестиной?

— Израиль всегда был открыт для переговоров с палестинцами. Однако, к сожалению, палестинцы отказываются садиться за стол переговоров для возобновления диалога. Поступая так, они препятствуют любым попыткам продвинуться дальше в этом вопросе, любому процессу. Кроме того, фундаментальное подстрекательство стало частью их образовательной системы, что мешает им смотреть в будущее без насилия. Поэтому мы ожидаем и рассчитываем, что палестинцы прекратят подстрекательства, прекратят насилие и вернутся за стол переговоров.

— Последняя по времени эскалация началась 5 августа и продлилась неполных три дня, завершившись перемирием. На каких условиях оно было установлено и как долго, по вашей оценке, продержится?

— Израиль не ищет и не хочет какого-либо насилия и эскалации, но совершенно невозможно иметь под боком радикальную исламскую террористическую организацию («Исламский джихад» в Израиле, ЕС и США признан террористическим, в России нет. — «Известия»), которая в принципе хотела бы создать в секторе Газа исламское государство. По сути, Газа уже почти таковой является. То есть их цель на перспективу — осуществлять атаки в любое время, когда они захотят.

Мы хотели бы избежать любого насилия, и Израиль много раз заявлял об этом. Напротив, мы хотели бы развивать экономику Газы. Но это должно быть при условии, что у Израиля будет полная уверенность в безопасности, и поэтому мы совершенно не приемлем угроз израильскому гражданскому населению со стороны террористической организации.

У Израиля Фото: REUTERS/Amir Cohen

— 2 августа Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты в Газу, тем самым заблокировав ввоз топлива и медикаментов в сектор. И только 8 августа страна начала постепенно ослаблять блокаду, разрешив ввоз дизеля и гуманитарных грузов. Чем была обусловлена эта блокада и когда Израиль ее полностью отменит?

— На самом деле за последний год из Газы в Израиль прибыло больше палестинцев, чем за многие-многие годы (жители Газы могут выехать на израильские территории только при наличии разрешения на работу; количество таких документов строго фиксировано, в 2022 году выдадут всего 14 тыс. разрешений при том, что в секторе проживает 2,3 млн человек. — «Известия»).

Однако с технической точки зрения совершенно невозможно, чтобы переходы были открыты, когда в их направлении летят ракеты (7 августа, как утверждает Израиль, «Исламский джихад» обстрелял КПП Эрец. — «Известия»), когда атаке подвергаются мирные жители Израиля. Думаю, есть много возможностей улучшить экономическую ситуацию в Газе, но это будет возможно только тогда, когда террористическая организация прекратит свою агрессию и насилие по отношению к Израилю.

«Израиль всегда готов помочь снизить уровень насилия»

— Еврейское государство предложило выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Это предложение все еще актуально? Готов ли Израиль помочь в организации встречи российской и украинской сторон?

— Израиль всегда готов и желает помочь снизить уровень насилия в мире любым способом, который другие страны посчитают целесообразным. Израиль всегда рядом.

— На каком уровне сейчас находятся отношения между Израилем и Россией в свете западных санкций?

— Скажу так: между Израилем и Россией есть открытые каналы связи. Буквально на днях президент России [Владимир Путин] разговаривал по телефону с президентом Израиля [Ицхаком Герцогом], чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов. Так что между нашими странами есть честный разговор, это факт.

У Израиля Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski