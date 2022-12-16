В МИД РФ указали на необходимость определенных коррективов в зерновой сделке

Зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует.

«Поэтому нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих коррективов не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда всё это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — заявил Вершинин.

При этом он отметил, что большая часть зерновых потоков и продовольствия с Украины продолжает идти в развитые страны — Францию, Испанию, Нидерланды и Германию. Хотя начиналась эта инициатива с разговоров о том, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире и беднейших странах.

«Дело обстоит совсем не так. Поэтому корректировки нужны. И в том, что касается зерновых потоков в рамках этой сделки, и в том, что касается освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, я обращаюсь прежде всего к западным представителям», — заявил Вершинин.

Однако, по его словам, есть определенные подвижки по вопросу экспорта российских удобрений в нуждающиеся страны.

«Вроде бы это началось, движение началось, и первый корабль в сторону Малави уже пошел. Но опять же это заняло несколько месяцев, а вопросы эти срочные», — подчеркнул замглавы МИДа.

Он также сообщил о том, что через несколько дней проведет разговор по зерновой сделке с представителем ООН Ребекой Гринспан.

«Эти обсуждения и контакты идут регулярно. По существу мы встречаемся каждый месяц, и снова у нас общение в виде видеоконференции будет через несколько дней», — пояснил Вершинин.

Накануне, 15 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз (ЕС) не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он отметил, что экспорт российского зерна и российских удобрений важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.