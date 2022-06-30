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Путин исключил преграды со стороны России по вывозу зерна с Украины

Путин: Россия не препятствует вывозу украинской пшеницы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Об этом 30 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы не препятствуем вывозу украинской пшеницы. Украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Кроме того, есть другие пути вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию», — сказал глава государства на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Путин отметил, что Украина на данный момент располагает всего 2% от общемировых запасов зерна.

«По данным США, у них есть только 6 млн т пшеницы, по нашим данным, всего 5 млн. Это всего 2% от мирового рынка», — отметил российский лидер.

При этом он указал на то, что РФ готова в этом году поставить 50 млн т пшеницы, увеличив на 25% объем экспорта за год.

«800 млн т пшеницы у нас урожай, в прошлом году поставили на внешний рынок 40 млн т, в этом году готовы поставить 50 млн», — сказал российский президент.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Российская сторона подчеркнула, что вывоз зерна с Украины невозможен из-за того, что акватории черноморских портов заминированы Киевом. Лавров отметил, что в Москве настроены на снижение угроз продовольственного кризиса.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако, по ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не РФ заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует 5–6 вариантов вывоза украинского зерна.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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