Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Об этом 22 июля сообщило Министерство обороны РФ.
Также планируется встреча Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Накануне администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание 22 июля в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. В нем примут участие представители Украины и России в присутствии Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.
В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.
Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.