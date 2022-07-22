СМИ сообщили о подписании Украиной своей части соглашения по вывозу зерна

Украинские СМИ распространили информацию о том, что делегация Украины в пятницу, 22 июля подписала соглашение с Турцией и Организацией Объединенных Наций (ООН) об экспорте зерна. Данные появились на портале «Страна.ua», при этом официального подтверждения информации не было.

Документ якобы подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал ранее в этот же день, что Москва также подпишет зеркальное соглашение с Анкарой и ООН. Все этапы урегулирования ситуации с экспортом зерновых будут происходить через посредников.

«Все проверки транспортных судов будут проводиться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости», — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).

По его данным, вывоз зерна будет осуществляться через порты Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за ними остается за Киевом, а соглашение не предусматривает нахождения в них других судов, кроме тех, которые обеспечат безопасную транспортировку груза.

В настоящий момент министр обороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Стамбул для подписания документа. Также планируется встреча главы ведомства с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Накануне администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание 22 июля в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. В нем примут участие представители Украины и России в присутствии Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.