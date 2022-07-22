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СМИ сообщили о подписании Украиной своей части соглашения по вывозу зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Украинские СМИ распространили информацию о том, что делегация Украины в пятницу, 22 июля подписала соглашение с Турцией и Организацией Объединенных Наций (ООН) об экспорте зерна. Данные появились на портале «Страна.ua», при этом официального подтверждения информации не было.

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Документ якобы подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал ранее в этот же день, что Москва также подпишет зеркальное соглашение с Анкарой и ООН. Все этапы урегулирования ситуации с экспортом зерновых будут происходить через посредников.

«Все проверки транспортных судов будут проводиться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости», — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).

По его данным, вывоз зерна будет осуществляться через порты Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за ними остается за Киевом, а соглашение не предусматривает нахождения в них других судов, кроме тех, которые обеспечат безопасную транспортировку груза.

В настоящий момент министр обороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Стамбул для подписания документа. Также планируется встреча главы ведомства с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Накануне администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание 22 июля в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. В нем примут участие представители Украины и России в присутствии Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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