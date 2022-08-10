«Нет чувства, что ты здесь навсегда»

Лагерь палестинских беженцев Каландия находится всего в 20 км от Иерусалима. Но дорога до него занимает полтора часа — и это в лучшем случае, уточняют местные. Каландия считается частью агломерации Иерусалима, но отделена от города пятиметровым барьером с колючей проволокой и сторожевыми башнями — это стена, по которой проходит раздел между Израилем и Палестиной. «Известия» отправились в лагерь, чтобы узнать как живется в одном из самых густонаселенных мест на планете .

Стену учишься не замечать

Арабоязычная толпа заполняет салон автобуса под завязку, не остается даже стоячих мест. Женщины громко приветствуют друг друга, перекрикиваясь через ряды сидений. Кто-то слушает с телефона таджвиды — суры Корана и хадисы нараспев.

Водитель закрывает двери, и автобус № 218 выкатывает из Иерусалима на север — к административной столице Западного берега Рамалле .

Это самый загруженный маршрут в регионе — главный оператор маятниковой миграции между Израилем и Палестиной . Ежедневно из поселений Западного берега на работу в израильские города и обратно выезжают тысячи палестинцев, имеющие специальное разрешение. Без этого документа на израильских КПП не пропустят даже в Иерусалим , который оба государства считают своей столицей.

Большая часть жителей Западного берега этих разрешений не имеет и в Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) приезжает только дважды год — в честь окончания священного месяца Рамадан и на Курбан байрам.

Холмы святого города периодически скрывает высокая бетонная стена — разделительный барьер , который Израиль воздвиг вдоль демаркационной «зеленой линии» 1949 года. По ней прошла граница воюющих сторон. Стену построили после второй Интифады в 2000-годах. В некоторых местах ее высота достигает восьми метров, длина заграждения — 430 км . Через каждые 300-400 м приземистые сторожевые башни с торчащими пулеметами.

Израиль уточняет, что после строительства забора количество терактов сократилось на 90% . Если с сентября 2000-го до конца 2006 года на Западном берегу было совершено свыше 3 тыс. терактов и погибли 1622 человека, то после возведения стены в 2007-м и до середины 2022 года было совершено 141 нападение, погибли 100 человек.

Генассамблея ООН еще в 2003 году признала израильскую стену нарушением международного права и потребовала сноса. Но решения ГА ООН носят лишь символический характер, а принятие аналогичной резолюции в Совбезе заблокировали США . Потому строительство израильского барьера продолжается уже 20 лет — его общая длина по завершении составит 708 км.

— Сколько ехать? Ну, примерно полтора часа. В лучшем случае, — поясняет мне сосед по автобусу. — Зависит от очереди на чекпойнте Каландия.

Спрашиваю, работает ли он в Иерусалиме.

— Да, тут большинство — рабочие оттуда. У меня автосервис. Я выезжаю утром часов в 5-6, чтобы успеть на работу к 9 — никогда не знаешь как долго израильтяне будут проверять твои документы и что им может не понравиться на этот раз , — пояснил мой собеседник.

КПП Каландия — самый большой и наиболее посещаемый проход для палестинских рабочих из района Рамаллы. Чекпойнт больше похож на укрепленную крепость со сторожевыми башнями и транспортным виадуком. Израильские военные — в основном, девушки лет 18-20 с массивными автоматами М-16 наперевес — досматривают документы у водителя. У пассажиров ничего не просят.

Паспорта и разрешения на работу палестинцы предъявляют при выезде из Каландии в сторону Иерусалима. Хотя с административной точки зрения, мы все еще находимся в пределах города. То есть, забор разделяет разные районы одной агломерации , что еще больше усиливает его сходство с Берлинской стеной.

Лагерь за стеной

Сразу после КПП, вплотную к разделительному барьеру начинается лагерь беженцев Каландия. Он появился в 1949 году, когда после войны с Израилем тысячи палестинцев из Иерусалима, Лидда и Хайфы были вынуждены покинуть свои дома. ООН организовала лагерь на территории, арендованной у Иордании, которая тогда управляла этими землями.

Изначально Каландия была рассчитана на 3 тыс. человек. Сейчас в лагере, по данным ближневосточного агентства ООН по делам беженцев (БАПОР), проживают 12500 человек . Здания уже не могут вместить возросшее в четыре раза население — потому здесь повсеместно растут этажи самостроя. Дома лепятся один на другой.

Сейчас Каландия — это фактически небольшой город, где есть две части — маленькая относительно благополучная, над которой высятся многоэтажки, и бедная, собственно исторический лагерь — с 3-4-этажными типовыми домами, построенными 70 лет назад.

Первое, что бросается в глаза — повсюду горы мусора. Бутылки, пакеты, электроника, сожженные машины. Пахнет жженым пластиком — где-то горит очередная мусорка.

Каландия по сути зависла в политическом лимбе между Израилем и Палестиной: с одной стороны, административно лагерем управляют палестинские власти, с другой — он расположен в зоне C (Западный берег по соглашениям Осло поделен на три зоны), потому за безопасность здесь отвечают не палестинцы, а израильтяне . Практически каждую неделю в лагере военные Израиля проводят облавы.

В 2014 году в ходе такого рейда в Каландии были убиты два человека, один из которых был сотрудником БАПОР.

На всех окнах решетки вплоть до последних этажей — в Каландии высокий уровень преступности . До строительства барьера и КПП большинство жителей лагеря ездили на работу в Иерусалим.

— Тогда дорога занимала чуть больше получаса, — рассказала «Известиям» местная жительница Ширин. — Но ограничения доступа, необходимость получать разрешения на въезд оставили нас без возможности работать в Аль-Кудсе. Здесь очень высокий уровень безработицы .

БАПОР в отчете по Каландии уточняет: после строительства барьера экономическая ситуация значительно ухудшилась. Из-за этого участились сообщения о домашнем насилии и злоупотреблении психоактивными веществами среди молодых мужчин.

Но решетки на окна ставят еще и из практических соображений — чтобы из них не вываливались дети.

— Это нормально, когда в семье по семь-восемь детей. За всеми не уследишь, — отметила Ширин.

Подтверждая ее слова, сверху на меня из зарешеченных окон смотрит сразу с десяток детей.

— Аджнаби? Аджнаби! (иностранец? иностранец!), — весело и удивленно кричит мальчик лет четырех-пяти с опухшим глазом.

— Откуда ты приехал? Ты правда иностранец? Ты говоришь на английском? — возгласы мальчика слышит, кажется, вся улица: к нам подтягиваются другие дети. В какой-то момент я оказываюсь окружен маленькими головами, все они показывают на меня пальцем и повторяют «аджнаби».

Вообще Каландия — это город детей: свыше 48% населения лагеря — младше 14 лет .

Над бедной частью возвышается тонкий белый минарет единственной мечети лагеря. Перед ней — сине-белое здание школы, также построенной ООН. В Палестине один из самых высоких уровней образованности населения на Ближнем востоке — свыше 96,7%, больше только в Катаре и Иордании.

На стене, которая отделяет Каландию от Иерусалима, граффити с мечетью Аль-Акса и бывшим лидером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом. Чаще других здесь встречаешь одну и ту же фразу «na’audu» — «мы вернемся».

Как и многие другие лагеря беженцев Каландия была построена как временное решение — палестинцы рассчитывали скоро приехать в свои родные города . Улицы лагеря названы в честь деревень, откуда прибывали беженцы до Накбы — так арабы называют «день катастрофы», их вынужденное бегство из домов.

— Нет чувства, что ты здесь навсегда. Мои предки из Хайфы, и я мечтаю туда вернуться , — пояснила собеседница «Известий» Ширин. — Люди в лагере разделились: кто-то считает, что не надо обустраиваться, улучшать жилищные условия, так как скоро мы все вернемся домой. Другие уже смирились и считают лагерь своим домом.

Перемирие держится

Между тем перемирие Израиля и Палестины снова чуть не сорвалось — 9 августа израильские военные возобновили рейды в городах Западного берега . В Наблусе был убит один из лидеров военного крыла «Исламского джихада» Ибрагим ан-Набулси и еще двое местных жителей. Таким образом общее число погибших палестинцев в результате этого раунда эскалации — и в Газе, и на Западном берегу — достигло 47.

Израиль ослабил, но не снял до конца блокаду сектора Газа, ввоз товаров в анклав по-прежнему ограничен.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Хастингс 8 августа заявила, что Газа нуждается в продовольствии и медикаментах и попросила Израиль разрешить свободные поставки грузов. Еврейское государство на эту просьбу пока не отреагировало.

Старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил «Известиям», что текущее перемирие — как и всегда — лишь временная передышка .

— Поскольку главная причина эскалации никуда не делась: Израиль продолжает ползучую оккупацию палестинских территорий, от этого местные палестинцы радикализуются, начинают атаки против Израиля, и тот ударяет якобы в ответ, — уточнил эксперт.

Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен также считает, что « в краткосрочной перспективе можно ожидать спокойствия , но долгосрочные решения требуют дипломатии с целью продвижения решения о создании двух государств и переговоров с Палестинской автономией».